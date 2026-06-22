Bất ngờ chiếc iPhone cũ được cho là “đáng mua nhất” hiện nay

Tùy theo ngân sách và nhu cầu sử dụng, người dùng có thể lựa chọn nhiều dòng iPhone khác nhau trong phân khúc máy đã qua sử dụng.

iPhone 15 Pro Max cũ với người cần hiệu năng mạnh

Trên thị trường hiện nay, iPhone 15 Pro Max cũ được chào bán với mức giá từ hơn 21 triệu đồng đến khoảng 32 triệu đồng, tùy dung lượng bộ nhớ và tình trạng thiết bị. Máy được trang bị chip A17 Pro, đủ sức xử lý các tác vụ nặng như chơi game đồ họa cao, chỉnh sửa video hay đa nhiệm liên tục. Thời lượng pin cũng là một điểm cộng khi đáp ứng tốt nhu cầu làm việc, giải trí trong cả ngày.

Về khả năng chụp ảnh, iPhone 15 Pro Max sở hữu camera chính 48MP độ phân giải cao cùng công nghệ chống rung quang học, giúp cải thiện chất lượng hình ảnh, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng yếu.

iPhone 14 Pro Max cũ: Màn hình đẹp, camera chất lượng

iPhone 14 Pro Max cũ hiện có giá dao động từ hơn 15 triệu đồng đến trên 22 triệu đồng.

Thiết bị sử dụng chip A16 Bionic với GPU được nâng cấp, cho hiệu năng đồ họa tốt hơn khoảng 18% so với thế hệ trước. Nhờ đó, máy vẫn đáp ứng mượt mà các nhu cầu xử lý hình ảnh, dựng video hoặc chơi game.

Hệ thống camera cũng là điểm mạnh của sản phẩm với cảm biến chính 48MP, đi kèm camera góc siêu rộng và tele 12MP. Máy hỗ trợ chống rung quang học, chụp ảnh ban đêm và quay video chất lượng 4K.

iPhone 13 Pro Max cũ: Pin bền, trải nghiệm ổn định

Trong nhóm iPhone cũ được tìm kiếm nhiều hiện nay, iPhone 13 Pro Max là một trong những cái tên nổi bật nhờ thời lượng pin tốt và khả năng vận hành ổn định.

Máy được trang bị chip A15 Bionic với CPU 6 nhân và GPU 5 nhân, đủ sức đáp ứng từ các tác vụ hằng ngày cho đến chơi game hay chỉnh sửa nội dung.

Viên pin dung lượng khoảng 4.352 mAh giúp thiết bị duy trì thời gian sử dụng dài. Dù đã ra mắt nhiều năm, iPhone 13 Pro Max vẫn mang đến trải nghiệm cao cấp với chi phí dễ tiếp cận hơn so với các thế hệ mới.

iPhone 12 Pro Max cũ: Giá dễ tiếp cận hơn

So với thời điểm mới ra mắt, giá iPhone 12 Pro Max cũ hiện đã giảm đáng kể và phù hợp với nhiều đối tượng người dùng hơn, thường từ 10-16 triệu đồng, dao động khá lớn tùy dung lượng lưu trữ, ngoại hình và chất lượng máy.

Một trong những lý do để bạn quyết định có nên mua iPhone 12 ProMax cũ chính là thiết kế vuông vức. Kết hợp với đó khung viền thép không gỉ cực kỳ bền bỉ. Khác với các dòng máy tiêu chuẩn dùng viền nhôm, iPhone 12 Pro Max mang lại cảm giác cầm nắm chắc tay hơn.

Điện thoại sở hữu màn hình OLED cao cấp với công nghệ Super Retina XDR, chip A14 Bionic vẫn cho thấy phong độ cực kỳ ổn định ở thời điểm hiện tại, cùng với hệ thống camera chuyên nghiệp tích hợp cảm biến LiDAR

Lưu ý khi mua điện thoại iPhone cũ

Sở hữu mức giá dễ tiếp cận hơn so với máy mới, iPhone đã qua sử dụng là lựa chọn được nhiều người cân nhắc. Tuy nhiên, để tránh mua phải thiết bị kém chất lượng hoặc phát sinh chi phí sửa chữa về sau, người dùng cần kiểm tra kỹ một số yếu tố quan trọng trước khi xuống tiền.

