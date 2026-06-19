Tất bật chạy nước rút dự án hơn 12.400 tỷ đồng mở rộng cửa ngõ TPHCM

Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đoạn qua tỉnh Bình Dương cũ do Tổng Công ty Becamex IDC làm chủ đầu tư theo hình thức BOT. Theo thiết kế, nền đường được mở rộng lên 40,5m, nâng quy mô từ 6 làn xe lên 8 làn xe và bổ sung thêm 2 cầu vượt tại các giao lộ trọng yếu. Quá trình triển khai ảnh hưởng đến 552 hộ dân và 58 tổ chức, trong đó phần lớn tập trung tại địa bàn TP.Thuận An cũ.