TPHCM 'kéo' giá hàng hóa về gần túi tiền người dân

Chiều 18/6, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM, ông Đinh Trọng Cường - Phó trưởng Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương TPHCM - cho biết, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại đang được xác định là xu hướng tất yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và chất lượng tăng trưởng của ngành thương mại.

Theo ông Cường, một trong những mục tiêu quan trọng của thành phố là giúp các sản phẩm xanh ngày càng tiếp cận dễ dàng hơn với người dân, đồng thời có mức giá hợp lý để mở rộng thị trường tiêu dùng.

Các mặt hàng tiêu dùng xanh thường có mức giá cao khiến người tiêu dùng gặp khó.

Để thực hiện mục tiêu này, TPHCM đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và hộ sản xuất thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, phát triển thị trường, ứng dụng nền tảng số, tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi xanh trong sản xuất kinh doanh.

Các chương trình này giúp doanh nghiệp từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị (ESG), đồng thời nâng cao khả năng tham gia vào các chuỗi cung ứng hiện đại.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương TPHCM đang phối hợp với các sở ngành và địa phương triển khai nhiều mô hình mới như chương trình “Tick xanh trách nhiệm”, đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc hàng hóa, giảm phát thải trong lưu thông hàng hóa và khuyến khích sử dụng bao bì thân thiện với môi trường.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là việc TPHCM phối hợp với Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam vận hành thí điểm sàn giao dịch hàng hóa đối với mặt hàng thịt heo từ tháng 4 vừa qua.

Theo ông Cường, mô hình này giúp minh bạch hóa chuỗi cung ứng, giảm các chi phí trung gian và từng bước hình thành chuỗi cung ứng hiện đại hơn. Khi chi phí lưu thông được cắt giảm, giá thành sản phẩm có điều kiện giảm theo, qua đó mang lại lợi ích cho cả người sản xuất lẫn người tiêu dùng.

“Để sản phẩm xanh đến được với người tiêu dùng thì sản phẩm đó phải có giá hợp lý hơn. Thành phố đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ đồng thời cả sản xuất và tiêu thụ, trong đó trọng tâm là giảm chi phí trong chuỗi cung ứng và mở rộng thị trường cho các sản phẩm xanh”, ông Cường cho biết.

TPHCM sẽ thí điểm sàn giao dịch thịt heo để tiếp cận người tiêu dùng tốt hơn.

TPHCM đang tiếp tục đẩy mạnh các chương trình kết nối giữa nhà sản xuất, hợp tác xã và hệ thống phân phối; thúc đẩy thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ số nhằm hình thành chuỗi cung ứng minh bạch, giảm khâu trung gian và tối ưu chi phí lưu thông hàng hóa.

Song song đó, các hệ thống bán lẻ được khuyến khích ưu tiên bố trí không gian trưng bày cho sản phẩm xanh, tổ chức các chương trình khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng và xây dựng các khu vực giới thiệu sản phẩm thân thiện với môi trường.

Trong thời gian tới, Sở Công Thương TPHCM sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương triển khai thí điểm các điểm bán “Tick xanh trách nhiệm”, đồng thời nghiên cứu mở rộng mô hình này trong nhiều lĩnh vực khác nhau. TPHCM cũng dự kiến triển khai mô hình “Suất ăn Tick xanh trách nhiệm” tại các trường học nhằm lan tỏa thói quen tiêu dùng bền vững từ sớm.

Ngoài ra, thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các tỉnh, thành để tăng cường kiểm soát nguồn gốc, chất lượng hàng hóa, phát triển hệ thống logistics và mở rộng liên kết vùng.

Theo ông Cường, những giải pháp này không chỉ giúp nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách giá giữa sản phẩm xanh và sản phẩm thông thường. Đây được xem là yếu tố quan trọng để tạo động lực cho sản xuất xanh phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.