Loạt iPhone giảm mạnh, nhiều mẫu giá thấp nhất từ trước đến nay

Thị trường smartphone Việt Nam đang ghi nhận làn sóng điều chỉnh giá mạnh trên nhiều dòng iPhone, từ các mẫu đã ra mắt nhiều năm như iPhone 13, iPhone 14 đến những thế hệ mới hơn như iPhone 15 và iPhone 16. Đáng chú ý, một số phiên bản hiện đã chạm mức giá thấp nhất kể từ khi xuất hiện trên thị trường.

Khảo sát tại các hệ thống bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR) trong tháng 6 cho thấy iPhone 13 và iPhone 14 đang được bán với mức giá thấp hơn đáng kể so với thời điểm mở bán. Cụ thể, iPhone 13 phiên bản 128GB phổ biến ở mức khoảng 11,99 triệu đồng, trong khi iPhone 14 128GB dao động từ 13,99-14,59 triệu đồng tùy hệ thống và màu sắc.

iPhone 14 và iPhone 14 Plus. (Ảnh minh hoạ)

So với giá niêm yết ban đầu khoảng 24,99-25,99 triệu đồng, iPhone 13 hiện đã giảm hơn 13 triệu đồng, tương đương trên 50% giá trị sản phẩm. Trong khi đó, iPhone 14 cũng ghi nhận mức giảm khoảng 11 triệu đồng, tương đương hơn 40%.

Đây được xem là vùng giá thấp nhất của hai mẫu máy kể từ khi ra mắt, phản ánh xu hướng giảm giá thường thấy khi sản phẩm bước vào giai đoạn cuối vòng đời thương mại. Trong bối cảnh các thế hệ mới hơn như iPhone 16 và iPhone 17 đã trở thành sản phẩm chủ lực, các hệ thống bán lẻ đang đẩy mạnh các chương trình ưu đãi nhằm kích cầu và xử lý lượng hàng tồn còn lại.

Không chỉ các mẫu máy đời sâu, nhiều phiên bản thuộc dòng iPhone 15 cũng đang được điều chỉnh về mức giá hấp dẫn hơn. Hiện iPhone 15 bản 128GB có giá phổ biến khoảng 16,79 triệu đồng, thấp hơn hơn 6,2 triệu đồng so với thời điểm mở bán. Trong khi đó, iPhone 15 Pro Max 256GB được chào bán quanh mức 25,89 triệu đồng, giảm khoảng 9,1 triệu đồng so với giá niêm yết ban đầu.

iPhone 15 cũng đang được điều chỉnh về mức giá hấp dẫn hơn. (Ảnh minh hoạ: PhoneArena)

Tính theo tỷ lệ, cả iPhone 15 và iPhone 15 Pro Max đều đã giảm hơn 25% giá trị sau gần ba năm xuất hiện trên thị trường. Đây là mức điều chỉnh đáng kể đối với nhóm sản phẩm từng nằm trong phân khúc cao cấp của Apple.

Ở nhóm sản phẩm mới hơn, iPhone 16 cũng ghi nhận xu hướng giảm giá sau chưa đầy một năm mở bán. Hiện iPhone 16 bản 128GB được niêm yết phổ biến ở mức khoảng 20,49 triệu đồng, thấp hơn khoảng 2,5 triệu đồng so với thời điểm ra mắt. Trong khi đó, iPhone 16 Pro Max 256GB đang dao động quanh mức 30,99 triệu đồng, giảm khoảng 4 triệu đồng.