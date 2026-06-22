Khó tin khi tính năng hay như này của Google lại cho dùng miễn phí, rất nhiều người Việt Nam đang sử dụng

Nhiều tính năng miễn phí trên Gemini

Số liệu thống kê của Google cho thấy, lượng người dùng hoạt động hằng tháng của ứng dụng Gemini đã tăng gấp đôi chỉ trong vòng 12 tháng, chính thức vượt mốc 900 triệu người dùng toàn cầu.

Gemini là trợ lý AI của Google, cho phép người dùng trò chuyện, đặt câu hỏi và thực hiện nhiều tác vụ bằng ngôn ngữ tự nhiên trên nền tảng web tại gemini.google.com hoặc thông qua ứng dụng Gemini trên các thiết bị di động.

Hiện tại, người dùng có thể sử dụng đa dạng các tính năng trong ứng dụng Gemini cho từng nhu cầu cụ thể như: Deep Research - hỗ trợ lập kế hoạch và tổng hợp báo cáo; Canvas - hỗ trợ viết và biên tập nội dung dài; Gemini Live - cho phép trao đổi bằng giọng nói và hình ảnh theo thời gian thực hay hỗ trợ tạo và chỉnh sửa hình ảnh, tạo nhạc và tạo video.

Với các đề tài phức tạp, tính năng Deep Research trong ứng dụng Gemini hỗ trợ quá trình nghiên cứu từ bước lập kế hoạch, tìm kiếm đến phân tích và tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn trên web thành báo cáo có cấu trúc.

Tính năng này có thể được ứng dụng trong các trường hợp như phân tích đối thủ, xây dựng tổng quan ngành hoặc chuẩn bị tài liệu nghiên cứu. Khi được cấp quyền, Deep Research có thể kết hợp thêm dữ liệu liên quan từ Gmail, Google Drive và Google Chat để điều chỉnh kết quả theo bối cảnh làm việc.

Sau đó, Deep Research có thể tạo các báo cáo nghiên cứu tùy chỉnh toàn diện, chứa nhiều thông tin chi tiết và chuyên sâu hơn chỉ trong vài phút và cũng có sẵn dưới dạng một bản Tổng quan bằng âm thanh, giúp bạn tiết kiệm hàng giờ nghiên cứu.

Trên nền tảng kết quả nghiên cứu đó, Canvas giúp cung cấp một không gian làm việc riêng trong Gemini để phát triển và biên tập các tài liệu dài. Thay vì xử lý nội dung ở nhiều công cụ khác nhau, người dùng có thể chỉnh sửa câu chữ, điều chỉnh cấu trúc và hoàn thiện báo cáo, kế hoạch kinh doanh hoặc bài thuyết trình ngay bên cạnh mạch trò chuyện chính với Gemini khi bật tính năng Canvas. Người dùng cũng có thể sử dụng không gian này để tạo infographic, bộ câu đố hay các thẻ nhớ.

Với nhu cầu tương tác trực tiếp, Gemini Live trong ứng dụng Gemini cho phép người dùng trò chuyện với Gemini bằng giọng nói, đồng thời chuyển đổi linh hoạt giữa giọng nói và nhập văn bản trong cùng một cuộc trao đổi. Trên thiết bị di động, người dùng cũng có thể chia sẻ hình ảnh qua camera để Gemini phản hồi dựa trên những gì đang nhìn thấy.

Mở rộng khả năng sáng tạo đa phương thức

Bên cạnh các tác vụ hỗ trợ học tập và làm việc, Gemini cũng cho phép người dùng sáng tạo nội dung trên nhiều định dạng, bao gồm hình ảnh, âm thanh và video. Các công cụ này được tích hợp trong cùng một trải nghiệm, giúp người dùng bắt đầu từ một ý tưởng, sau đó tạo, chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung bằng các câu lệnh.

