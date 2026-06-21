Thay vì tăng lương, CEO công nghệ tặng nhân viên món quà 78 triệu đồng để... ngủ: Kết quả khiến nhiều người bất ngờ

Theo trang tin Tom’s Guide, trong môi trường startup, việc doanh nghiệp đầu tư cho nhân viên đồ ăn miễn phí, cà phê hay các đặc quyền văn phòng đã trở nên quen thuộc.

Tuy nhiên, CEO Matan Grinberg của Factory, một công ty tự động hoá mã nguồn lại lựa chọn một hướng đi hoàn toàn khác, đó là tặng toàn bộ nhân viên một tấm bọc nệm thông minh Eight Sleep Pod trị giá khoảng 3.000 USD (tương đương với hơn 78 triệu đồng).

Thoạt nhìn, đây có vẻ là một khoản chi khó lý giải. Nhưng theo nhà sáng lập Factory, mục tiêu của món quà này không phải là phúc lợi đơn thuần mà là tối ưu hóa hiệu suất làm việc thông qua một yếu tố thường bị đánh giá thấp, đó là giấc ngủ của con người.

Thực tế, những trải nghiệm thử nghiệm với Eight Sleep cùng các nghiên cứu về khoa học giấc ngủ cho thấy chiến lược này không hề thiếu cơ sở.

Khi CEO đầu tư vào giấc ngủ thay vì bàn làm việc

Trong chương trình podcast 20VC (một trong những chương trình phỏng vấn nổi tiếng dành riêng cho cộng đồng khởi nghiệp, công nghệ và quỹ đầu tư mạo hiểm), CEO Matan Grinberg chia sẻ rằng khi Factory có khoảng 30 nhân viên, mỗi người đều được công ty tặng một tấm bọc nệm thông minh Eight Sleep trị giá khoảng 3.000 USD.

Lý do được ông đưa ra khá thẳng thắn, đó là mong muốn phát huy tối đa sức mạnh não bộ của đội ngũ thông qua chất lượng giấc ngủ tốt hơn.

Đó là một cách tiếp cận khác biệt so với phần lớn doanh nghiệp công nghệ. Thay vì tìm cách kéo dài thời gian làm việc, Factory lựa chọn tối ưu khoảng thời gian nhân viên nghỉ ngơi, với niềm tin rằng một bộ não được phục hồi đầy đủ sẽ tạo ra giá trị lớn hơn trong ngày hôm sau.

Điều đáng chú ý là kể từ thời điểm đó, Factory đã phát triển từ 30 nhân viên lên hơn 120 người. Dĩ nhiên, không thể khẳng định chiếc giường thông minh là nguyên nhân trực tiếp tạo nên sự tăng trưởng này.

Tuy nhiên, quyết định đầu tư của Grinberg phản ánh một xu hướng ngày càng phổ biến trong giới công nghệ, xem giấc ngủ là một yếu tố chiến lược của năng suất.

Vậy Eight Sleep Pod là gì?

Khác với những chiếc nệm truyền thống, Eight Sleep Pod là hệ thống bọc nệm thông minh tích hợp nhiều công nghệ theo dõi và tối ưu giấc ngủ.

Tính năng nổi bật nhất là khả năng điều chỉnh nhiệt độ bằng hệ thống chất lỏng tuần hoàn. Người dùng có thể làm mát hoặc làm ấm bề mặt giường theo đúng sở thích cá nhân.

Đối với các phiên bản kích thước lớn, hai bên giường còn có thể thiết lập nhiệt độ độc lập, giúp mỗi người có được môi trường ngủ phù hợp mà không ảnh hưởng đến người còn lại.

Bên trong tấm bọc còn được tích hợp hệ thống cảm biến theo dõi các chỉ số giấc ngủ trong suốt đêm.

Dữ liệu thu thập được sẽ được đồng bộ với ứng dụng Eight Sleep để người dùng theo dõi và đồng thời hỗ trợ hệ thống tự động tối ưu nhiệt độ theo từng giai đoạn ngủ.

Các phiên bản mới hơn còn được bổ sung báo thức thông minh, trong khi dòng Pod 5 có thêm tùy chọn kết hợp với đế giường điều chỉnh.

Một trong những giá trị lớn nhất mà Eight Sleep hướng đến là khả năng kiểm soát nhiệt độ trong suốt đêm.

Nhiệt độ phòng và nhiệt độ bề mặt nệm có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đi vào giấc ngủ cũng như duy trì giấc ngủ sâu.

Theo các chuyên gia về giấc ngủ, cơ thể con người có xu hướng dễ ngủ hơn trong môi trường mát, khoảng 65–70°F, tương đương 18–21°C.

Khi cơ thể bị nóng quá mức, không chỉ việc chìm vào giấc ngủ trở nên khó khăn hơn mà quá trình chuyển đổi tự nhiên giữa các chu kỳ ngủ cũng dễ bị gián đoạn.

Điều này làm tăng khả năng tỉnh giấc vào khoảng 3 giờ sáng, đặc biệt khi cơ thể chuyển sang các giai đoạn ngủ nông.

Eight Sleep giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng hệ thống cảm biến tích hợp liên tục theo dõi nhiệt độ cơ thể và tự động điều chỉnh nhiệt độ của giường nhằm duy trì trạng thái tối ưu suốt đêm.

Theo Eight Sleep, cơ chế điều chỉnh nhiệt độ tự động này có thể cải thiện thời lượng giấc ngủ sâu lên tới 34%.

Bên cạnh việc điều chỉnh nhiệt độ, khả năng theo dõi giấc ngủ cũng là một trong những điểm mạnh được đánh giá cao.

