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401 chủ xe có biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

401 chủ xe có biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Danh sách 401 phương tiện bị ghi nhận vi phạm giao thông qua camera giám sát và tuần tra kiểm soát nhanh chóng được công bố, chủ xe nên tra cứu sớm để kịp thời xử lý theo quy định.

Ngày 16/6, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình công bố danh sách 237 ô tô vi phạm luật giao thông đường bộ từ 1/6 đến 6/6, được phát hiện qua hệ thống giám sát và thiết bị nghiệp vụ.

Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định; Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường...

Sau đây là danh sách các phương tiện giao thông vi phạm.

401 chủ xe có biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

401 chủ xe có biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 2.

401 chủ xe có biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 3.

401 chủ xe có biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 4.

401 chủ xe có biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 5.

401 chủ xe có biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 6.

401 chủ xe có biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 7.

401 chủ xe có biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 8.

401 chủ xe có biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 9.

401 chủ xe có biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 10.

401 chủ xe có biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 11.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên cũng cho biết từ ngày 08/6 đến ngày 14/6 đã ghi nhận 164 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội. Cụ thể:

- Qua hệ thống camera giám sát phát hiện 24 lượt phương tiện vi phạm lỗi Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, gồm:

401 chủ xe có biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 12.

- Qua tuần tra kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, ghi nhận 136 lượt phương tiện vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ gồm:

27 phương tiện xe ô tô; 109 phương tiện xe mô tô

401 chủ xe có biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 13.

401 chủ xe có biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 14.

- Qua hệ thống camera giám sát phát hiện 04 lượt phương tiện vi phạm lỗi dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định

401 chủ xe có biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 15.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo các cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông:

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha → bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play / App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.

Theo Nam An

Đời Sống Pháp Luật

Từ Khóa:
phạt nguội

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