Nano Banana , công cụ tạo và chỉnh sửa hình ảnh trong Gemini, hiện đã ghi nhận hơn 50 tỷ hình ảnh được tạo ra trên toàn cầu. Tại Việt Nam, công cụ này được biết đến qua nhiều trào lưu hình ảnh trên mạng xã hội như “Ảnh chân dung dưới tuyết”, “Ảnh đón Trung thu”, “Phục chế ảnh cũ” và gần đây là “Ảnh chân dung hộp đồ chơi mô hình”. Với Nano Banana, người dùng có thể tạo ảnh, chỉnh sửa bố cục hoặc thay đổi phong cách hình ảnh thông qua các câu lệnh văn bản.

Cùng với đó, Gemini cũng mở rộng khả năng hỗ trợ sáng tạo sang âm nhạc thông qua Lyria , mô hình tạo nhạc của Google DeepMind. Bằng cách mô tả chủ đề, cảm xúc, thể loại nhạc hoặc ý tưởng bằng ngôn ngữ tự nhiên, người dùng có thể tạo bản nhạc gốc, nhạc nền, giai điệu hoặc lời bài hát theo nhu cầu sử dụng.

Tính năng này giúp việc tạo nhạc cho video, bài thuyết trình hoặc các dự án sáng tạo cá nhân trở nên dễ tiếp cận hơn, kể cả với người không có nền tảng chuyên môn về âm nhạc.

Đặc biệt, Gemini Omni – mô hình tạo video mới được xây dựng trên năng lực tư duy logic và khả năng thấu hiểu thế giới quan thực tế của Gemini, Gemini Omni kết hợp hài hòa văn bản, hình ảnh, âm thanh và video để sản xuất ra những thước phim có cốt truyện nhất quán.

Người dùng có thể tinh chỉnh, biên tập nội dung thông qua hội thoại tự nhiên, đồng thời thêm chi tiết, hoặc thậm chí tạo một avatar AI tùy chỉnh có ngoại hình và giọng nói của chính mình trong khi mô hình vẫn đảm bảo sự đồng bộ chặt chẽ về nhân vật, bối cảnh và các yếu tố thị giác qua từng khung hình.

NotebookLM – trợ lý đắc lực

NotebookLM là một công cụ khác của Google, đóng vai trò như một cộng sự nghiên cứu cá nhân hóa, phân tích, phản hồi và tương tác dựa trên chính các nguồn dữ liệu tin cậy do người dùng chủ động tải lên (bao gồm tệp tài liệu, PDF, hoặc các liên kết web).

Đến nay, NotebookLM đã phát triển thành một nền tảng nghiên cứu toàn cầu được hàng triệu người tin dùng. Theo số liệu thống kê của Google tính đến năm 2025, Việt Nam nằm trong Top 10 quốc gia có số lượng sử dụng NotebookLM lớn nhất toàn cầu, đồng thời dẫn đầu về số lượt xem các sổ tay tài liệu được chia sẻ công khai.

Người dùng hiện có thể yêu cầu NotebookLM tạo nội dung ở nhiều định dạng hơn và cung cấp hướng dẫn chi tiết để định hướng các nội dung đó. NotebookLM sẽ tổng hợp ngữ cảnh từ các nguồn của người dùng để tạo ra các định dạng hữu ích và chất lượng cao, chẳng hạn như báo cáo PDF có biểu đồ và bảng, bảng tính ngân sách chi tiết và phiếu bài tập được thiết kế riêng cho học sinh - tất cả đều có thể tải xuống trực tiếp từ bảng Studio.

Trước đây, NotebookLM phát huy hiệu quả tốt nhất khi người dùng đã có sẵn nguồn tài liệu của riêng mình và nắm rõ dự án. Giờ đây, người dùng có thể bắt đầu với những ý tưởng và câu hỏi còn sơ khai.

NotebookLM có thể hướng dẫn người dùng xây dựng kho nguồn tài liệu ngay trong cuộc trò chuyện, giúp việc bắt đầu bất kỳ dự án nào trở nên dễ dàng hơn. NotebookLM thậm chí có thể sử dụng Google Search để tìm các nguồn thông tin liên quan, chất lượng cao trên web và thêm các nguồn đó vào sổ tay của người dùng.

Người dùng vẫn kiểm soát các nguồn được thêm vào sổ tay của mình, để công việc luôn được xây dựng dựa trên những thông tin mà người dùng tin tưởng và tất cả các nguồn tiếp tục được ghi nhận rõ ràng.