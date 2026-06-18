Cơ quan Thuế vừa có thông báo mới đến toàn bộ người dân cả nước

Thông tin từ Thuế tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngày 15/5/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 154/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tiếp công dân.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, được xây dựng trên cơ sở Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 và các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Luật số 136/2025/QH15. Theo đó, nhiều quy định mới được bổ sung nhằm chuẩn hóa, hiện đại hóa và nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp công dân.

Trên cơ sở các quy định hiện hành, Thuế tỉnh Khánh Hòa đã tổng hợp những trường hợp cơ quan Thuế được quyền từ chối tiếp công dân kể từ ngày 1/7/2026.

Cụ thể, các trường hợp cơ quan Thuế được quyền từ chối tiếp công dân kể từ ngày 1/7/2026 gồm:

- Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

- Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân;

- Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài;

- Người mang theo vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ hoặc các vật dụng, chất nguy hiểm khác theo quy định của pháp luật mà không chấp hành yêu cầu gửi tại nơi quy định hoặc giao nộp cho bộ phận bảo đảm an ninh, trật tự;

- Người không chấp hành việc kiểm tra an ninh theo quy định;

- Người tự ý ghi âm, ghi hình, phát trực tiếp tại nơi tiếp công dân trong trường hợp người chủ trì tiếp công dân đã yêu cầu không ghi âm, ghi hình, phát trực tiếp để bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật đời tư, dữ liệu cá nhân, bảo vệ người tố cáo theo quy định của pháp luật hoặc tự ý ghi âm, ghi hình, phát trực tiếp gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại nơi tiếp công dân;

- Người có hành vi kích động, lôi kéo, gây rối trật tự công cộng tại nơi tiếp công dân;

- Người không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp;

- Người đại diện, người được ủy quyền thực hiện khiếu nại, kiến nghị, phản ánh nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật;

- Nội dung trình bày không thuộc phạm vi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật về tiếp công dân;

- Người kiến nghị, phản ánh về vụ việc đã được cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền tiếp, hướng dẫn hoặc trả lời bằng văn bản theo đúng quy định và không có nội dung, tình tiết mới;

- Vụ việc đã có bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật và không thuộc trường hợp được xem xét lại theo quy định của pháp luật. Việc xác định vụ việc không thuộc trường hợp được xem xét lại phải căn cứ vào văn bản trả lời của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Vụ việc đang được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền khác thụ lý, giải quyết theo trình tự, thủ tục luật định.

Ảnh: Thuế tỉnh Khánh Hòa

Thuế tỉnh Khánh Hòa lưu ý, việc từ chối tiếp công dân phải được thực hiện trên cơ sở các căn cứ pháp luật rõ ràng. Đồng thời, pháp luật nghiêm cấm hành vi lợi dụng quy định này để né tránh trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính hoặc trách nhiệm tiếp công dân theo thẩm quyền.

Cơ quan Thuế khuyến nghị người dân chủ động tìm hiểu các quy định mới để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của mình cũng như thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ trong hoạt động tiếp công dân.