Thông tin liên quan đến đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, tất cả người dân cần biết

Việc đăng ký thường trú, tạm trú qua ứng dụng VNeID cũng trở nên dễ dàng, thuận tiện, giúp người dân tự chủ trong việc quản lý thông tin cá nhân, cập nhật nơi cư trú của mình.

Để có thể đăng ký thường trú, tạm trú thông qua ứng dụng VNeID, người dân cần phải tải hoặc cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất qua kho ứng dụng (Kho ứng dụng Appstore đối với máy dùng hệ điều hành IOS; kho ứng dụng Google play đối với máy dùng hệ điều hành Android) .

Quy trình thực hiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú trên ứng dụng VNeID cụ thể như sau:

Bước 1: Truy cập chức năng

Bước 2: Xác thực passcode hoặc xác thực bằng vân tay (Touch ID)/ khuôn mặt (Face ID)

Bước 3: Khai thông tin

Bước 4: Kiểm tra thông tin đăng ký thường trú/tạm trú

Bước 5: Chọn nơi đăng ký

Bước 6: Xác nhận thông tin hồ sơ: Ứng dụng cho phép lựa chọn nhận kết quả qua email hoặc nhận trực tiếp tại công an xã/phường nơi đăng ký tạm trú.

Bước 7: Nộp lệ phí