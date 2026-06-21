Vì sao Google Maps không chỉ đường ngắn nhất mà lại chỉ đường vòng?

Nhiều người dùng từng gặp tình huống khá khó hiểu khi sử dụng Google Maps: ứng dụng đề xuất một tuyến đường dài hơn thay vì con đường ngắn nhất giữa điểm đi và điểm đến. Điều này khiến không ít người cho rằng hệ thống hoạt động thiếu chính xác hoặc tính toán chưa thực sự tối ưu.

Tuy nhiên, thực tế lại khác. Google Maps không được thiết kế với mục tiêu luôn tìm ra tuyến đường ngắn nhất. Thay vào đó, ứng dụng ưu tiên lựa chọn lộ trình giúp người dùng đến nơi nhanh hơn và di chuyển hiệu quả hơn trong điều kiện giao thông thực tế.

Ưu tiên thời gian di chuyển thay vì số kilomet

Khác với suy nghĩ phổ biến, thuật toán điều hướng của Google Maps không chỉ dựa trên khoảng cách.

Mỗi khi đề xuất lộ trình, hệ thống sẽ đồng thời phân tích hàng loạt yếu tố như tình trạng giao thông theo thời gian thực, tốc độ lưu thông trên từng tuyến đường, giới hạn tốc độ, dữ liệu ùn tắc trong quá khứ cũng như thời gian dự kiến để hoàn thành hành trình.

Chính vì vậy, một tuyến đường dài hơn về mặt quãng đường nhưng lưu thông ổn định vẫn có thể được ưu tiên hơn tuyến ngắn nhưng thường xuyên ùn tắc hoặc có mật độ phương tiện cao.

Nói cách khác, Google Maps không trả lời câu hỏi “đi đường nào gần nhất” mà hướng tới câu hỏi “đi đường nào đến nơi nhanh nhất”.

Ví dụ, nếu một tuyến dài hơn vài kilomet nhưng cho phép xe duy trì tốc độ ổn định và hạn chế phải dừng chờ, tổng thời gian di chuyển có thể ngắn hơn đáng kể so với việc đi qua tuyến đường ngắn nhưng liên tục tắc nghẽn.

Bên cạnh dữ liệu giao thông, Google Maps cũng có khả năng cá nhân hóa trải nghiệm dựa trên hành vi sử dụng. Nếu người dùng nhiều lần chủ động bỏ qua tuyến được đề xuất để chọn một cung đường khác quen thuộc hơn, hệ thống có thể ghi nhận xu hướng đó và điều chỉnh các gợi ý trong những lần sử dụng tiếp theo.

Nhờ cơ chế này, lộ trình mà mỗi người nhận được không phải lúc nào cũng hoàn toàn giống nhau, ngay cả khi cùng xuất phát từ một địa điểm và đi tới cùng một điểm đến.

Mục tiêu của Google là đưa ra lựa chọn sát với thói quen di chuyển thực tế thay vì áp dụng một công thức cố định cho mọi người dùng.

Tiết kiệm nhiên liệu cũng là yếu tố được tính đến

Ngoài tốc độ và dữ liệu giao thông, trong những năm gần đây Google còn bổ sung thêm tiêu chí tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu.

Theo đó, ứng dụng có thể ưu tiên những tuyến đường giúp xe vận hành ổn định hơn, hạn chế tăng tốc và phanh liên tục nhằm giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ cũng như lượng khí thải phát sinh.

Điều này đồng nghĩa người dùng đôi khi sẽ thấy mình được dẫn đi xa hơn, nhưng đổi lại hành trình có thể tiết kiệm nhiên liệu và vận hành hiệu quả hơn.

Dù thuật toán tự động đưa ra phương án tối ưu, Google Maps vẫn cho phép người dùng tùy chỉnh theo nhu cầu cá nhân. Trong phần cài đặt điều hướng, người dùng có thể lựa chọn tránh đường thu phí, tránh cao tốc hoặc thay đổi một số tiêu chí ưu tiên khi tìm đường.

Vì vậy, nếu Google Maps đề xuất một tuyến đường vòng hơn dự kiến, nguyên nhân thường không nằm ở việc ứng dụng tính sai. Trong phần lớn trường hợp, hệ thống đang cân bằng giữa thời gian di chuyển, điều kiện giao thông, hiệu quả nhiên liệu và thói quen của người dùng để đưa ra lộ trình được đánh giá là phù hợp nhất.