Kiểm tra ngoại hình tổng thể

Người dùng nên quan sát kỹ khung viền, mặt lưng và các góc máy để phát hiện dấu hiệu va đập, móp méo hoặc biến dạng. Các vết xước nhẹ, bụi bám ở loa hoặc cổng sạc là điều khó tránh khỏi đối với thiết bị đã qua sử dụng và thường không ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm. Tuy nhiên, cần chú ý kiểm tra các ốc vít trên thân máy. Nếu ốc có dấu hiệu trầy xước hoặc đã bị tháo mở, rất có thể thiết bị từng được sửa chữa hoặc thay thế linh kiện.

Đánh giá màn hình và các linh kiện phần cứng

Màn hình là bộ phận quan trọng và cũng là linh kiện thường được thay thế nhất trên iPhone cũ. Khi kiểm tra, người dùng nên chú ý đến hai yếu tố là cảm ứng và điểm chết màn hình.

Để kiểm tra cảm ứng, có thể nhấn giữ một biểu tượng ứng dụng trên màn hình chính rồi kéo di chuyển liên tục khắp các vị trí. Nếu biểu tượng bị ngắt quãng hoặc tự động rơi ra trong quá trình thao tác, màn hình có thể đang gặp lỗi cảm ứng.

Đối với điểm chết, người dùng có thể mở video kiểm tra màn hình nền đen toàn phần. Các điểm sáng hoặc vùng màu bất thường sẽ dễ dàng được phát hiện hơn trong điều kiện này.

Ngoài màn hình, cần kiểm tra cảm biến ánh sáng và cảm biến tiệm cận bằng cách thực hiện một cuộc gọi thử. Nếu màn hình tự tắt khi đưa điện thoại lên tai hoặc che khu vực cảm biến gần loa thoại, chứng tỏ bộ phận này vẫn hoạt động bình thường.

Bên cạnh đó, hãy thử loa ngoài, loa thoại và micro để đảm bảo chất lượng âm thanh không gặp vấn đề.

Kiểm tra camera, Face ID và Touch ID

Người dùng nên mở ứng dụng camera để thử cả camera trước lẫn camera sau, đồng thời kiểm tra khả năng lấy nét, quay video và chụp ảnh trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Đối với các mẫu iPhone hỗ trợ Face ID hoặc Touch ID, cần kiểm tra kỹ vì đây là những linh kiện có chi phí sửa chữa cao. Nếu các tính năng này không hoạt động, người mua nên cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn.

Đánh giá tình trạng pin

Pin là một trong những bộ phận xuống cấp nhiều nhất trên các thiết bị đã qua sử dụng. Do iPhone sử dụng pin liền, việc thay thế thường tốn thêm chi phí nên người mua cần kiểm tra kỹ trước khi quyết định.

trên các="" phiên="" bản="" ios="" hiện="" nay,="" người="" dùng="" có="" thể="" xem="" tình="" trạng="" pin="" bằng="" cách="" vào="" cài="" đặt=""> Pin > Tình trạng pin. Mức dung lượng tối đa càng cao thì thời lượng sử dụng thực tế càng tốt.

Đối với những mẫu máy đã sử dụng trên một năm, việc kiểm tra pin càng trở nên quan trọng bởi đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm hằng ngày.

Kiểm tra iCloud và nguồn gốc thiết bị

Đây là bước đặc biệt quan trọng khi mua iPhone cũ. Người dùng nên yêu cầu người bán đăng xuất hoàn toàn tài khoản iCloud hoặc tiến hành khôi phục cài đặt gốc ngay tại chỗ.

Nếu sau khi xóa dữ liệu, thiết bị vẫn yêu cầu nhập tài khoản iCloud cũ để kích hoạt, người mua cần yêu cầu chủ máy cung cấp thông tin đăng nhập. Trong trường hợp người bán không thể thực hiện, tốt nhất không nên giao dịch.

Ngoài ra, có thể kiểm tra số IMEI trong mục Giới thiệu để đối chiếu thông tin thiết bị và hạn chế nguy cơ mua phải điện thoại có nguồn gốc không rõ ràng hoặc bị báo mất.

Ưu tiên mua tại địa chỉ uy tín

Bên cạnh việc kiểm tra thiết bị, lựa chọn nơi mua cũng là yếu tố quan trọng. Các cửa hàng uy tín thường có quy trình kiểm định rõ ràng, chế độ bảo hành minh bạch và chính sách hỗ trợ sau bán hàng tốt hơn.

Dù giá bán có thể cao hơn một chút so với giao dịch cá nhân, nhưng đổi lại người mua sẽ yên tâm hơn về chất lượng sản phẩm cũng như hạn chế các rủi ro phát sinh trong quá trình sử dụng.

(Tổng hợp)