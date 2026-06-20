Chiêu trò lừa đảo mua bán kỳ nghỉ của Meli Club: 5 nhân viên thay nhau vây ráp, "bào" sạch 5 tỷ đồng của người phụ nữ ở TP.HCM

Ngày 20/6, Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan trong những đường dây lừa đảo núp bóng doanh nghiệp, sử dụng chiêu thức mua bán "hợp đồng kỳ nghỉ" để chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên các công ty liên quan về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong số này có nhiều người là lãnh đạo, CEO điều hành và nhân viên của các công ty khác nhau.

Công an cũng kêu gọi các nạn nhân của đường dây này đến cơ quan chức năng trình báo để cung cấp thông tin, phối hợp điều tra. Đến nay, Công an cũng đã làm việc với nhiều bị hại; trong đó có những người phụ nữ “sập bẫy” tới hàng tỷ đồng.

Điển hình, bà P..A. (ngụ TP.HCM) là nạn nhân của Công ty Meli Club do Vũ Duy Tùng làm giám đốc. Bà A. cho biết, tháng 5/2024 bà nhận được cuộc gọi từ nhân viên của Công ty này mời tham gia hội nghị.

Tháng 9/2024, bà A. đến địa chỉ công ty và được nhân viên tên Trần Hải Nam tư vấn mua các gói thẻ nghỉ dưỡng với nhiều ưu đãi. Nhân viên này giới thiệu là nếu bà A. không có nhu cầu sử dụng, công ty sẽ hỗ trợ thu mua lại thẻ với giá cao hoặc bán lại cho người khác để hưởng lợi nhuận 8% trên số tiền đầu tư.

Vì tin vào lời hứa hẹn trên, bà A. đã ký 5 hợp đồng với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Tiếp đó, Nam giới thiệu bà A. gặp nhân viên tên là Vũ Văn Cường để tư vấn.

Nhân viên này cũng dùng các chiêu bài thuyết phục bà A. mua thêm 15 gói nghỉ dưỡng. Tuy nhiên bà A. không đủ tiền nên Nam và Cường cùng “hiệp sức” liên hệ ngân hàng đến trực tiếp công ty để hỗ trợ vay vốn.

Sau 1 thời gian, bà A. nhận thấy đã bỏ ra số tiền rất lớn nhưng không được hỗ trợ bán lại các gói nghỉ dưỡng như cam kết nên thắc mắc thì Cường lại hướng dẫn gặp nhân viên tên là Phan Thanh Hải. Tương tự, nhân viên này tiếp tục cam kết công ty sẽ bán lại các gói nghỉ dưỡng cho người khác giúp bà thu hồi vốn và có lợi nhuận.

Bằng hình thức trên, các nhân viên này đã dụ dỗ bà A. mua tổng cộng 20 gói nghỉ dưỡng với số tiền gần 5 tỷ đồng.

Tương tự, năm 2023, bà N.T.K.nhận được cuộc gọi từ nhân viên của Công ty Meli Club tư vấn và tham gia hội nghị. Vài tháng sau, bà tham dự một sự kiện của công ty và được nhân viên tên Phan Thanh Hải tư vấn mua thẻ nghỉ dưỡng trị giá 180 triệu đồng.

Nhân viên này cam kết nếu không sử dụng, bà K. sẽ được công ty hỗ trợ bán lại với giá 800 triệu đồng. Vì tin tưởng, bà đồng ý mua gói nghỉ dưỡng, thanh toán trước 30% và phần còn lại trả góp.

Khoảng một năm sau, bà K. được mời đến công ty gặp nhân viên tên là Nguyễn Võ Đình Khôi và tư vấn bắt đóng thêm 180 triệu đồng để nâng cấp thành 2 thẻ du lịch có thể cho thuê lại với lợi nhuận 19 triệu đồng mỗi đêm.

Sau khi nhận tiền, Khôi không thực hiện việc nâng cấp mà sử dụng số tiền này để mua thay cho bà K. 2 thẻ du lịch khác của Meli Club. Trong số này 1 thẻ trị giá 180 triệu đồng và 1 thẻ trị giá 239 triệu đồng, đều chưa được thanh toán đầy đủ.

Đến tháng 5/2025, Hải tiếp tục giới thiệu bà K. gặp nhân viên tên là Vũ Văn Cường. Cường thuyết phục bà K. và chồng nạn nhân mua thêm 12 thẻ nghỉ dưỡng, đồng thời cam kết sẽ bán lại toàn bộ số thẻ với giá trị 9,2 tỷ đồng.

Cường cũng yêu cầu bà K. đóng thêm nhiều đợt tiền với tổng số gần 900 triệu đồng. Bà K. đợi 1 thời gian dài không như cam kết nên đã đến công ty yêu cầu giải quyết thì được Nguyễn Trọng Toàn (Giám đốc kinh doanh) cho biết toàn bộ số tiền đã được sử dụng để mua các gói sản phẩm mới của Meli Club.

Từ đó đến nay, nạn nhân bị chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng và không thể thu hồi số tiền đã đóng.

Như đã thông tin, ngày 10/6, từ việc tiếp nhận đơn tố giác của người dân, Công an TP.HCM kiểm tra nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đây là các đường dây hoạt động có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp để thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với phương thức, thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp, đánh vào tâm lý muốn đầu tư sinh lời hoặc sở hữu các gói nghỉ dưỡng cao cấp của người dân.

Các công ty có liên quan gồm: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Du lịch, kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc; Công ty Cổ phần Hội viên Hạng Nhất; Công ty TNHH YTS; Công ty TNHH Yes International; Công ty TNHH dịch vụ du lịch và lữ hành Paradise Travel; Công ty TNHH Invest Trip; Công ty Mariana Bay Group; Công ty Meli Club; Công ty League of Resorts (LORS); Công ty Ravi và Công ty JJ Travel…

Công an xác định đây là đường dây tội phạm có tổ chức. Khách hàng bị dụ dỗ bằng việc thay vì gửi tiền vào ngân hàng hãy mua các hợp đồng này có thể sinh lời khi sang nhượng, lãi gấp đôi hoặc gấp nhiều lần.

Khám xét, Công an thu 5.563 hợp đồng và số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt lên đến hơn 612 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã làm việc với các bị hại, trong đó có người bị chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng.