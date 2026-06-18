Một số hạng mục tuyến metro Cát Linh - Hà Đông xuống cấp sau hơn 4 năm vận hành
Sau hơn 4 năm vận hành, hạ tầng tại một số nhà ga thuộc tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh - Hà Đông có dấu hiệu xuống cấp, ảnh hưởng đến mỹ quan và an toàn của người dân.
- 18-06-2026
- 18-06-2026
- 18-06-2026
Theo Phùng Linh
Báo Tiền Phong
Theo Báo Tiền Phong
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