Chuyên gia thử nghiệm công nghệ giấc ngủ, Eve Davies cho biết việc sử dụng Eight Sleep đã giúp điểm số giấc ngủ của cô tăng từ 59 lên 91.

Quan trọng hơn, thiết bị giúp cô nhìn thấy rõ những vấn đề tồn tại trong thói quen ngủ của mình, từ đó chủ động điều chỉnh lịch sinh hoạt thay vì tiếp tục duy trì nhịp sống thất thường vốn khiến chất lượng nghỉ ngơi ngày càng giảm sút.

Thực tế, đây không phải lợi thế chỉ riêng Eight Sleep sở hữu. Các thiết bị theo dõi giấc ngủ hiện đại đều hướng đến mục tiêu cung cấp bức tranh đầy đủ hơn về chất lượng nghỉ ngơi thông qua các chỉ số rõ ràng, thay vì chỉ dựa trên cảm nhận chủ quan sau khi thức dậy.

Tuy nhiên, dữ liệu chỉ thực sự phát huy giá trị khi người dùng sẵn sàng thay đổi thói quen của mình.

Ngay cả dòng Eight Sleep Pod mới nhất cũng không thể buộc con người đi ngủ đúng giờ. Nhưng việc liên tục nhìn thấy những cảnh báo về chất lượng giấc ngủ thường tạo ra động lực đáng kể để điều chỉnh hành vi.

Một tính năng khác được đánh giá cao trên các phiên bản Eight Sleep mới là báo thức thông minh.

Thay vì đánh thức người dùng đúng một thời điểm cố định, hệ thống sẽ theo dõi chu kỳ giấc ngủ để lựa chọn thời điểm cơ thể đang ở trạng thái ngủ nông hơn.

Sau đó, thiết bị sẽ sử dụng nhiệt độ, rung hoặc âm thanh để đánh thức người dùng một cách nhẹ nhàng.

Cách tiếp cận này giúp hạn chế hiện tượng “sleep inertia”, trạng thái uể oải sau khi thức dậy do bị đánh thức giữa giai đoạn ngủ sâu.

Đối với những người làm việc trong môi trường đòi hỏi khả năng tư duy cao, vài giờ đầu tiên sau khi thức dậy thường là khoảng thời gian có năng suất tốt nhất nếu não bộ đạt trạng thái tỉnh táo.

Việc giảm cảm giác mệt mỏi buổi sáng cũng đồng nghĩa người dùng không còn phải phụ thuộc quá nhiều vào caffeine để bắt đầu ngày làm việc.

Các chuyên gia về giấc ngủ cũng lưu ý rằng các loại đồng hồ báo thức mô phỏng ánh bình minh là một lựa chọn khác giúp quá trình thức dậy trở nên tự nhiên hơn bằng cách tăng dần ánh sáng trong phòng trước thời điểm báo thức.

Giấc ngủ chất lượng vẫn là nền tảng của hiệu suất làm việc

Đằng sau quyết định đầu tư của CEO Factory là một nguyên lý khá đơn giản: bộ não không ngừng làm việc khi con người ngủ.

Trong giai đoạn ngủ sâu, não bộ củng cố ký ức và cơ thể tiến hành phục hồi cơ bắp. Trong khi đó, giấc ngủ REM (diễn ra khoảng 90 phút sau khi chìm vào giấc ngủ) đóng vai trò quan trọng đối với khả năng giải quyết vấn đề và xử lý thông tin.

Điều đó đồng nghĩa, nếu mục tiêu là học tập hiệu quả hoặc nâng cao hiệu suất làm việc, việc thức khuya để học hoặc làm việc liên tục không phải lúc nào cũng là lựa chọn tối ưu.

Mà có lẽ, một đêm nghỉ ngơi chất lượng có thể mang lại nhiều lợi ích hơn cho khả năng ghi nhớ và tư duy.

Giấc ngủ đầy đủ cũng giúp cải thiện khả năng ra quyết định, tăng cường ý chí, kiểm soát cảm xúc tốt hơn và tạo điều kiện để cơ thể đào thải adenosine, hormone tạo áp lực buồn ngủ.

Nhờ vậy, con người thức dậy với trạng thái tỉnh táo và sảng khoái hơn.

Không có bằng chứng nào cho thấy Eight Sleep là yếu tố duy nhất tạo nên sự phát triển của Factory từ 30 lên hơn 120 nhân viên.

Tuy nhiên, câu chuyện của CEO Matan Grinberg cho thấy một góc nhìn đáng chú ý về quản trị nhân sự trong lĩnh vực công nghệ.

Thay vì chỉ tập trung tối ưu quy trình làm việc hoặc kéo dài thời gian lao động, doanh nghiệp có thể xem chất lượng nghỉ ngơi là một biến số ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất của đội ngũ.

Với những người thường xuyên thiếu ngủ, thức dậy mệt mỏi hoặc khó duy trì năng lượng trong ngày, các công nghệ như kiểm soát nhiệt độ, theo dõi giấc ngủ hay báo thức thông minh có thể mang lại những cải thiện đáng kể trong trải nghiệm nghỉ ngơi.

Dù mức giá khoảng 3.000 USD khiến Eight Sleep khó trở thành lựa chọn phổ biến, thông điệp phía sau món quà của CEO Factory vẫn rất rõ ràng, đó là trong nền kinh tế tri thức, một giấc ngủ chất lượng đôi khi có thể là khoản đầu tư đáng giá không kém bất kỳ thiết bị làm việc hiện đại nào.

* Nguồn: Tom’s Guide