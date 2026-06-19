THACO sắp sản xuất toa tàu metro tại Việt Nam, phục vụ tuyến kết nối sân bay Long Thành

Dự kiến tháng 4-2027, Tập đoàn THACO sẽ sản xuất các toa tàu tại nhà máy ở Bình Cơ (TP.HCM) - Ảnh: THACO

Sáng 18-6, tại buổi gặp gỡ với phóng viên báo đài, ông Phan Công Bằng - Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) thông tin về tiến độ các dự án đường sắt,metro tại TP.HCM.

Ông Bằng cho biết theo quy hoạch, giai đoạn 2025 - 2030, TP.HCM phấn đấu hoàn thành 6 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 187km. Đến năm 2035, thành phố đưa vào khai thác 14 tuyến với chiều dài khoảng 462km và đến năm 2045 hoàn thiện mạng lưới 19 tuyến với tổng chiều dài khoảng 700km.

Nhờ có các cơ chế đặc thù cùng khung pháp lý ngày càng hoàn thiện, thời gian qua các dự án đường sắt, metro đã được TP.HCM triển khai thủ tục rất nhanh, hiện nay nhiều tuyến đang thi công tại hiện trường.

Cũng tại buổi gặp gỡ, Ông Nguyễn Quốc Trung - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh - doanh nghiệp thành viên thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) đã chia sẻ thông tin liên quan đến chiến lược nội địa hóa ngành đường sắt.

Đại diện chủ đầu tư cho biết ngày 11/6 vừa qua, THACO đã ký kết hợp tác với Tập đoàn Hyundai Rotem (Hàn Quốc) tại Hà Nội. Vào 1/7 tới đây, Khu công nghiệp đường sắt và cơ khí đa dụng rộng 320ha tại phường Bình Cơ sẽ được khởi công. Tổ hợp gồm các nhà máy cơ khí, nhà máy nhôm, nhà máy sản xuất cấu kiện vỏ hầm TBM và nhà máy chế tạo toa tàu. Mục tiêu là từng bước nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, tiếp nhận công nghệ và tiến tới làm chủ năng lực sản xuất toa tàu phục vụ các dự án đường sắt trong nước.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đang hợp tác với các đối tác quốc tế để tiếp nhận và làm chủ công nghệ TBM (máy khoan hầm). Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm từng bước nội địa hóa thiết bị khoan hầm, giảm phụ thuộc vào nước ngoài và nâng cao năng lực triển khai các dự án đường sắt đô thị tại Việt Nam trong tương lai.

"Theo kế hoạch, tháng 4-2027, Tập đoàn THACO sẽ sản xuất các toa tàu tại nhà máy này, đồng thời tiếp nhận chuyển giao công nghệ để nội địa hóa và làm chủ hoàn toàn thiết bị khoan hầm TBM cho các dự án", ông Trung cho biết.

Thông tin về tình hình triển khai dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, đơn vị cho biết đang hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) và dự kiến nộp hồ sơ cho cơ quan chức năng thẩm định trong ngày 20/6. Song song với đó, các sở, ngành liên quan đang lấy ý kiến về phương án hướng tuyến cũng như các tiêu chuẩn công nghệ, kỹ thuật của dự án.

Theo đại diện doanh nghiệp, do tuyến đi qua địa bàn TP.HCM và Đồng Nai nên việc triển khai cần có sự thống nhất giữa hai địa phương. Đến nay, về cơ bản phía Đồng Nai đã có ý kiến đối với phương án hướng tuyến. Tuy nhiên, các bên vẫn đang tiếp tục làm rõ phương án kết nối vào Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Trong cuộc họp mới đây giữa các đơn vị liên quan, các bên đã cơ bản thống nhất hướng tuyến vào sân bay. Riêng vị trí các nhà ga sẽ tiếp tục được nghiên cứu bởi các đơn vị tư vấn và xin ý kiến Bộ Xây dựng trước khi chốt phương án cuối cùng.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, theo kế hoạch ban đầu, dự án dự kiến khởi công từ ngày 1/1. Tuy nhiên, do một số thủ tục pháp lý liên quan đến hai địa phương, đồng thời cần có ý kiến thống nhất của HĐND và Ban Thường vụ các địa phương nên tiến độ khởi công phải điều chỉnh. Hiện thời điểm khởi công mới dự kiến vào dịp 2/9 hoặc một mốc thời gian phù hợp khác và sẽ được công bố chính thức trong thời gian tới.

Về tiến độ tổng thể, dự án được đặt mục tiêu hoàn thành vào tháng 12/2030, đồng bộ với các đoạn tuyến Bến Thành - Thủ Thiêm và Thủ Thiêm - Long Thành nhằm hình thành mạng lưới kết nối liên hoàn.