Tin mới nhất về iPhone gập

Thông tin từ báo cáo mới nhất của Economic Daily News cho thấy người dùng yêu công nghệ sẽ phải kiên nhẫn thêm một thời gian nữa để được tận tay trải nghiệm chiếc iPhone gập đầu tiên. Các đối tác sản xuất linh kiện trọng yếu cho Apple đều có những động thái ngầm xác nhận việc dời ngày ra mắt.

CEO của Largan Precision, đơn vị cung ứng camera cho nhà Táo, đã tiết lộ rằng một số dự án lớn dự kiến triển khai trong quý 3 năm nay đã phải dời sang đầu năm sau.

Cùng lúc đó, Xinrixing, công ty chịu trách nhiệm phát triển hệ thống bản lề gập, cũng đang trong trạng thái chờ Apple chốt lịch giao hàng chính thức. Theo giới chuyên gia, sự trùng khớp về mặt thời gian của hai đối tác này gần như khẳng định thiết bị đang bị trì hoãn chính là chiếc iPhone màn hình gập được đồn đoán từ lâu.

Về không gian hiển thị, chuyên gia phân tích Ming-Chi Kuo dự đoán chiếc iPhone Fold sẽ mang đến trải nghiệm tối ưu cho cả nhu cầu di động lẫn công việc hàng ngày. Thiết bị được trang bị màn hình phụ bên ngoài kích thước 5,3 inch, tạo cảm giác thân thuộc và cầm nắm gọn gàng như một chiếc iPhone thông thường.

Khi mở máy hoàn toàn, màn hình chính bên trong sẽ mở rộng lên tới 7,7 inch với tỷ lệ 4:3, biến thiết bị thành một chiếc máy tính bảng thu nhỏ thực thụ. Thiết kế này mang lại không gian làm việc có bề ngang rộng rãi nhưng chiều cao sẽ thấp hơn đôi chút nếu đặt cạnh các mẫu điện thoại Android màn hình gập đang có mặt trên thị trường hiện nay.

Yếu tố thu hút sự chú ý mạnh mẽ nhất của iPhone Fold chính là độ mỏng cực kỳ ấn tượng, chỉ rơi vào khoảng 4,5mm khi ở trạng thái mở. Để hiện thực hóa ngôn ngữ thiết kế mang tính kỷ lục này, Apple buộc phải đưa ra những quyết định đánh đổi về mặt phần cứng nhằm chắt chiu từng khoảng không gian linh kiện bên trong.

Đáng chú ý nhất, hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID mang tính biểu tượng sẽ bị loại bỏ hoàn toàn. Thay vào đó, hãng sẽ mang trở lại cảm biến vân tay Touch ID và tích hợp trực tiếp lên nút nguồn, tương tự như cách tiếp cận trên các dòng iPad Air hiện đại.

Ngoài ra, để giữ được form dáng siêu mỏng, máy dự kiến cũng sẽ không được trang bị cụm ống kính camera tele hỗ trợ zoom quang học. Đây là một bước đi đầy táo bạo khi gã khổng lồ công nghệ Mỹ quyết định đặt tính thẩm mỹ lên trên các tính năng nhiếp ảnh và bảo mật sinh trắc học tiên tiến.

Về lộ trình tiếp cận thị trường, giới công nghệ kỳ vọng Apple vẫn sẽ vén màn giới thiệu iPhone Fold cùng lúc với dải sản phẩm iPhone 18 Pro trong sự kiện thường niên diễn ra vào tháng 9 tới đây. Tuy nhiên, thời điểm máy chính thức được phân phối đến tay người dùng có thể bị đẩy lùi xuống tháng 12 hoặc thậm chí muộn hơn.

Các nguồn tin nội bộ nhấn mạnh rằng trong giai đoạn đầu, siêu phẩm này sẽ chỉ được mở bán với số lượng cực kỳ giới hạn. Động thái này không chỉ giúp Apple có thêm thời gian hoàn thiện sản phẩm và thăm dò phản ứng của thị trường, mà còn tạo ra hiệu ứng khan hiếm kích thích sự tò mò, một chiến lược tiếp thị từng mang lại thành công vang dội cho thế hệ tai nghe không dây AirPods đời đầu.