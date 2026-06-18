Công trình vượt biển của Việt Nam có trụ cao bằng tòa tháp Keangnam, rút ngắn thời gian di chuyển còn 9 phút

Ngày 6/6/2020, tuyến cáp treo Cát Bà (tuyến Cát Hải - Phù Long) chính thức được đưa vào vận hành. Ngay trong ngày khai trương, tuyến cáp treo do Tập đoàn Sun Group đầu tư và được thi công bởi “gã khổng lồ” Doppelmayr & Garaventa (Áo) đã chính thức xác nhận kỷ lục Guinness là “Trụ cáp treo cao nhất thế giới” với độ cao tương đương với tòa tháp Keangnam Hanoi Landmark Tower A&B (quy mô 48 tầng, chiều cao 212m).

Kỷ lục thuộc về trụ cáp số 3 với chiều cao 214,8 m, vượt qua kỷ lục trước đó của cáp treo Nữ Hoàng (Hạ Long) cao 188,88 m.

Tuyến cáp treo 3 dây vượt biển Cát Hải - Phù Long có chiều dài 3.955 m, với thiết kế gồm 60 cabin, mỗi cabin có sức chứa 30 khách, vận hành tốc độ tối đa 8m/s, đạt công suất 4500 khách/giờ, tuyến này là một phần trong hệ thống cáp treo Cát Bà có tổng chiều dài 19,5km.

Cáp treo Cát Bà có độ cao tương đương với tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark Tower A&B (Hà Nội) (Ảnh: Sun World)

Tuyến cáp treo này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển tới Cát Bà từ khoảng 20 phút bằng phà xuống còn 9 phút bằng cáp treo, đồng thời giảm tình trạng ùn tắc tại bến phà Gót trong mùa du lịch cao điểm.

Không chỉ có "Trụ cáp treo cao nhất thế giới", 2 nhà ga Cát Hải và Phù Long cũng được thiết kế với kiến trúc khá độc đáo. Trong đó, nhà Ga đi Cát Hải mang đậm dấu ấn ngành công nghiệp đóng tàu của thành phố cảng, với kiến trúc mô phỏng sinh động xưởng đóng tàu cổ. Nội thất nhà ga đi sử dụng nhiều vật liệu kim loại cổ xưa, các chi tiết, phụ kiện đóng tàu như mái nhôm, kèo thép... được để thô mộc, nguyên bản như một xưởng đóng tàu thực thụ. Ở ga đến Phù Long có thiết kế lấy cảm hứng từ đại dương bao la, với không gian nội thất toát lên sự mát lành của biển cả, được tô điểm bằng rất nhiều các loại sinh vật biển rực rỡ, sống động...

Những bài toán khó phía sau tuyến cáp treo Cát Hải – Phù Long

Dù có thiết kế mang nhiều nét tương đồng với các công trình cáp treo từng được Doppelmayr & Garaventa (Áo) triển khai như Cáp treo Nữ Hoàng tại Hạ Long hay cáp treo Hòn Thơm tại Phú Quốc, quá trình xây dựng tuyến cáp treo Cát Hải – Phù Long vẫn đặt ra nhiều bài toán kỹ thuật do điều kiện thi công đặc thù trên biển.

Chia sẻ tại Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng, kỹ sư Nguyễn Đức Hoài, người gắn bó cùng các tuyến cáp treo của Sun Group, từ Bà Nà, Phú Quốc tới Fansipan và giờ là Cát Hải cho biết, 2 năm qua, các chuyên gia, kỹ sư, công nhân trong nước và nước ngoài trực tiếp thi công công trình phải trải qua rất nhiều khó khăn, vất vả, thử thách, gian truân. Địa hình Cát Hải tuy không hiểm trở, lạnh giá như Fansipan nhưng lại có những khó khăn riêng khi phải thi công trên biển, việc vận chuyển nguyên vật liệu cũng như thực hiện các biện pháp kỹ thuật thi công hoàn toàn không đơn giản, đòi hỏi sự tỷ mỷ, chính xác tới từng chi tiết và phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết.

Theo thông tin từ Sun World, với tổng chiều dài 3.955m, đây là tuyến cáp treo ba dây hiện đại nhất thế giới, chính vì thế, trụ cáp treo buộc phải được xây dựng trên biển. Để phục vụ thi công, đội ngũ kỹ thuật đã tính toán phương án tạo một khu vực công trường dạng “đảo nhân tạo” quy mô nhỏ nhằm làm nơi huy động nhân lực và tập kết vật tư.

Tuyến cáp treo Cát Hải – Phù Long hoàn thành và đưa vào vận hành theo kế hoạch vào tháng 6/2020 (Ảnh: Sun World)

Tuy nhiên, diện tích hạn chế khiến công tác lưu trữ thiết bị và tổ chức thi công gặp không ít khó khăn. Việc vận hành các loại máy móc cỡ lớn trong không gian nhỏ đòi hỏi sự tính toán chặt chẽ để tối ưu tiến độ công việc. Đồng thời, điều kiện thi công ngoài biển cũng đặt ra yêu cầu cao đối với đội ngũ kỹ sư và công nhân trực tiếp tham gia dự án.

Không chỉ khó khăn ở vị trí xây dựng, phần móng trụ còn chịu tác động đáng kể từ điều kiện môi trường biển. Theo thiết kế, móng trụ chỉ cao hơn mực nước biển khoảng 3m nên thường xuyên chịu ảnh hưởng của gió biển, sương muối và hơi nước mặn. Các yếu tố này có thể làm tăng nguy cơ ăn mòn thiết bị, đặc biệt tại các bộ phận cơ khí và hệ thống điện nếu không có giải pháp bảo vệ phù hợp.

Bên cạnh đó, công tác vận chuyển vật tư cũng chịu ảnh hưởng lớn bởi điều kiện thủy triều. Khu vực tập kết vật liệu xây dựng trụ cáp nằm tại vị trí nước không sâu và một phần do tác động của bồi cát xây “đảo nhân tạo” nên khi thủy triều xuống (nước cạn), tàu khó có thể cập bến vào đảo. Trong khi đó, thủy triều là hiện tượng của tự nhiên, con người không thể can thiệp, mực nước chênh lệch rất lớn khi thủy triều lên xuống khiến công tác vận chuyển vật tư, vật liệu gặp nhiều khó khăn.

Điều kiện thời tiết cũng là một trong những thách thức lớn của dự án. Khu vực thi công thường xuyên xuất hiện gió mạnh, sóng lớn, có thời điểm sóng cao tới 2–3m.Trong khi đó, chiều cao trụ lớn, vị trí nằm giữa biển nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tính an toàn nếu không phải đơn vị uy tín thực hiện.

Theo đơn vị thực hiện, các phương án kỹ thuật đã được điều chỉnh phù hợp với điều kiện địa hình và môi trường thực tế, qua đó bảo đảm tiến độ xây dựng cũng như an toàn cho lực lượng thi công. Tuyến cáp treo Cát Hải – Phù Long hoàn thành và đưa vào vận hành theo kế hoạch vào tháng 6/2020.

Việc đưa vào khai thác sử dụng tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long đã mở ra nhiều ý nghĩa trong việc quảng bá du lịch Cát Bà nói riêng và Việt Nam nói chung. Đặc biệt, cáp treo Cát Bà kỷ lục cũng giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng, giảm ùn tắc tại bến phà Gót trong mùa du lịch cao điểm, thúc đẩy kinh tế – du lịch và khẳng định vị thế của Việt Nam trên thế giới.