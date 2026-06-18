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Gặp Thủ tướng Lê Minh Hưng, 'đại bàng' Nga về năng lượng nguyên tử hé mở kế hoạch mới cho Việt Nam sau hơn 4 thập kỷ hợp tác

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao ASEAN - Nga tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan (Nga), mới đây, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia (Rosatom) A. Likhachev.

Theo đó, tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ và đóng góp rất quan trọng của Rosatom và phía Nga cho sự phát triển của ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam trong hơn 40 năm qua, trong đó có vận hành lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội trong việc cung cấp dược chất phóng xạ cho chẩn đoán và điều trị ung thư, cũng như đào tạo nhiều thế hệ các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu, làm nền tảng quan trọng cho sự phát triển của lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Thủ tướng đánh giá quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga với độ tin cậy chính trị cao là xung lực và cơ sở rất quan trọng để hai bên đưa hợp tác năng lượng nguyên tử trở thành trụ cột chiến lược lâu dài. Là thành viên tích cực của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế, Việt Nam luôn dành sự quan tâm lớn tới ứng dụng phát triển năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình; trong đó hợp tác với Nga và triển khai dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận I là ưu tiên hàng đầu của Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị Rosatom và phía Nga tiếp tục hỗ trợ để kéo dài hoạt động của lò phản ứng Đà Lạt trong giai đoạn chuyển tiếp; ủng hộ triển khai dự án Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân tại Đồng Nai; tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường nội địa hóa thiết bị, tối ưu chi phí đầu tư và phối hợp chặt chẽ, xử lý kịp thời vướng mắc trong triển khai các dự án.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia (Rosatom) A. Likhachev. Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ

Về phía Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia (Rosatom), Tổng Giám đốc A. Likhachev cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dành thời gian tiếp, chào mừng Thủ tướng Chính phủ lần đầu đến thăm Nga, khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt – Nga.

Ông A. Likhachev cho biết Rosatom là tập đoàn hàng đầu về năng lượng hạt nhân và có bề dày hợp tác với Việt Nam trong nhiều năm qua, mong muốn tiếp tục cùng các đối tác Việt Nam triển khai hiệu quả các dự án đã thỏa thuận cũng như tìm kiếm các hướng hợp tác mới triển vọng.

Cho biết hợp tác với Việt Nam là một trong những ưu tiên hàng đầu, ông Likhachev đã báo cáo Thủ tướng về dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, nhấn mạnh việc ký Hiệp định về xây dựng Nhà máy có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ hợp tác Việt – Nga, cho biết đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác Việt Nam để triển khai dự án.

Tổng Giám đốc A. Likhachev khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng ngành công nghiệp hạt nhân, xây dựng trung tâm hạt nhân mới hiện đại, sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, đào tạo chuyên gia hạt nhân chất lượng cao...

Ông A. Likhachev cho biết giữa Rosatom và các đối tác Việt Nam còn nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, công nghệ cao, logistics, đóng tàu biển cho vùng Bắc Cực và mong muốn hai bên tiếp tục trao đổi để thúc đẩy khả năng hợp tác.

Nhập siêu cao nhất trong vòng một thập kỷ, Việt Nam đã chi gần 90 tỷ USD để nhập khẩu mặt hàng này trong 5 tháng đầu năm

Hoàng Nguyễn

An Ninh Tiền Tệ

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