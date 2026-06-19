Việt Nam và Nga sớm triển khai một “công trình thế kỷ”, sẽ sử dụng công nghệ mạnh nhất

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: VGP

Ngày 18/6 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ các hoạt động tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Nga và tiến hành một số hoạt động song phương tại Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Việt Nam và Nga sẽ sớm triển khai dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Hai bên nhất trí thúc đẩy đàm phán để sớm đưa vào triển khai dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Ảnh: VGP

Tại cuộc hội kiến, bên cạnh các nội dung trao đổi khác, đánh giá hợp tác Việt Nam - Nga đang đứng trước nhiều cơ hội và tiềm năng, trên cơ sở các định hướng hợp tác được thống nhất, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy đàm phán để sớm đưa vào triển khai dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, coi hợp tác năng lượng - dầu khí, điện hạt nhân là một trong những trụ cột quan trọng của hợp tác Việt - Nga và cần thực hiện theo đúng lộ trình.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng đã thống nhất các phương hướng sẽ triển khai trong thời gian tới, bao gồm hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục, đào tạo, giao thông vận tải, văn hóa - du lịch, để tiếp tục đưa hợp tác đi vào chiều sâu.

Trong đó, về hợp tác kinh tế - thương mại, Việt Nam - Nga quyết tâm hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp hợp tác trong công nghiệp khai khoáng, giao thông vận tải, đóng tàu, hiện đại hóa đường sắt, mở rộng hành lang vận tải, các tuyến đường sắt liên vận qua Trung Quốc và quốc tế.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đề nghị phía Nga tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho một số mặt hàng của Việt Nam tiếp cận thị trường Nga, nhất là nông sản. Đồng thời, dỡ bỏ hạn chế với một số cơ sở chế biến thủy hải sản xuất khẩu sang Nga và mở rộng danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện xuất khẩu mặt hàng này sang Nga cũng như các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á – Âu (EAEU).

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đề nghị phía Nga xem xét đàm phán sửa đổi FTA giữa Việt Nam với EAEU, xóa bỏ hoàn toàn biện pháp phòng vệ ngưỡng đối với các mặt hàng dệt may, giày dép của Việt Nam sang Nga và EAEU.

Trước đó, ngày 17/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia (Rosatom) A. Likhachev. Tổng Giám đốc Tập đoàn Rosatom đã báo cáo Thủ tướng về dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, nhấn mạnh việc ký Hiệp định về xây dựng nhà máy có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ hợp tác Việt – Nga. Ông cũng cho biết, tập đoàn đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác Việt Nam để triển khai dự án.