Thanh Hóa sẽ tiết kiệm 424 tỉ đồng sau sắp xếp lại thôn, tổ dân phố

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở.

Theo tỉnh Thanh Hóa, sau sắp xếp thôn, tổ dân phố, địa phương còn 1.933 thôn, tổ dân phố, giảm 2.418 đơn vị, giảm 4.400 người, tiết kiệm chi thường xuyên khoảng 424 tỉ đồng

Theo đó, toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 4.351 thôn, tổ dân phố, trong số này có 4.126 thôn, tổ dân phố sẽ được sắp xếp, tổ chức lại; 225 thôn, tổ dân phố không thực hiện sắp xếp do các yếu tố đặc thù hoặc đã đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định.

tỉnh Thanh Hóa yêu cầu việc sắp xếp phải bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định, phù hợp với yêu cầu quản lý khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; xem xét đầy đủ các yếu tố lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, điều kiện địa lý, quốc phòng, an ninh, sự gắn kết cộng đồng dân cư, nhất là tại khu vực miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn có yếu tố tôn giáo.

Theo quy định, thôn mới sau sắp xếp phải có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 450 hộ gia đình trở lên. Đối với các địa bàn đặc thù như miền núi, biên giới, vùng khó khăn, khu vực dân cư phân tán hoặc nằm trong diện quy hoạch, tái định cư, quy mô hộ gia đình có thể thấp hơn tiêu chuẩn và sẽ được xem xét cụ thể.

Theo phương án, sau sắp xếp, Thanh Hóa sẽ còn 1.933 thôn, tổ dân phố, giảm 2.418 đơn vị, tương đương giảm 55,6% so với hiện nay.

Việc sắp xếp sẽ tạo ra các thôn, tổ dân phố có quy mô lớn hơn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Đặc biệt, việc sắp xếp sẽ giảm khoảng 4.400 người hoạt động không chuyên trách, tiếp kiệm cho ngân sách khoảng 424 tỉ đồng mỗi năm.

Được biết, trong giai đoạn 2017-2020, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố từ 5.971 đơn vị xuống còn 4.351 thôn, tổ dân phố, giảm 1.620 thôn, tổ dân phố. Dù vậy, còn nhiều thôn, tổ dân phố chưa bảo đảm tiêu chí theo quy định; gồm 631 tổ dân phố có quy mô dưới 450 hộ, 3.146 thôn có quy mô dưới 350 hộ, 41 thôn chưa đầy 50 hộ.

Thực trạng này chưa tương thích với đơn vị hành chính cấp xã mới thành lập, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của thôn, tổ dân phố; khó huy động nguồn lực lớn cho xây dựng đô thị, kiến thiết nông thôn, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao; tăng chi hỗ trợ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách nhưng mức hỗ trợ/người không cao.

Tỉnh Thanh Hóa cho rằng việc sắp xếp thôn, tổ dân phố là nhiệm vụ quan trọng nhằm tiếp tục tinh gọn bộ máy ở cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phù hợp với yêu cầu đổi mới mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tuy nhiên, việc sắp xếp cũng đặt ra một số khó khăn như tăng quy mô dân cư tại các thôn, tổ dân phố; nguy cơ dôi dư nhà văn hóa, khu thể thao; khối lượng công việc của bí thư chi bộ, trưởng thôn và người hoạt động không chuyên trách tăng lên.