Thông tin mới về siêu dự án hơn 8 tỷ USD đi qua 6 tỉnh thành Việt Nam: Phó Thủ tướng vừa chỉ đạo gì?

Dự án này là đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Đây cũng là dự án được đề cập tới tại cuộc làm việc của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc với Bộ Xây dựng, các bộ, ngành liên quan, thành phố Hà Nội và kết nối trực tuyến với UBND các tỉnh Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Lào Cai, Phú Thọ, vào chiều 16/6.

Siêu dự án phải bảo đảm tiến độ, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý công tác giải phóng mặt bằng phải thực hiện toàn tuyến, đồng bộ, đúng tiến độ. Hơn nữa, các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng.

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng phối hợp, giải quyết sớm, dứt điểm các vấn đề liên quan đến điều chỉnh chủ trương đầu tư, hướng tuyến và mở rộng một số tuyến không để chậm trễ, làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: VGP

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bộ Xây dựng được giao phải hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư để báo cáo Quốc hội, bao gồm các nội dung về quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư, hiệu quả đầu tư, khả năng cân đối vốn và tiến độ triển khai.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh yêu cầu triển khai dự án phải vừa bảo đảm tiến độ, vừa tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật, không được chạy theo tiến độ mà bỏ qua rủi ro kỹ thuật. Đồng thời, cần sớm thực hiện công tác đào tạo nguồn nhân lực để có thể tiếp nhận, vận hành và bảo trì hệ thống đường sắt ngay khi được bàn giao.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng đề nghị các bộ, cơ quan liên quan sớm có ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2025/NĐ-CP quy định chi tiết về thiết kế kỹ thuật tổng thể và cơ chế đặc thù cho một số dự án đường sắt và Nghị định 67/2026/NĐ-CP về quy định chi tiết và biện pháp thi hành về thiết kế kỹ thuật tổng thể của dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt quốc gia, tuyến đường sắt địa phương; Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 127/NQ-CP năm 2025 triển khai Nghị quyết 187/2025/QH15 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng có quy mô rất lớn, công nghệ cao

Cuộc họp được kết nối trực tuyến với UBND các tỉnh Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Lào Cai, Phú Thọ. Ảnh: VGP

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy đã báo cáo về tình hình hoàn thiện, thẩm định hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; cũng như báo cáo nghiên cứu khả thi, hồ sơ tư vấn; phương án thu xếp nguồn vốn đầu tư…

Cụ thể, về công tác giải phóng mặt bằng, tính đến nay, đơn vị tư vấn đã thực hiện cắm cọc ranh giới sử dụng đất của dự án đối với 253/425 km, 22 ga và đang thực hiện bàn giao cho các địa phương thực hiện đền bù. Trong tháng 7/2026, dự kiến tư vấn sẽ hoàn thành cắm cọc ranh giới toàn tuyến. Ngoài ra, các địa phương đang triển khai xây dựng 57/113 khu tái định cư. Phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã lập 16 tiểu dự án để thực hiện di dời đường điện, công trình điện thuộc phạm vi dự án.

Bên cạnh đó, lãnh đạo các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, TP Hà Nội, TP Hải Phòng cũng đã báo cáo tiến độ triển khai công tác rà soát, thống kê diện tích đất và hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án, chuẩn bị đền bù, tái định cư và các nhiệm vụ được giao khác.

Các địa phương cũng kiến nghị Bộ Xây dựng sớm xác định, phê duyệt hướng tuyến chính, ranh giới sử dụng đất của dự án theo báo cáo nghiên cứu khả thi và quy mô đường đôi làm cơ sở cho địa phương giải phóng mặt bằng, tránh lãng phí; đồng thời hướng dẫn cụ thể địa phương trong việc xử lý vướng mắc liên quan đến diện tích thu hồi, thanh toán khối lượng công việc khi ranh giới sử dụng đất của dự án thay đổi khi hướng tuyến thay đổi.

Đáng chú ý, các đại biểu thống nhất cho rằng dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng có quy mô rất lớn, công nghệ cao, hiện đại, cần được nghiên cứu, triển khai khoa học, bài bản, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật, không được chủ quan, bởi vì có thể phát sinh các rủi ro kỹ thuật chưa lường trước được.

Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng có tổng vốn đầu tư gần 8,4 tỷ USD. Ảnh minh họa

Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng có tổng chiều dài tuyến chính 391 km, đi qua 6 tỉnh, thành phố, bao gồm: Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng. Điểm đầu của tuyến tại vị trí nối ray qua biên giới thuộc tỉnh Lào Cai, điểm cuối tại ga Lạch Huyện, TP Hải Phòng.

Tuyến đường sắt được thiết kế khổ đường tiêu chuẩn 1.435 mm, áp dụng công nghệ đường sắt chạy trên ray, điện khí hóa. Tốc độ thiết kế của tuyến đạt 160 km/h đối với tàu khách và 120 km/h đối với tàu hàng. Giai đoạn đầu, của dự án được xây dựng đường đơn và dự phòng phát triển lên đường đôi.

Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 203.200 tỷ đồng (tương đương với gần 8,4 tỷ USD). Trên thực tế, chủ đầu tư dự án đã khởi công xây dựng các ga và đường kết nối vào ngày 19/12/2025, lập báo cáo nghiên cứu khả thi hạng mục xây dựng tuyến chính. Trong khi đó, công trình tuyến chính dự kiến khởi công vào cuối năm 2026 và hoàn thành năm 2030.