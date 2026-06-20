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Hà Nội sắp lắp thêm 24.000 camera AI hỗ trợ xử lý 5 điểm nghẽn

| | Kinh tế số

Trong năm 2026, Công an TP Hà Nội lắp đặt trên 24.000 camera AI hỗ trợ xử lý vi phạm giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm, ngập úng.

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Về lĩnh vực quản lý trật tự văn minh đô thị, cử tri các phường Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Bạch Mai hoan nghênh thành phố đang rất tích cực và quyết liệt chỉ đạo trong thiết lập trật tự văn minh đô thị, giành lại vỉa hè cho người đi bộ.

Vừa qua, Công an thành phố đã triển khai hệ thống camera AI để giám sát thực hiện quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử phạt nguội hành vi vi phạm.

Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo cho lắp đặt hệ thống camera AI tại các tuyến phố, địa bàn dân cư để giám sát và kịp thời phát hiện xử lý những vi phạm về trật tự đô thị, nhất là hành vi chiếm dụng vỉa hè lòng đường làm nơi kinh doanh, dừng đỗ xe sai quy định và đổ rác, phế thải không đúng nơi quy định.

"Đề nghị thành phố cho biết tiến độ thực hiện và thời gian hoàn thành để cử tri và Nhân dân được biết" , cử tri đề nghị.

Hà Nội sắp lắp thêm 24.000 camera AI hỗ trợ xử lý 5 điểm nghẽn- Ảnh 1.

Hà Nội sẽ lắp đặt trên 24.000 camera AI trong năm 2026.

Trả lời ý kiến nghị cử tri, UBND TP Hà Nội cho biết, từ ngày 14/1 đến ngày 26/2, thông qua hệ thống camera AI, lực lượng chức năng Công an thành phố ghi nhận, rà soát hình ảnh của 976 trường hợp đủ căn cứ xử lý để gửi thông báo phạt nguội vi phạm.

Các lỗi vi phạm là bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường đô thị, trên vỉa hè; sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để kinh doanh; vi phạm vệ sinh môi trường...

UBND thành phố cho biết, trong năm 2026, Công an TP Hà Nội sẽ triển khai 2 dự án lớn về camera với mục tiêu lắp đặt trên 24.000 camera AI.

Cụ thể, dự án nâng cấp Trung tâm thông tin chỉ huy và mở rộng hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự, xử lý vi phạm hành chính cho Phòng Cảnh sát giao thông, gồm 2.460 camera và 100 tủ điều khiển giao thông, phấn đấu hoàn thành trong tháng 7/2026.

Dự án triển khai hệ thống camera giám sát AI phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự và hỗ trợ giải quyết 5 điểm nghẽn của thành phố, với 21.671 camera AI, phấn đấu hoàn thành lắp đặt trong quý 4 năm 2026.

Việc xây dựng và triển khai 2 dự án trên nhằm hình thành hệ thống camera AI giám sát đồng bộ, thống nhất, hiện đại trên toàn địa bàn thành phố, phục vụ trực tiếp công tác bảo đảm an ninh, trật tự, chỉ huy, điều hành giao thông và quản lý đô thị trong tình hình mới; làm nền tảng cốt lõi cho công tác lưu trữ, quản lý, khai thác và phân tích dữ liệu nghiệp vụ trên phạm vi toàn thành phố.

Thông qua việc đầu tư nâng cấp trung tâm chỉ huy, mở rộng và hoàn thiện mạng lưới camera AI, các dự án hướng tới nâng cao năng lực giám sát tổng thể, phát hiện sớm, cảnh báo kịp thời và hỗ trợ xử lý hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật, sự cố phát sinh; góp phần giải quyết căn cơ bản 5 điểm nghẽn của thành phố, gồm: ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và ngập úng, lụt.

Đồng thời, các dự án cũng tạo nền tảng công nghệ dùng chung, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu tập trung, từng bước chuyển từ phương thức quản lý bị động sang quản lý chủ động, phòng ngừa từ sớm, từ xa, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh và phát triển kinh tế - xã hội bền vững của thành phố.

Cơ quan Thuế yêu cầu Vietcombank, Vietinbank, VPBank... trích tiền từ tài khoản ngân hàng của loạt người nộp thuế có tên trong danh sách sau

Theo Minh Tuệ/ VTC News

VTC News

Từ Khóa:
AI, camera

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