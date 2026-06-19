Thông tin dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu hơn 93.000 tỷ đồng

Văn phòng HĐND TPHCM cho biết, kỳ họp thứ 3 khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào hai ngày 19-20/6.

Trong chương trình kỳ họp, UBND TPHCM sẽ trình HĐND xem xét thông qua chủ trương đầu tư nhiều công trình hạ tầng trọng điểm, trong đó có dự án đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu.

Theo tờ trình của UBND TPHCM, dự án đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu được đề xuất đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT. Nhà đầu tư sẽ tự huy động 100% nguồn vốn thực hiện dự án, không sử dụng vốn ngân sách trong giai đoạn đầu tư.

Dự án có điểm đầu tại đường Biển Đông 2 thuộc Khu đô thị Cần Giờ, điểm cuối tại nơi giao cắt giữa đường quy hoạch Sao Mai - Bến Đình và đường 30/4, phường Tam Thắng, phường Rạch Dừa.

Minh họa hướng tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu. Ảnh: Nhà đầu tư.

Tổng chiều dài toàn tuyến hơn 14 km. Trong đó, tuyến gồm cầu vượt biển dài khoảng 8 km, hầm vượt biển dài hơn 3,8 km cùng hệ thống đường dẫn và các nút giao kết nối. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị với 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Đây là một trong những dự án giao thông có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của TPHCM, với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 93.160 tỷ đồng, bao gồm chi phí xây dựng, giải phóng mặt bằng, thiết bị, dự phòng, lãi vay và lợi nhuận của nhà đầu tư.

Theo UBND TPHCM, hiện việc kết nối giữa khu vực Cần Giờ và Vũng Tàu chủ yếu thông qua quốc lộ 51 hoặc tuyến phà Cần Giờ - Vũng Tàu. Trong khi đó, quốc lộ 51 đã quá tải từ nhiều năm nay, còn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây thường xuyên ùn tắc, đặc biệt khi nhu cầu giao thông đến sân bay Long Thành ngày càng gia tăng.

Khi hoàn thành, tuyến đường vượt biển sẽ tạo hành lang giao thông trực tiếp đầu tiên giữa Cần Giờ và Vũng Tàu, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ khoảng 90-120 phút xuống còn khoảng 10 phút, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho khu vực ven biển phía Nam.

UBND TPHCM cho rằng hình thức PPP - hợp đồng BT phù hợp với đặc thù của dự án do quy mô vốn rất lớn và khả năng hoàn vốn bằng thu phí còn hạn chế. Việc thanh toán cho nhà đầu tư dự kiến được thực hiện bằng quỹ đất đối ứng kết hợp ngân sách nhà nước theo quy định, qua đó giảm áp lực đầu tư công và đẩy nhanh tiến độ triển khai công trình.

Theo báo cáo của hội đồng thẩm định thành phố, hồ sơ dự án đã hoàn tất các bước lấy ý kiến chuyên môn và đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định chủ trương đầu tư.