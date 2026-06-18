Phát động "chiến dịch thần tốc" hoàn thành trạm dừng nghỉ cao tốc trên cao tốc Bắc - Nam

Cục Đường bộ Việt Nam vừa phát động "chiến dịch thi công thần tốc" nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, yêu cầu hoàn thành toàn bộ hạng mục dịch vụ công trước ngày 30-6-2026.

Trạm dừng nghỉ cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết do Liên danh Futabuslines - Thành Hiệp Phát làm nhà đầu tư

Trước tình trạng nhiều dự án trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông chậm tiến độ, Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các ban quản lý dự án, khu quản lý đường bộ và nhà đầu tư khẩn trương triển khai các giải pháp quyết liệt nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm hoàn thành các công trình dịch vụ công theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc đầu tư và đưa vào khai thác các trạm dừng nghỉ trên cao tốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông mà còn là điều kiện cần thiết để tổ chức thu phí đối với các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, dù đã được chỉ đạo, đôn đốc nhiều lần, tiến độ triển khai một số dự án trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Trước thực trạng này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường bộ cao tốc, bảo đảm đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và nhu cầu đi lại thuận lợi, an toàn của người dân; đồng thời thực hiện chế độ báo cáo tiến độ hằng tuần với Thủ tướng Chính phủ.

Theo thống kê của Cục Đường bộ Việt Nam, hiện có 7 trạm dừng nghỉ thuộc các dự án thành phần từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa đang được theo dõi đặc biệt về tiến độ, gồm các trạm trên các đoạn: Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Vân Phong - Nha Trang, Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Điểm nhấn đáng chú ý trong chỉ đạo lần này là yêu cầu các nhà đầu tư phải ngay lập tức triển khai "chiến dịch thi công thần tốc đến ngày 30-6-2026 hoàn thành toàn bộ đường kết nối và công trình dịch vụ công của trạm dừng nghỉ".

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp dự án rà soát lại toàn bộ kế hoạch triển khai, lập lại tiến độ tổng thể và tiến độ chi tiết theo từng ngày, từng tuần đối với các hạng mục công trình dịch vụ công. Đồng thời phải có các giải pháp cụ thể, khả thi trong công tác điều hành và tổ chức thi công.

Các nhà đầu tư được yêu cầu tăng cường nhân lực, vật tư, thiết bị, bổ sung các mũi thi công, tổ chức làm việc tăng ca, tăng kíp nhằm rút ngắn thời gian thực hiện, bảo đảm hoàn thành các công trình dịch vụ công chậm nhất vào ngày 30-6 và hoàn thành toàn bộ trạm dừng nghỉ trong năm 2026 theo tiến độ hợp đồng.

Các công trình dịch vụ công cần hoàn thành gồm bãi đỗ xe, không gian nghỉ ngơi, phòng nghỉ tạm thời cho lái xe, khu vệ sinh, nơi cung cấp thông tin, khu vực tuyên truyền an toàn giao thông và nơi trực của lực lượng cứu hộ, sơ cứu tai nạn giao thông.

Có thể thu hồi dự án nếu tiếp tục chậm trễ

Bên cạnh các giải pháp thúc đẩy tiến độ, Cục Đường bộ Việt Nam cũng đưa ra cảnh báo mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư không đáp ứng yêu cầu.

Theo đó, trường hợp đến ngày 30-6 nhà đầu tư không nỗ lực triển khai hoặc không hoàn thành các công trình dịch vụ công theo cam kết, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ xem xét đánh giá lại năng lực thực hiện dự án để thực hiện các biện pháp xử lý, bao gồm khả năng chấm dứt hoặc thu hồi dự án theo hợp đồng và quy định pháp luật.

Cơ quan quản lý cũng nhấn mạnh các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chính phủ, Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ Việt Nam nếu việc chậm trễ làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên tuyến cũng như tiến độ triển khai thu phí đối với các đoạn cao tốc đã đưa vào khai thác.