Sốc visual mỹ nam có nụ cười tươi nhất Việt Nam, hút 12 triệu view vì nhan sắc đẹp ăn đứt sao Hoa - Hàn

Đoạn clip ghi lại hành trình nhan sắc của Văn Anh từ những ngày đầu bước chân vào showbiz đến hiện tại đang thu hút hơn 12,5 triệu lượt xem trên TikTok. Loạt hình ảnh được cắt ghép qua nhiều giai đoạn khiến không ít khán giả bất ngờ khi nam diễn viên gần như vẫn giữ nguyên diện mạo điển trai từng gây thương nhớ trên màn ảnh nhỏ. Sau hơn 20 năm kể từ thời Phía Trước Là Bầu Trời, visual của Văn Anh bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận, kéo theo hàng loạt bình luận xuýt xoa từ cư dân mạng.

Đoạn clip hút hơn 12 triệu view của Văn Anh

Nhìn lại những hình ảnh từ thời mới vào nghề, Văn Anh sở hữu gương mặt sáng, đường nét thanh tú, sống mũi cao cùng đôi mắt hiền tạo cảm giác gần gũi. Anh mang vẻ điển trai thư sinh đặc trưng của màn ảnh Việt những năm 2000, nhưng vẫn có nét hiện đại khiến ngoại hình không bị lỗi thời khi đặt cạnh các gương mặt trẻ hiện nay. Đặc biệt, nụ cười răng khểnh với ánh mắt cong cong chính là điểm nhận diện giúp nam diễn viên ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

Điều đáng nói là sau hơn hai thập kỷ, "thương hiệu" ấy gần như vẫn được giữ nguyên. Đến hiện tại, dù đã trải qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật, kết hôn và trở thành ông bố của gia đình nhỏ, nụ cười ấy vẫn gần như không thay đổi. Chính sự trẻ trung, tự nhiên và cảm giác thân thiện mà nụ cười ấy mang lại đã giúp nam diễn viên duy trì sức hút theo thời gian.

Bên dưới đoạn clip viral, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bất ngờ trước khả năng "lão hóa ngược" của Văn Anh. Không ít ý kiến cho rằng nam diễn viên gần như vẫn giữ nguyên vẻ ngoài của thời thanh xuân, thậm chí còn thêm phần phong độ nhờ vẻ lịch lãm ở tuổi 42. Nhiều netizen trẻ tuổi còn truy tìm danh tính và sự nghiệp của Văn Anh vì quá ấn tượng với visual của nam diễn viên, cũng như bộ phim Phía Trước Là Bầu Trời.

Một số bình luận của netizen:

- Không ngờ hồi trẻ ổng lại đẹp trai đến thế.

- Vợ cũng đẹp không kém đâu nha, trai tài gái sắc đấy.

- Gu em gu em, mái tóc cũng đi trước thời đại luôn.

- Ông này có nụ cười đẹp nhất phim Việt rồi.

- Tươi không cần tưới. Tươi nhất Việt Nam chính là anh tui.

- Hồi đó ổng học nhạc viện năm 1. Chiếu phim xong các bạn nữ xếp cả hàng dài trước lớp ngắm ổng chơi piano.

- Ông Văn Anh công nhận đẹp trai thật, như kiểu Hong Kong (Trung Quốc) hay Hàn Quốc thời 7X-8X ấy.

Văn Anh (tên đầy đủ: Nguyễn Văn Anh) sinh năm 1984 tại Hà Nội. Anh được biết đến là diễn viên, ca sĩ và MC, thuộc thế hệ nghệ sĩ trẻ của VFC đầu những năm 2000. Sở hữu ngoại hình sáng, thư sinh cùng nụ cười đặc trưng, Văn Anh từng là một trong những gương mặt nam được khán giả truyền hình yêu mến nhất thời điểm đó.

Tên tuổi của anh gắn liền với bộ phim truyền hình đình đám Phía Trước Là Bầu Trời. Dù không đảm nhận vai chính trung tâm, ngoại hình điển trai cùng nét diễn tự nhiên đã giúp Văn Anh trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ. Sau thành công của bộ phim, anh tiếp tục tham gia nhiều dự án truyền hình như Hàn Mặc Tử, Những Ngọn Nến Trong Đêm, Nhịp Đập Trái Tim, Lời Thề Cỏ Non, Hương Đất...

Không chỉ hoạt động diễn xuất, Văn Anh còn theo đuổi âm nhạc trong nhiều năm. Anh từng phát hành các sản phẩm riêng, tham gia biểu diễn sân khấu và được đánh giá có nền tảng thanh nhạc tốt. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ cũng thử sức ở vai trò MC, đạo diễn sân khấu và sản xuất các chương trình nghệ thuật. Năm 2015, Văn Anh kết hôn với nữ diễn viên Tú Vi sau thời gian hẹn hò. Cặp đôi được xem là một trong những gia đình nghệ sĩ được yêu mến của showbiz Việt. Năm 2018, họ đón con gái đầu lòng và thường xuyên chia sẻ cuộc sống gia đình hạnh phúc trên mạng xã hội.

Những năm gần đây, Văn Anh không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh như trước mà tập trung nhiều hơn cho công việc sản xuất, âm nhạc, các dự án nghệ thuật cá nhân và chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn có những lần tái xuất đáng chú ý như phim Quỷ Nhập Tràng, Linh Miêu, Tiểu Tam Không Có Lỗi?... Nam diễn viên vẫn giữ được sự quan tâm từ công chúng nhờ hình ảnh đời tư sạch, phong độ ổn định cùng ngoại hình gần như không thay đổi sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Tính đến năm 2026, ở tuổi 42, Văn Anh vẫn được nhiều khán giả nhắc đến như một trong những mỹ nam màn ảnh Việt đời đầu sở hữu nụ cười thương hiệu. Chính vì vậy, đoạn clip so sánh hình ảnh của anh từ thời Phía Trước Là Bầu Trời đến hiện tại mới đây nhanh chóng thu hút hàng chục triệu lượt xem và tạo nên làn sóng bàn luận trên mạng xã hội.