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Thông tin liên quan đến đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, tất cả người dân cần biết

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Thông tin liên quan đến đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, tất cả người dân cần biết

Hiện nay, người dân toàn quốc đã có thể đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú trên ứng dụng VNeID chỉ với một số thao tác đơn giản trên điện thoại.

Việc đăng ký thường trú, tạm trú qua ứng dụng VNeID cũng trở nên dễ dàng, thuận tiện, giúp người dân tự chủ trong việc quản lý thông tin cá nhân, cập nhật nơi cư trú của mình.

Để có thể đăng ký thường trú, tạm trú thông qua ứng dụng VNeID, người dân cần phải tải hoặc cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất qua kho ứng dụng (Kho ứng dụng Appstore đối với máy dùng hệ điều hành IOS; kho ứng dụng Google play đối với máy dùng hệ điều hành Android) .

Quy trình thực hiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú trên ứng dụng VNeID cụ thể như sau:

Bước 1: Truy cập chức năng

Thông tin liên quan đến đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, tất cả người dân cần biết- Ảnh 1.

Bước 2: Xác thực passcode hoặc xác thực bằng vân tay (Touch ID)/ khuôn mặt (Face ID)

Thông tin liên quan đến đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, tất cả người dân cần biết- Ảnh 2.

Bước 3: Khai thông tin

Thông tin liên quan đến đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, tất cả người dân cần biết- Ảnh 3.
Thông tin liên quan đến đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, tất cả người dân cần biết- Ảnh 4.

Bước 4: Kiểm tra thông tin đăng ký thường trú/tạm trú

Thông tin liên quan đến đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, tất cả người dân cần biết- Ảnh 5.
Thông tin liên quan đến đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, tất cả người dân cần biết- Ảnh 6.

Bước 5: Chọn nơi đăng ký

Thông tin liên quan đến đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, tất cả người dân cần biết- Ảnh 7.
Thông tin liên quan đến đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, tất cả người dân cần biết- Ảnh 8.

Bước 6: Xác nhận thông tin hồ sơ: Ứng dụng cho phép lựa chọn nhận kết quả qua email hoặc nhận trực tiếp tại công an xã/phường nơi đăng ký tạm trú.

Thông tin liên quan đến đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, tất cả người dân cần biết- Ảnh 9.
Thông tin liên quan đến đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, tất cả người dân cần biết- Ảnh 10.

Bước 7: Nộp lệ phí

Thông tin liên quan đến đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, tất cả người dân cần biết- Ảnh 11.
Thông tin liên quan đến đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, tất cả người dân cần biết- Ảnh 12.
Thông tin liên quan đến đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, tất cả người dân cần biết- Ảnh 13.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
thường trú

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