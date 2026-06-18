Đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế VAT, thuế thu nhập cá nhân

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026.

Theo cơ quan soạn thảo, dù kinh tế vĩ mô trong năm tháng đầu năm cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng tiếp tục được thúc đẩy và các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, song nền kinh tế vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất được đánh giá là cần thiết nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, đồng thời không làm ảnh hưởng đến dự toán thu ngân sách nhà nước.

Theo dự thảo, thời hạn nộp thuế VAT với kỳ tính thuế tháng 5 được gia hạn đến ngày 20-11. Các kỳ tính thuế tháng 6, 7, 8 và 9 được gia hạn đến ngày 21-12. Với doanh nghiệp kê khai theo quý, thuế VAT của quý II được gia hạn đến ngày 2-11, còn quý III được gia hạn đến ngày 31-12.

Với thuế thu nhập doanh nghiệp , thời hạn nộp thuế tạm nộp của quý II được gia hạn đến ngày 2-11 và quý III được gia hạn đến ngày 31-12.

Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục gia hạn thời hạn nộp nhiều loại thuế và tiền thuê đất trong năm 2026.

Với hộ và cá nhân kinh doanh, thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân cũng được gia hạn tương tự như thuế VAT. Cụ thể, các khoản thuế phát sinh của tháng 5 được gia hạn đến ngày 20-11; các tháng 6, 7, 8 và 9 được gia hạn đến ngày 21-12.

Trường hợp kê khai theo quý, thời hạn nộp thuế của quý II được lùi đến ngày 2-11 và quý III đến ngày 31-12.

Với tiền thuê đất, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp đối với 50% số tiền thuê đất phải nộp trong năm 2026, tương ứng với kỳ nộp đầu tiên của năm. Thời hạn nộp được kéo dài đến ngày 2-11.

Bộ Tài chính ước tính, với giả định tốc độ tăng thu ngân sách khoảng 10%, tổng số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn theo nghị định này sẽ vào khoảng 125.000 tỉ đồng. Đây là khoản hỗ trợ về dòng tiền cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh, không làm giảm nghĩa vụ nộp ngân sách mà chỉ lùi thời hạn thực hiện.

Trước đó, chính sách gia hạn thuế và tiền thuê đất đã được Chính phủ triển khai liên tục từ năm 2020 đến năm 2025 nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn và phục hồi sản xuất kinh doanh.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn đạt hơn 95.156 tỉ đồng trong năm 2023; hơn 83.000 tỉ đồng trong năm 2024 và khoảng gần 115.000 tỉ đồng trong năm 2025.

Chính sách này được đánh giá là một trong những giải pháp hỗ trợ thanh khoản hiệu quả cho khu vực sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn nền kinh tế đối mặt nhiều biến động.

Bộ Tài chính dự kiến trình Chính phủ ban hành nghị định này trong tháng 6 để chính sách có hiệu lực ngay và áp dụng đến hết năm nay.