Lời khuyên cho tất cả những ai hay đi du lịch Thái Lan

Tăng phí dịch vụ tại nhiều sân bay Thái Lan

Kể từ ngày 20/6, hành khách đi các chuyến bay quốc tế khởi hành từ 6 sân bay lớn của Thái Lan sẽ phải chịu mức phí dịch vụ hành khách cao hơn trước. Khoản phí này được tính gộp vào giá vé máy bay nên hành khách không cần thanh toán riêng tại sân bay.

Theo báo cáo của báo The Nation, phí dịch vụ hành khách đối với các chuyến bay quốc tế tăng thêm 390 baht/người, từ mức 730 baht lên 1.120 baht, tương đương khoảng 34 USD.

Mức phí mới được áp dụng tại 6 sân bay gồm Sân bay Suvarnabhumi, Sân bay Don Mueang, Sân bay Chiang Mai, Sân bay Mae Fah Luang Chiang Rai, Sân bay Phuket và Sân bay Hat Yai.

Trong khi đó, hành khách đi các chuyến bay nội địa tại Thái Lan không bị ảnh hưởng bởi đợt điều chỉnh này. Phí dịch vụ đối với các chuyến bay nội địa vẫn được giữ nguyên ở mức 130 baht/người.

Việc tăng phí diễn ra trong bối cảnh giá dầu leo thang, kéo theo chi phí hàng hóa gia tăng và tạo áp lực lên nền kinh tế toàn cầu. Những yếu tố này được cho là có tác động nhất định đến ngành du lịch. Dù vậy, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) vẫn giữ nguyên mục tiêu đón 33 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026, bất chấp những thách thức từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông cũng như tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang chậm lại.

Trước đó, Thái Lan cũng đã chấm dứt chính sách miễn thị thực 60 ngày dành cho công dân của 93 quốc gia. Chính quyền Bangkok cho biết động thái này nhằm tăng cường kiểm soát tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời khẳng định tác động đến ngành du lịch sẽ không quá lớn bởi phần lớn du khách quốc tế lưu trú tại nước này dưới 30 ngày.

Quy định mới về sạc dự phòng

Trước đó, vào đầu tháng 6, theo báo Bangkok Post, Cục Hàng không Dân dụng Thái Lan (CAAT) đã ban hành loạt quy định mới liên quan đến việc mang theo sạc dự phòng trên các chuyến bay. Các quy định tập trung vào giới hạn dung lượng pin, cách bảo quản thiết bị và những hạn chế trong quá trình sử dụng nhằm nâng cao an toàn hàng không.

Theo đó, sạc dự phòng chỉ được phép mang theo trong hành lý xách tay và hoàn toàn không được để trong hành lý ký gửi.

CAAT quy định các thiết bị sạc dự phòng có dung lượng không vượt quá 100Wh, tương đương khoảng 20.000mAh, được phép mang lên máy bay. Với những thiết bị có dung lượng từ 101Wh đến 160Wh (khoảng 32.000mAh), hành khách phải được hãng hàng không chấp thuận trước khi sử dụng hoặc mang theo trong hành trình. Những sản phẩm không có nhãn mác rõ ràng hoặc không thể hiện đầy đủ thông tin về dung lượng pin sẽ không được phép mang lên máy bay. Ngoài ra, mỗi hành khách chỉ được mang tối đa hai pin lithium.

Một điểm đáng chú ý trong quy định mới là hành khách không được sử dụng sạc dự phòng để sạc điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác trong suốt chuyến bay. Hoạt động sạc pin bằng sạc dự phòng trên máy bay cũng bị cấm hoàn toàn.

Bên cạnh đó, hành khách không được cất sạc dự phòng trong khoang chứa hành lý phía trên đầu. Thiết bị phải được đặt ở những vị trí dễ quan sát và tiếp cận như túi ghế phía trước, khu vực dưới ghế ngồi hoặc trong túi quần áo cá nhân. Quy định này nhằm giúp tiếp viên và phi hành đoàn có thể xử lý kịp thời nếu thiết bị xuất hiện dấu hiệu bất thường như quá nhiệt, bốc khói hoặc cháy nổ.

CAAT cũng khuyến cáo hành khách cần chủ động ngăn ngừa nguy cơ chập điện bằng cách bảo quản sạc dự phòng trong hộp hoặc túi bảo vệ chuyên dụng, tránh để tiếp xúc với các vật bằng kim loại hay các loại pin khác trong quá trình di chuyển.

Theo ông Manat Chavanaprayoon, Tổng giám đốc CAAT, pin lithium và sạc dự phòng là những vật dụng được nhiều hành khách mang theo khi đi máy bay. Tuy nhiên, các thiết bị này có thể phát sinh nhiệt, bốc khói hoặc gây cháy nếu bị hư hỏng, va đập mạnh hoặc sử dụng không đúng cách.

Việc siết chặt quy định được đưa ra sau hàng loạt sự cố liên quan đến pin lithium trên máy bay trong thời gian gần đây. Tháng 7/2025, một chuyến bay của Bangkok Airways từ đảo Samui đến Hong Kong (Trung Quốc) đã phải chuyển hướng hạ cánh xuống Bangkok sau khi một sạc dự phòng bất ngờ bốc cháy trên khoang.

Trước đó, vào tháng 1/2024, một vụ việc tương tự cũng xảy ra trên chuyến bay của Thai AirAsia. Trong cả hai trường hợp, phi hành đoàn đã nhanh chóng khống chế sự cố, song các vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn của các thiết bị sử dụng pin lithium trên máy bay, đồng thời cho thấy sự cần thiết của các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn.