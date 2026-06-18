Chuyện lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử hàng không Việt Nam

Ngày 16/6/2026, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã thực hiện chuyến bay thẳng thương mại đầu tiên kết nối Hà Nội và Amsterdam (Hà Lan). Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử, ngành hàng không Việt Nam khai thác đường bay thẳng thường lệ tới Hà Lan mà không qua điểm quá cảnh. Động thái này không chỉ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển mà còn mở ra cơ hội lớn cho việc kết nối giao thương và du lịch giữa Việt Nam và khu vực châu Âu theo thông tin nhận định từ Báo Giao Thông.

Ảnh Vietnam Airlines

Tối ưu hóa thời gian và lịch trình di chuyển cho hành khách

Theo công bố từ Vietnam Airlines, đường bay thẳng Hà Nội - Amsterdam hiện được khai thác với tần suất 3 chuyến/tuần, khởi hành vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy. Để phục vụ chặng bay xuyên lục địa này, hãng đã đưa vào sử dụng dòng máy bay thân rộng hiện đại Airbus A350. Việc thiết lập đường bay thẳng đã trực tiếp giải quyết bài toán thời gian khi rút ngắn hành trình di chuyển xuống chỉ còn khoảng 12 giờ đồng hồ.

Theo thông tin phân tích từ VnExpress, thay vì phải mất từ 15 đến 20 giờ và chịu cảnh chờ đợi nối chuyến tại các sân bay trung gian như trước đây, hành khách giờ đây sẽ giảm thiểu được đáng kể sự mệt mỏi. Thêm vào đó, lịch trình được sắp xếp để chuyến bay hạ cánh tại Amsterdam vào lúc 11h00 trưa theo giờ địa phương.

Đây được đánh giá là khung giờ tối ưu, giúp khách du lịch thuận tiện trong việc di chuyển về trung tâm, sắp xếp lịch trình nhận phòng khách sạn và có thể bắt đầu các hoạt động tham quan ngay trong ngày đầu tiên.

Những hành khách trên chuyến bay thẳng đầu tiên Hà Nội - Amsterdam (Ảnh Vietnam Airlines)

Du khách cần lưu ý gì khi du lịch Hà Lan?

Để quá trình lưu trú và du lịch tại Hà Lan diễn ra thuận lợi, hành khách từ Việt Nam cần lưu ý một số quy định mang tính đặc thù của quốc gia này. Trước ngày khởi hành, khách du lịch phải hoàn thiện thủ tục xin thị thực (visa) Schengen do đây là yêu cầu bắt buộc để nhập cảnh. Về mặt trang bị cá nhân, việc chuẩn bị áo khoác giữ ấm và đồ chống nước là cần thiết bởi thời tiết khu vực này thường có mưa và gió bất chợt.

Khi tham gia giao thông đô thị tại Hà Lan, du khách đặc biệt cần tuân thủ các quy định an toàn. Cụ thể, người đi bộ tuyệt đối không di chuyển vào làn đường được sơn màu đỏ, vì đây là hệ thống hạ tầng được quy hoạch dành riêng cho xe đạp. Ngoài ra, thói quen sử dụng tiền mặt hiện không còn phổ biến tại quốc gia này.

Du khách được khuyến nghị chuẩn bị sẵn thẻ thanh toán quốc tế hoặc cài đặt các ứng dụng thanh toán thông minh. Đối với nhu cầu sử dụng phương tiện công cộng như tàu điện hay xe buýt, hành khách nên chủ động mua thẻ giao thông OV-chipkaart để việc đi lại được thông suốt.

Ảnh Đất Việt Tour

Các điểm đến và trải nghiệm văn hóa nổi bật

Với vai trò là cửa ngõ trung chuyển lớn của châu Âu, việc bay thẳng đến thủ đô Amsterdam tạo điều kiện thuận lợi để khách du lịch Việt Nam tiếp cận các di sản văn hóa và kiến trúc đặc trưng. Tại khu vực trung tâm Amsterdam, khách tham quan có thể lựa chọn trải nghiệm ngồi thuyền dọc theo hệ thống kênh rạch lịch sử, thăm Quảng trường Dam hoặc tham quan Bảo tàng quốc gia Rijksmuseum – nơi lưu giữ các tác phẩm nghệ thuật có giá trị lịch sử cao.

Rời khỏi khu vực nội đô, hệ thống giao thông công cộng sẽ kết nối hành khách đến những điểm đến lân cận mang đậm bản sắc địa phương. Điển hình trong số đó là ngôi làng cối xay gió Zaanse Schans cổ kính hoặc làng Giethoorn, nơi được biết đến với hệ thống giao thông di chuyển hoàn toàn bằng đường thủy.

Song song với các hoạt động tham quan kiến trúc, khách du lịch cũng có cơ hội tìm hiểu văn hóa bản địa thông qua việc thưởng thức ẩm thực. Các món ăn truyền thống mang tính biểu tượng của Hà Lan được gợi ý trải nghiệm bao gồm bánh ngọt Stroopwafel, khoai tây chiên kiểu Hà Lan và món cá trích muối đặc trưng.