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Tiến độ cây cầu vượt biển hơn 18km, dài nhất Đông Nam Á của Việt Nam sau gần 10 tháng khởi công

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau khi hoàn thành, dự án đường giao thông ra đảo Hòn Khoai sẽ là cây cầu có nhịp vượt biển dài nhất khu vực Đông Nam Á.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau, chiều 16/6, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải cùng đoàn công tác đến khảo sát tiến độ thi công Dự án đường giao thông ra đảo Hòn Khoai (Cà Mau); đồng thời thăm hỏi, động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân đang làm việc trên công trường.

Khởi công vào ngày 19/8/2025, Dự án đường giao thông ra đảo Hòn Khoai dài hơn 18 km, tổng vốn đầu tư trên 25.700 tỷ đồng. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn cầu vượt biển, quy mô 4 làn xe, tốc độ 80 km/h. Dự án do Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn thuộc Bộ Quốc phòng thi công, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028.

Điểm đầu kết nối với đường cao tốc Cà Mau đi Đất Mũi và đường Hồ Chí Minh thuộc xã Đất Mũi; điểm cuối tại điểm K10 bờ phía Đông đảo Hòn Khoai. Đây cũng sẽ là cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á khi hoàn thành đưa vào sử dụng.

Việt Nam sắp có cây cầu vượt biển hơn 18km, dài nhất Đông Nam Á, tiến độ dự án hiện ra sao? - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải (thứ 4, từ phải) cùng đoàn công tác khảo sát tiến độ thi công Dự án đường giao thông ra đảo Hòn Khoai (Ảnh: CTTĐT tỉnh Cà Mau)

Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn cho biết, đến nay đơn vị thi công đã huy động 108 đầu máy, thiết bị cùng 405 cán bộ, kỹ sư, công nhân; tổ chức 6 mũi thi công trên công trường. Nhiều hạng mục được triển khai đồng bộ, trong đó đã hoàn thành 90/112 cọc khoan nhồi trên cạn; thi công 40/2.210 cọc khoan nhồi trên biển và đẩy nhanh xây dựng các hạng mục phụ trợ phục vụ thi công.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của lực lượng thi công; đồng thời đánh giá cao công tác tổ chức nhân lực, thiết bị và chăm lo đời sống người lao động của đơn vị thi công.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chú trọng bảo đảm an toàn lao động, chăm lo sức khỏe người lao động; tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công gắn với bảo đảm chất lượng công trình, sớm đưa dự án vào khai thác, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh của tỉnh.


Ngọc Khánh

An Ninh Tiền Tệ

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