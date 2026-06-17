Diễn biến mới nhất tại siêu dự án đường sắt hơn 203.000 tỷ đồng đi qua 6 tỉnh, thành phía Bắc

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy cho biết, về công tác giải phóng mặt bằng, đến nay, đơn vị tư vấn đã thực hiện cắm cọc ranh giới sử dụng đất của dự án đối với 253/425 km, 22 ga và đang thực hiện bàn giao cho các địa phương thực hiện đền bù. Dự kiến, trong tháng 7/2026, tư vấn sẽ hoàn thành cắm cọc ranh giới toàn tuyến. Các địa phương đang triển khai xây dựng 57/113 khu tái định cư. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã lập 16 tiểu dự án để thực hiện di dời đường điện, công trình điện thuộc phạm vi dự án.

Về phía các địa phương, lãnh đạo các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng kiến nghị Bộ Xây dựng sớm xác định, phê duyệt hướng tuyến chính, ranh giới sử dụng đất của dự án theo báo cáo nghiên cứu khả thi và quy mô đường đôi làm cơ sở cho địa phương giải phóng mặt bằng, tránh lãng phí; hướng dẫn cụ thể địa phương trong việc xử lý vướng mắc liên quan đến diện tích thu hồi, thanh toán khối lượng công việc khi ranh giới sử dụng đất của dự án thay đổi khi hướng tuyến thay đổi.

Các đại biểu thống nhất cho rằng dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng có quy mô rất lớn, công nghệ cao, hiện đại, cần được nghiên cứu, triển khai khoa học, bài bản, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật, không được chủ quan, vì có thể phát sinh các rủi ro kỹ thuật chưa lường trước được.

Mặc dù các bộ, ngành và địa phương đã tích cực triển khai, nhưng cần quyết tâm và nỗ lực cao hơn để bảo đảm các mốc tiến độ theo kế hoạch đề ra. Bộ Xây dựng cũng cần làm tốt hơn nữa công tác dự báo và chuẩn bị triển khai dự án.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao tinh thần phối hợp của Bộ Xây dựng, các bộ, ngành và địa phương trong triển khai dự án có yêu cầu thời gian rất gấp và có yếu tố hợp tác quốc tế.

Bộ Xây dựng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương có tuyến đường sắt đi qua để giải quyết sớm, dứt điểm các vấn đề, vướng mắc phát sinh liên quan đến điều chỉnh chủ trương đầu tư, hướng tuyến và mở rộng một số tuyến không để chậm trễ, làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bộ Xây dựng phải hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư để báo cáo Quốc hội, bao gồm các nội dung về quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư, hiệu quả đầu tư, khả năng cân đối vốn và tiến độ triển khai.

Các bộ, cơ quan liên quan sớm có ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2025/NĐ-CP quy định chi tiết về thiết kế kỹ thuật tổng thể và cơ chế đặc thù cho một số dự án đường sắt và Nghị định 67/2026/NĐ-CP về quy định chi tiết và biện pháp thi hành về thiết kế kỹ thuật tổng thể của dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt quốc gia, tuyến đường sắt địa phương; Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 127/NQ-CP năm 2025 triển khai Nghị quyết 187/2025/QH15 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh yêu cầu triển khai dự án phải vừa bảo đảm tiến độ, vừa tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật, không được chạy theo tiến độ mà bỏ qua rủi ro kỹ thuật; đồng thời sớm thực hiện công tác đào tạo nguồn nhân lực để có thể tiếp nhận, vận hành và bảo trì hệ thống đường sắt ngay khi được bàn giao.

Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng có tổng chiều dài tuyến chính khoảng 390,9 km, tuyến nhánh khoảng 27,9 km, đường đơn khổ 1.435 mm. Tuyến đường sắt có tốc độ thiết kế 160 km/h đối với tuyến chính đoạn từ ga Lào Cai đến ga Nam Hải Phòng; tốc độ thiết kế 120 km/h đối với đoạn qua khu vực đầu mối thành phố Hà Nội, tốc độ thiết kế 80 km/h đối với các đoạn tuyến còn lại. Tuyến đi qua 6 tỉnh/thành phố gồm: Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng, với 32 ga. Điểm đầu tuyến tại vị trí nối ray với đường sắt Trung Quốc thuộc địa phận phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai; điểm cuối tại ga cảng Lạch Huyện, đặc khu Cát Hải, TP. Hải Phòng. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 203.200 tỷ đồng, được thực hiện theo hình thức đầu tư công, phấn đấu hoàn thành chậm nhất vào năm 2030. Các ga được khởi công xây dựng hôm nay nằm trong Dự án thành phần 1 về đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga, với tổng mức đầu tư 3.298 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 sẽ đầu tư xây dựng công trình đường sắt từ điểm nối ray qua biên giới (Lào Cai) đến điểm cuối tại ga Lạch Huyện (Hải Phòng), tổng mức đầu tư khoảng 155.503 tỷ



