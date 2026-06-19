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Việt Nam thành công vào top 7 thế giới trong một lĩnh vực quan trọng

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

IPv6 là lựa chọn tất yếu của tương lai.

Việt Nam thành công vào top 7 thế giới trong một lĩnh vực quan trọng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, đây là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long tại Hội nghị tổng kết Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước giai đoạn 2021-2025 và triển khai Chương trình IPv6-Only giai đoạn 2026-2030.

Sau gần 30 năm Internet hiện diện tại Việt Nam, vai trò của Internet đã có sự thay đổi căn bản. Nếu trong giai đoạn đầu, Internet chủ yếu phục vụ kết nối và trao đổi thông tin, thì ngày nay, hoạt động của nền kinh tế và nhiều mặt của đời sống xã hội đều được vận hành trên nền tảng Internet.

Theo Thứ trưởng Phạm Đức Long, Internet không còn đơn thuần là hạ tầng kỹ thuật hay hạ tầng kết nối mà đã trở thành hạ tầng của tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội. Khi các hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh, giao dịch và tương tác xã hội ngày càng được thực hiện trên môi trường số, năng lực kết nối sẽ trực tiếp quyết định khả năng mở rộng không gian phát triển của quốc gia.

Trong bối cảnh đó, việc chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 là yêu cầu tất yếu. IPv6 không chỉ giải quyết nhu cầu gia tăng địa chỉ Internet mà quan trọng hơn là tạo ra một môi trường kết nối có khả năng mở rộng, đáp ứng nhu cầu kết nối của con người, dữ liệu, thiết bị và các hệ thống thông minh.

Thứ trưởng nhấn mạnh, IPv6 là nền tảng để tạo ra không gian phát triển mới của Việt Nam trên môi trường số. Không gian kết nối rộng lớn này sẽ góp phần hình thành những ngành nghề, lĩnh vực, mô hình kinh doanh và động lực tăng trưởng mới, qua đó tạo thêm dư địa phát triển cho đất nước.

Hạ tầng Internet trong giai đoạn tới phải bảo đảm an toàn, tin cậy, có khả năng mở rộng và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phát triển dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo và các công nghệ chiến lược. Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo chỉ có thể được khai thác hiệu quả khi được kết nối, chia sẻ trên một hạ tầng số đủ mạnh. IPv6 cần được coi là yêu cầu tất yếu ngay từ khi đầu tư, nâng cấp hạ tầng, nền tảng và dịch vụ số.

Theo báo cáo tại Hội nghị, tỷ lệ sử dụng IPv6 của Việt Nam đạt khoảng 70%, đứng thứ 7 thế giới và thứ 2 ASEAN, cao gấp 1,6 lần mức trung bình thế giới, với khoảng 95 triệu thuê bao Internet băng rộng hoạt động trên IPv6. Có 86% Bộ, ngành, địa phương đã chuyển đổi IPv6 cho cổng thông tin điện tử, cổng dịch vụ công và các hệ thống thông tin kết nối Internet; 73% đã quy hoạch mạng sử dụng địa chỉ IP và số hiệu mạng độc lập.

MT

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