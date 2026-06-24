Cường Đô La bỗng trở thành hình mẫu "vạn mẹ mê" vì một chi tiết nhỏ trên chiếc iPad

Giữa không khí trang trọng của buổi Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (QCG) năm 2026, một chi tiết nhỏ bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.

Trong những hình ảnh được chia sẻ từ sự kiện, nhiều người tinh ý phát hiện chiếc iPad mà doanh nhân Cường Đô la sử dụng được dán kín bằng những sticker ngộ nghĩnh, đầy màu sắc. Khác hẳn với hình dung về một doanh nhân thường gắn liền với vẻ ngoài chỉn chu và nghiêm túc, món đồ công nghệ của anh lại mang đậm dấu ấn trẻ thơ.

Chiếc iPad gây chú ý của doanh nhân Quốc Cường

Trước sự chú ý của cộng đồng mạng, Cường Đô la nhanh chóng lên tiếng giải thích bằng một dòng trạng thái hài hước:

"Mọi người đừng chú ý đến stickers trên cái ốp iPad nhé ạ, đó là sản phẩm của ChinTin nhà e đấy ạ."

"ChinTin" là cách gọi thân mật mà gia đình dùng để nhắc đến hai con nhỏ của anh là Suchin và Sutin. Chỉ một câu chia sẻ ngắn gọn nhưng đủ khiến nhiều người cảm nhận được sự gần gũi, đời thường của vị doanh nhân nổi tiếng.

Không ít cư dân mạng cho rằng hình ảnh ấy phản ánh một điều quen thuộc trong các gia đình có con nhỏ: đồ dùng của bố mẹ thường xuyên trở thành "bảng sáng tạo" bất đắc dĩ của các bé. Tuy nhiên, thay vì thay mới hay gỡ bỏ những hình dán ấy, Cường Đô la vẫn thoải mái sử dụng chiếc iPad trong một sự kiện quan trọng của doanh nghiệp.

Cường Đô la đăng ảnh chúc mừng sinh nhật con trai cả Subeo

Đây cũng không phải lần đầu tiên doanh nhân phố núi nhận được nhiều thiện cảm vì cách thể hiện tình cảm với các con.

Chỉ vài ngày trước đó, vào ngày 21/6, anh đăng tải hình ảnh mừng sinh nhật con trai lớn Nguyễn Quốc Hưng (Subeo, tên thân mật là Henry) kèm dòng chia sẻ đầy yêu thương: "Happy birthday A2. Cả nhà yêu con nhất trên đời Henry."

Trước đó không lâu, Cường Đô la cũng tự hào khoe thành tích học tập của con trai út khi bé nhận được bằng khen. Những khoảnh khắc đời thường như đưa đón con đi học, tham gia các hoạt động của trường hay đồng hành cùng các con trong cuộc sống hàng ngày cũng thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân của anh.

Chính sự hiện diện đều đặn ấy khiến hình ảnh của Cường Đô la trong mắt công chúng có nhiều thay đổi so với trước đây. Nếu từng được biết đến với biệt danh "đại gia phố núi" hay niềm đam mê siêu xe, thì hiện tại, anh được nhắc đến nhiều hơn với vai trò một người cha tận tâm.

Cường Đô la hãnh diện khoe thành tích của con trai út

Dưới các bài đăng gần đây, nhiều cư dân mạng để lại những bình luận bày tỏ sự yêu thích. Một số ý kiến cho rằng điều hấp dẫn không nằm ở sự giàu có mà ở cách anh dành thời gian cho gia đình. "Nhìn sticker trên iPad là biết bố nghiện con thế nào", một tài khoản bình luận. Người khác hài hước nhận xét: "Doanh nhân họp cổ đông nhưng iPad vẫn phải mang dấu ấn của con gái".

Bên cạnh đó, không ít người gọi Cường Đô La là hình mẫu "daddy" lý tưởng khi luôn xuất hiện bên các con trong những dịp quan trọng.

Hiện tại, doanh nhân Cường Đô La có cuộc sống gia đình viên mãn bên bà xã Đàm Thu Trang và các con. Anh có ba người con gồm Nguyễn Quốc Hưng (Henry - Subeo, sinh năm 2010, con chung với Hồ Ngọc Hà), Nguyễn Tuệ San (Suchin, sinh năm 2020) và Nguyễn Đăng Khôi (Sutin, sinh năm 2023).

Dù công việc kinh doanh vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ giới đầu tư, những câu chuyện đời thường về gia đình mới là nội dung thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân của anh. Và có lẽ chính những chi tiết nhỏ như chiếc iPad đầy sticker của con đã giúp công chúng nhìn thấy một hình ảnh khác của Cường Đô la, một người cha yêu con theo cách rất bình dị và gần gũi.