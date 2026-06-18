Gặp Thủ tướng, lãnh đạo Tập đoàn của Nga xây “công trình thế kỷ” cho Việt Nam muốn giúp 1 việc ý nghĩa

Ngày 17/6, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao ASEAN - Nga tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan (Nga), Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp T ổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia (Rosatom) A. Likhachev.

Khẳng định hợp tác với Việt Nam là một trong những ưu tiên hàng đầu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Rosatom đã báo cáo Thủ tướng về dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, nhấn mạnh việc ký Hiệp định về xây dựng nhà máy có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ hợp tác Việt – Nga. Ông cho biết, tập đoàn đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác Việt Nam để triển khai dự án.

Đặc biệt, Tổng Giám đốc Tập đoàn Rosatom khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng ngành công nghiệp hạt nhân, xây dựng trung tâm hạt nhân mới hiện đại, sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, đào tạo chuyên gia hạt nhân chất lượng cao...

Theo ông A. Likhachev, giữa Rosatom và các đối tác Việt Nam còn nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, công nghệ cao, logistics, đóng tàu biển cho vùng Bắc Cực. Lãnh đạo Tập đoàn Rosatom mong muốn hai bên tiếp tục trao đổi để thúc đẩy khả năng hợp tác.

Hợp tác với Nga và triển khai dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận I là ưu tiên hàng đầu của Việt Nam

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn dành sự quan tâm lớn tới ứng dụng phát triển năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình. Ảnh: VGP

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ và đóng góp rất quan trọng của Rosatom và phía Nga cho sự phát triển của ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam trong hơn 40 năm qua. Trong đó có vận hành lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội trong việc cung cấp dược chất phóng xạ cho chẩn đoán và điều trị ung thư, và đào tạo nhiều thế hệ các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu, làm nền tảng quan trọng cho sự phát triển của lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Thủ tướng cũng đánh giá quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga với độ tin cậy chính trị cao là xung lực và cơ sở rất quan trọng để hai bên đưa hợp tác năng lượng nguyên tử trở thành trụ cột chiến lược lâu dài. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam là thành viên tích cực của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế. Đồng thời, Việt Nam luôn dành sự quan tâm lớn tới ứng dụng phát triển năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình. Trong đó, hợp tác với Nga và triển khai dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận I là ưu tiên hàng đầu của Việt Nam.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Rosatom và phía Nga tiếp tục hỗ trợ để kéo dài hoạt động của lò phản ứng Đà Lạt trong giai đoạn chuyển tiếp; cũng như ủng hộ triển khai dự án Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân tại Đồng Nai; tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường nội địa hóa thiết bị, tối ưu chi phí đầu tư và phối hợp chặt chẽ, xử lý kịp thời vướng mắc trong triển khai các dự án.

Ngày 23/3/2026, trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Nga, Việt Nam và Liên bang Nga đã ký Hiệp định liên Chính phủ về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam. Theo các thông tin ban đầu, dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 dự kiến sẽ bao gồm hai tổ máy, với tổng công suất khoảng 2.400 MW. Nhà máy sẽ sử dụng công nghệ lò phản ứng VVER-1200 do Nga phát triển. Đây cũng chính là công nghệ lò phản ứng hạt nhân thương mại hiện đại nhất của Nga hiện nay. Ngay sau đó, truyền thông Nga đã có bài viết về sự kiện này với công trình thế kỷ. Cụ thể, hãng tin Sputnik có bài viết với tiêu đề: "Nga - Việt mở ra chương mới trong lịch sử năng lượng hạt nhân với công trình thế kỷ".

Ngành công nghiệp năng lượng hạt nhân toàn cầu có quy mô thị trường ước tính khoảng 35 tỷ - 45 tỷ USD, đối với lĩnh vực nhà máy điện và thiết bị. Nhưng nếu tính toàn diện cả chi tiêu cho vũ khí và đầu tư cơ sở hạ tầng, ngành này huy động hàng trăm tỷ USD