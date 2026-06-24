Thực hư chuyện Lisa (BLACKPINK) xác nhận chia tay bạn trai tỷ phú?

Vào ngày 23/6, tạp chí Vanity Fair đã công bố bài phỏng vấn độc quyền và loạt ảnh được chụp theo phong cách vũ nữ gợi cảm của Lisa (BLACKPINK). Từ đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin Lisa nói "Mối quan hệ trong quá khứ của tôi đã kết thúc" như để ngầm thông báo chia tay thiếu gia Frédéric Arnault.

Cặp đôi liên tiếp được bắt gặp bên nhau từ tháng 7/2023. Họ cũng đã ra mắt gia đình của đối phương, dành nhiều thời gian hẹn hò ở khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, dấu hiệu rạn nứt đã bắt đầu từ đầu năm nay, khi Frédéric Arnault hoàn toàn im lìm trong dịp sinh nhật Lisa. Họ không còn tương tác, Frédéric Arnault được cho là đang tìm hiểu Marissa Long - nữ người mẫu kiêm diễn viên người Mỹ sinh năm 2000.

Lisa trong loạt ảnh trên tạp chí Vanity Fair. Ảnh: Vanity Fair

Lan truyền thông tin cô ngầm xác nhận chia tay trong bài phỏng vấn này. Ảnh: X

Tuy nhiên sau khi đọc lại bài phỏng vấn của Lisa trên tạp chí Vanity Fair, nhiều người nhận ra đây hoàn toàn là tin không chính xác. Cụ thể phóng viên đã viết: "Cô ấy không muốn thảo luận về đời tư của mình trong các cuộc phỏng vấn - đến mức người đại diện của cô ấy đã 2 lần cảnh báo tôi không được đề cập đến chủ đề này. Quả thực, Lisa đã không nhắc đến chuyện đó".

Khi phóng viên đề cập đến các mối quan hệ của Lisa, cô lại kể về những fan cuồng quá khích (sasaeng fan) đời đầu của mình. Bản thân Vanity Fair cũng chỉ đề cập đến tin đồn Lisa chia tay bạn trai tỷ phú mà không khẳng định chắc chắn. Có thể nói rằng hoàn toàn không có chuyện Lisa nhắc đến đời tư, xác nhận chuyện chia tay trong bài phỏng vấn.

Lisa không nhắc đến đời tư trong cuộc phỏng vấn, Vanity Fair cũng chỉ đưa tin đồn, không xác nhận. Ảnh: Vanity Fair

Lisa - Frédéric Arnault lần đầu dính nghi vấn tình ái hồi tháng 7/2023 sau khi lọt vào ống kính của "team qua đường" ở 1 nhà hàng tại Pháp. Trong video, nữ idol sinh năm 1997 có hành động tựa đầu vào vai Frédéric Arnault 1 cách vô cùng tình tứ.

Trước khi dính nghi vấn chia tay, Lisa và quý tử nhà tỷ phú liên tục được bắt gặp xuất hiện bên nhau trong các buổi hẹn hò ở nhiều địa điểm trên khắp thế giới. Thậm chí, cặp đôi còn nhiều lần gặp gỡ bố mẹ 2 bên gia đình, khiến tin đồn họ sắp sửa tổ chức hôn lễ từng rộ lên trên mạng xã hội 1 thời.

Vào hồi tháng 10 năm ngoái, Lisa đã lặn lội từ Cao Hùng tới Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) để tận hưởng buổi hẹn hò lãng mạn bên bạn trai nhà tỷ phú ngay sau khi hoàn thành 2 đêm concert DEADLINE. Nguồn tin của kênh truyền thông TVBS còn cho biết thêm, em út BLACKPINK di chuyển bằng chuyên cơ riêng để tới gặp gỡ người yêu sau nhiều ngày xa cách.

Lisa và bạn trai từng có thời gian yêu nhau rất đẹp. Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên, tờ Sohu bất ngờ đăng tải loạt bằng chứng cho thấy Lisa đã chia tay CEO Frédéric Arnault. Cụ thể, kể từ đầu tháng 4, Frédéric Arnault đã không còn thả tim hay nhấn like bất kỳ bài đăng nào của Lisa trên mạng xã hội. Chưa hết, khi tham dự 1 sự kiện gần đây, Frédéric Arnault được trông thấy đồng hành cùng Marissa Long. Hơn 1 năm qua, thiếu gia tài phiệt và Lisa cũng không còn xuất hiện bên nhau. Khi Lisa sang Pháp tham dự Paris Fashion Week vào tháng 10/2025, cả 2 cũng chẳng có cuộc gặp gỡ nào. Thậm chí khi đó Lisa còn tham dự buổi after party của thương hiệu thuộc quyền sở hữu của nhà bạn trai, nhưng Frédéric Arnault lại không hề xuất hiện bên cô mà lại đi dự tiệc tối của show Dior.

Thêm 1 phát hiện khác củng cố cho nghi vấn Lisa và Frédéric Arnault đã chấm dứt chuyện yêu đương, đó chính là không biết từ bao giờ mà anh trai của thiếu gia này cũng đã hủy theo dõi em út BLACKPINK trên MXH.

Frédéric Arnault được cho là đang qua lại với Marissa Long. Ảnh: X

Theo nhiều khán giả, thiếu gia Frédéric Arnault và gia đình anh đang ngầm tỏ thái độ đoạn tuyệt, cắt đứt mối quan hệ và xóa sổ Lisa ra khỏi đế chế thượng lưu. Đáng chú ý, từ đầu tới giờ, phía Frédéric luôn chủ động “ra đòn”, để lộ dấu hiệu cho thấy anh đã chia tay Lisa. Từ đây, không ít netizen nhận định rằng chính Frédéric Arnault là người chủ động “đá” mỹ nhân Kpop, đặt dấu chấm hết cho cuộc tình kéo dài 3 năm ngắn ngủi. Dựa trên việc Lisa - Frédéric Arnault từng có nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau, nên nếu họ thực sự chia tay thật thì sẽ để lại nỗi tiếc nuối lớn trong lòng người hâm mộ.

Theo tờ Sohu tìm hiểu được, Frédéric Arnault chưa từng có ý định kết hôn với Lisa. Nguyên nhân nữ idol sinh năm 1997 khó trở thành con dâu hào môn không chỉ nằm ở xuất thân không môn đăng hộ đối hay trải nghiệm cá nhân, mà còn vì cô không đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe mà các gia đình tài phiệt mong muốn như vướng quá nhiều thị phi, không đủ kín tiếng, rào cản về sắc tộc và vòng tròn quan hệ quá hạn hẹp của Lisa trong giới thượng lưu. Danh tiếng của Lisa có thể giúp Frédéric Arnault được chú ý, nhưng không mang lại giá trị cho toàn bộ gia tộc của bạn trai. Chưa kể, nữ ca sĩ còn thường xuyên vướng tranh cãi trong quá trình hoạt động nghệ thuật nên cô bị xem là yếu tố rủi ro cho việc kinh doanh của gia đình tài phiệt.

Ảnh: Vanity Fair

Ảnh: Vanity Fair

Ảnh: Vanity Fair

Mặc những ồn ào đời tư, Lisa vẫn xinh đẹp và thành công. Ảnh: Vanity Fair

Nguồn: X, Vanity Fair