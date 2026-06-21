79% dân số đã online: Từ xem phim, nghe nhạc đến mua sắm, người Việt đang trả tiền cho sự tiện lợi nhiều hơn bao giờ hết

Từ mua đứt sang trả tiền hàng tháng: Một thay đổi âm thầm trong đời sống số

Có một điểm chung giữa việc xem phim, nghe nhạc, lưu trữ dữ liệu, mua sắm trực tuyến hay sử dụng các công cụ AI hiện nay: thay vì sở hữu sản phẩm, người dùng ngày càng quen với việc trả phí định kỳ để được sử dụng dịch vụ.

Trước đây, một bộ phần mềm thường được mua một lần và sử dụng trong nhiều năm. Một album nhạc được tải về và lưu trữ trên thiết bị cá nhân. Người dùng sở hữu những gì mình đã trả tiền.

Ngày nay, mô hình đó đang dần thay đổi. Âm nhạc chuyển sang Spotify. Phim ảnh chuyển sang Netflix. Lưu trữ dữ liệu chuyển sang Google One hoặc iCloud. Công cụ làm việc chuyển sang Canva Pro, Microsoft 365 hay ChatGPT Plus.

Theo DataReportal, Việt Nam có khoảng 79,8 triệu người dùng Internet vào đầu năm 2025, tương đương gần 79% dân số. Đồng thời, có tới 76,2 triệu tài khoản mạng xã hội đang hoạt động.

Khi cuộc sống ngày càng gắn với môi trường số, mô hình thuê bao cũng dần trở thành một phần quen thuộc trong chi tiêu hàng tháng của người dùng.

Nếu cộng những dịch vụ phổ biến nhất hiện nay, chi phí không còn là những con số nhỏ lẻ.

Spotify Premium, Google One, Netflix hay các nền tảng xem phim trực tuyến, ChatGPT Plus, Canva Pro và các gói thành viên mua sắm hoặc giao hàng đã trở thành những khoản chi quen thuộc của nhiều người trẻ.

Mỗi dịch vụ riêng lẻ thường chỉ có mức phí từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng mỗi tháng nên dễ tạo cảm giác không đáng kể. Tuy nhiên, khi cộng dồn nhiều gói đăng ký cùng lúc, tổng số tiền phải chi có thể lên tới hàng trăm nghìn, thậm chí vượt mốc một triệu đồng mỗi tháng mà người dùng không hề nhận ra.

Điều đáng chú ý là phần lớn người dùng không cảm nhận rõ áp lực chi tiêu bởi các khoản phí được chia nhỏ theo tháng.

Thy Nguyễn (28 tuổi, Hà Nội) cho biết bản thân từng không để ý nhiều đến các khoản phí dạng này.

"Bỏ mỗi tháng 29.000 đồng cho Shopee VIP thì thấy không đáng bao nhiêu. Nhưng đến lúc nhìn lại mới thấy mình còn trả tiền cho khá nhiều dịch vụ khác nữa, từ lưu trữ dữ liệu đến xem phim, nghe nhạc. Mỗi khoản đều nhỏ nên rất dễ quên", Thy chia sẻ.

Trường hợp của Thy phản ánh một xu hướng tiêu dùng mới: người dùng sẵn sàng trả tiền định kỳ để đổi lấy trải nghiệm thuận tiện hơn, thay vì phải bỏ ra một khoản lớn ngay từ đầu.

Ở góc độ tích cực, mô hình này giúp nhiều dịch vụ công nghệ tiếp cận được số lượng lớn khách hàng hơn, đồng thời tạo ra nguồn doanh thu ổn định cho doanh nghiệp để tiếp tục đầu tư vào sản phẩm và nâng cao chất lượng trải nghiệm.

Bạn Thy Nguyễn

Sự phát triển của mô hình thuê bao không chỉ là thay đổi trong thói quen tiêu dùng cá nhân mà còn phản ánh quá trình chuyển dịch của nền kinh tế số.

Từ nền tảng giải trí, lưu trữ dữ liệu đến thương mại điện tử, ngày càng nhiều doanh nghiệp lựa chọn mô hình doanh thu định kỳ thay vì bán sản phẩm một lần.

Lý do khá đơn giản: người dùng muốn sự linh hoạt, còn doanh nghiệp muốn nguồn doanh thu bền vững hơn.

Nhờ đó, nhiều dịch vụ số có thể cung cấp mức giá ban đầu thấp hơn, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận công nghệ. Thay vì phải bỏ ra số tiền lớn để mua phần mềm hoặc thiết bị lưu trữ, người dùng chỉ cần trả một khoản nhỏ mỗi tháng để sử dụng đúng nhu cầu của mình.

Ở chiều ngược lại, xu hướng này cũng đặt ra một thách thức mới: người tiêu dùng cần quản lý tốt hơn các khoản chi tiêu định kỳ.

Một khoản 29.000 đồng có thể không đáng kể. Nhưng khi hàng loạt khoản phí tương tự xuất hiện trong cùng một tháng, tổng số tiền có thể lớn hơn nhiều so với dự tính ban đầu.

Điều đó không đồng nghĩa mô hình thuê bao là tiêu cực. Trên thực tế, đây là một phần quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế số hiện đại. Vấn đề nằm ở việc người dùng có nhận thức đầy đủ về những gì mình đang chi trả hay không.

Cũng giống như Internet từng thay đổi cách con người tiếp cận thông tin, mô hình thuê bao đang thay đổi cách con người tiếp cận sản phẩm và dịch vụ. Thay vì sở hữu, người dùng ngày càng quen với việc trả tiền cho quyền sử dụng.

Và có lẽ, đó sẽ là một trong những thay đổi đáng chú ý nhất của đời sống số trong thập niên tới./