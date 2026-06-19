Cơ quan Thuế yêu cầu Vietcombank, Vietinbank, VPBank... trích tiền từ tài khoản ngân hàng của loạt người nộp thuế có tên trong danh sách sau
Thuế cơ sở 7 tỉnh Hưng Yên vừa thông báo trích tiền từ tài khoản ngân hàng đối với loạt công ty.
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Ngày 17/6/2026, Thuế cơ sở 7 tỉnh Hưng Yên phát thông báo về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp yêu cầu trích tiền tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.
Cơ quan thuế cho biết, các quyết định cưỡng chế được áp dụng đối với những trường hợp có tiền thuế nợ quá hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế. Biện pháp cưỡng chế được thực hiện thông qua việc yêu cầu ngân hàng nơi người nộp thuế mở tài khoản thực hiện trích chuyển tiền vào ngân sách nhà nước để thu hồi nợ thuế.
Theo nội dung quyết định, trường hợp số dư trên tài khoản thấp hơn số tiền bị cưỡng chế, ngân hàng vẫn phải tiếp tục trích các khoản tiền phát sinh trên tài khoản trong thời gian quyết định còn hiệu lực cho đến khi thu đủ số tiền thuế nợ. Ngay sau khi hoàn tất việc trích chuyển tiền vào ngân sách nhà nước, ngân hàng có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế để phối hợp quản lý.
Các quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 17/7/2026 đến ngày 16/7/2026. Thuế cơ sở 7 tỉnh Hưng Yên cho biết việc công khai thông tin và áp dụng biện pháp cưỡng chế nhằm tăng cường thu hồi nợ thuế, đảm bảo tính nghiêm minh trong thực thi pháp luật về quản lý thuế.
Dưới đây là danh sách công ty bị Thuế cơ sở 7 tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản mở tại ngân hàng, tổ chức tín dụng do nợ thuế quá thời hạn theo quy định:
STT
Tên người nộp thuế
Mã số thuế
Tên văn bản
Số QĐ
Trích tiền từ tài khoản được mở tại
Số tiền bị cưỡng chế
1
Công Ty Cổ Phần Cây Xanh Miền Bắc
1001278874
Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng
600/QĐ-TCS7-KĐT
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội
152.320.500 đồng
2
Công Ty Tnhh Đầu Tư Xây Dựng Hưng An
1001192313
Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng
601/QĐ-TCS7-KĐT
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội
177.718.497 đồng
3
Công Ty Tnhh Đầu Tư Xây Dựng Hưng An
1001192313
Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng
602/QĐ-TCS7-KĐT
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
177.718.497 đồng
4
Công Ty Tnhh Đầu Tư Xây Dựng Hưng An
1001192313
Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng
603/QĐ-TCS7-KĐT
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
177.718.497 đồng
5
Công Ty Tnhh Đầu Tư Xây Dựng Hưng An
1001192313
Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng
604/QĐ-TCS7-KĐT
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi
nhánh Bắc Thái Bình
177.718.497 đồng
6
Công Ty Tnhh Đầu Tư Xây Dựng Hưng An
1001192313
Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng
605/QĐ-TCS7-KĐT
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín
177.718.497 đồng
7
Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Thương Mại Dh Khánh Toàn
1001261380
Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng
606/QĐ-TCS7-KĐT
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam
914.361 đồng
8
Công Ty Tnhh May Đại Tường
1001253830
Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng
607/QĐ-TCS7-KĐT
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt
Nam
554.843.205 đồng
9
Công Ty
Tnhh Diệp Thảo Minh
1001233577
Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng
608/QĐ-TCS7-KĐT
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Tài Lộc
12.390.000 đồng
10
Công Ty
Tnhh Giày Phúc Hưng
1001231266
Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng
609/QĐ-TCS7-KĐT
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
480.843.501 đồng
11
Công Ty
Tnhh Giày Phúc Hưng
1001231266
Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng
610/QĐ-TCS7-KĐT
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam
480.843.501 đồng
12
Tnhh Giày Phúc Hưng
1001231266
Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng
611/QĐ-TCS7-KĐT
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
480.843.501 đồng
13
Tnhh Giày Phúc Hưng
1001231266
Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng
612/QĐ-TCS7-KĐT
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
480.843.501 đồng
14
Tnhh Giày Phúc Hưng
1001231266
Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng
613/QĐ-TCS7-KĐT
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội
480.843.501 đồng
15
Công Ty Tnhh Cây Xanh Đô Thị Việt Nam
1001208450
Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng
614/QĐ-TCS7-KĐT
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
5.637.472 đồng
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