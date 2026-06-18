Metro số 2 TP Hồ Chí Minh vào giai đoạn thi công các hạng mục chính

Hành khách thanh toán tự động khi di chuyển trên tuyến metro số 1.

Thông tin được ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh (MAUR), chia sẻ ngày 18/6. Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị, dự án metro số 2 đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng với tỷ lệ bàn giao đạt 100%. Công tác di dời hạ tầng kỹ thuật đang được triển khai theo kế hoạch và dự kiến hoàn thành trong quý III/2026.

Ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh chia sẻ tiến độ các dự án metro, sáng 18/6.

Sau khi hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu, các đơn vị đang triển khai khảo sát địa chất, thiết kế chi tiết và chuẩn bị thi công tại hiện trường với các hạng mục chính gồm đào hầm ngầm, xây dựng depot, các nhà ga. Việc khởi công các hạng mục chính từ ngày 20/6 được xem là tín hiệu tích cực đối với dự án từng trải qua nhiều lần điều chỉnh tiến độ trong những năm qua. Dự án phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ vào năm 2030.

Bên cạnh mục tiêu bảo đảm tiến độ, hiệu quả đầu tư, MAUR cũng đặt kỳ vọng đây là dự án có tỷ lệ nội địa hóa tối đa trong quá trình triển khai.

Ông Phan Công Bằng cho biết mong muốn lớn nhất của Ban Quản lý Đường sắt đô thị khi tổ chức lựa chọn nhà thầu là xây dựng một tuyến metro được thi công hiệu quả, bảo đảm chất lượng và tiến độ để có thể hoàn thành vào năm 2030. Đồng thời, dự án cũng hướng đến việc từng bước nội địa hóa những hạng mục mà doanh nghiệp trong nước có khả năng thực hiện.

"Những gì Việt Nam có thể làm được thì sẽ cố gắng thực hiện trong nước. Mục tiêu là từng bước nâng tỷ lệ nội địa hóa lên mức cao nhất", ông Bằng nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo MAUR, việc gia tăng tỷ lệ nội địa hóa không chỉ giúp giảm sự phụ thuộc vào các nhà thầu và chuỗi cung ứng nước ngoài mà còn tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào lĩnh vực đường sắt đô thị - ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao và giá trị gia tăng lớn.

Metro số 2 có chiều dài hơn 11 km, kết nối khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh với cửa ngõ Tây Bắc thành phố. Đây là tuyến metro ngầm đầu tiên do TP Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Khi hoàn thành, tuyến sẽ góp phần giảm áp lực giao thông trên các trục đường huyết mạch như Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chinh, đồng thời tăng khả năng kết nối với mạng lưới đường sắt đô thị trong tương lai.

Việc đẩy nhanh tiến độ metro số 2 diễn ra trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh đang tập trung triển khai chương trình phát triển mạng lưới đường sắt đô thị theo Nghị quyết 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Giai đoạn 2025 - 2030, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 6 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 187 km, tạo nền tảng cho hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn trong những thập niên tới.

Đối với Tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), tiếp tục được duy trì ổn định, an toàn sau hơn một năm khai thác. 6 tháng đầu năm, sản lượng đạt 10,1 triệu lượt hành khách, đạt 103,4% kế hoạch. Trong đó tháng 3 có sản lượng cao nhất với gần 2,1 triệu lượt hành khách.

Hiện, MAUR đang phối hợp với Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 thực hiện công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng, đồng thời xử lý các nội dung phát sinh của dự án theo quy định. Song song đó, dự án xây dựng và lắp đặt thang máy tại các cầu vượt bộ hành của các nhà ga trên cao thuộc Tuyến đường sắt đô thị số 1 đã hoàn thành lắp đặt tại ga Phước Long và đang tiếp tục được triển khai, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận của người dân, nhất là người cao tuổi, người khuyết tật và các nhóm hành khách cần hỗ trợ.