Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một số hạng mục tuyến metro Cát Linh - Hà Đông xuống cấp sau hơn 4 năm vận hành

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau hơn 4 năm vận hành, hạ tầng tại một số nhà ga thuộc tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh - Hà Đông có dấu hiệu xuống cấp, ảnh hưởng đến mỹ quan và an toàn của người dân.

Cát Linh - Hà Đông (tuyến số 2A) là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Hà Nội đi vào hoạt động, bắt đầu từ tháng 11/2021 sau 10 năm xây dựng.

Đầu tháng 6, một mảng vữa trang trí dày 5 cm từ ga Văn Khê (tuyến Cát Linh - Hà Đông) đã bất ngờ rơi trúng xe buýt BRT làm vỡ kính. Theo Hà Nội Metro, do không có lưới liên kết bên trong nên dưới tác động của thời tiết và rung chấn sau thời gian vận hành, lớp vữa này đã bị nứt và bong tróc, tuy nhiên sự cố không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của nhà ga. Đáng nói, sau sự cố mảng vữa tại ga Văn Khê rơi trúng xe buýt nhanh BRT hôm 9/6.

Không riêng ga Văn Khê, theo ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong nhiều hạng mục tại hàng loạt nhà ga khác trên toàn tuyến Cát Linh - Hà Đông cho thấy tình trạng xuống cấp tương tự.

Ghi nhận tại ga Văn Quán, ga Phùng Khoang,.. một số tấm kính cường lực lan can sát lối đi hành khách đã bị nứt vỡ toàn bộ bề mặt. Đáng chú ý, vị trí này nằm ngay trên trục đường Nguyễn Trãi có mật độ giao thông dày đặc, nhưng hiện tại mới chỉ được căng dây cảnh báo tạm thời, chưa được thay mới.

Đáng lo ngại, các tấm kính này đều nằm ở vị trí trên cao, ngay phía dưới là những tuyến đường có mật độ phương tiện qua lại lớn

Sau thời gian vận hành, một mảng thép thuộc kết cấu nhà ga Văn Quán cũng đã bị bong rơi, biến mất.

Tại khu vực gầm ga Láng, nhiều tấm ốp trần đã bị biến dạng, xô lệch khỏi vị trí ban đầu.

Thậm chí, có vị trí tấm ốp đã rụng hoàn toàn, trơ trọi phần kết cấu bên trong, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho không gian phía dưới.

Đáng nói, tuyến metro này chạy dọc theo các trục đường huyết mạch vốn luôn có mật độ phương tiện di chuyển dày đặc.

Việc nhiều hạng mục hạ tầng xuống cấp kéo dài không chỉ tác động trực tiếp đến chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của hành khách sử dụng tàu hằng ngày, mà những hư hỏng tại các vị trí trên cao còn làm gia tăng lo ngại về nguy cơ mất an toàn đối với dòng người tham gia giao thông tấp nập ngay phía dưới.

Gia Lai quy định nguyên tắc đặt tên thôn, tổ dân phố khi sắp xếp lại

Theo Phùng Linh

Báo Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Gặp Thủ tướng Lê Minh Hưng, 'đại bàng' Nga về năng lượng nguyên tử hé mở kế hoạch mới cho Việt Nam sau hơn 4 thập kỷ hợp tác

Gặp Thủ tướng Lê Minh Hưng, 'đại bàng' Nga về năng lượng nguyên tử hé mở kế hoạch mới cho Việt Nam sau hơn 4 thập kỷ hợp tác Nổi bật

Từ năm 2026, 6 lỗi vi phạm bắt đầu bị xử phạt, người tham gia giao thông lưu ý

Từ năm 2026, 6 lỗi vi phạm bắt đầu bị xử phạt, người tham gia giao thông lưu ý Nổi bật

TPHCM duyệt nút giao cao tốc Bến Lức- Long Thành với đường Rừng Sác

TPHCM duyệt nút giao cao tốc Bến Lức- Long Thành với đường Rừng Sác

15:15 , 18/06/2026
Công an Hà Nội ập vào một ngôi nhà trên phố Đức Giang

Công an Hà Nội ập vào một ngôi nhà trên phố Đức Giang

14:58 , 18/06/2026
Gặp Thủ tướng, lãnh đạo Tập đoàn của Nga xây “công trình thế kỷ” cho Việt Nam muốn giúp 1 việc ý nghĩa

Gặp Thủ tướng, lãnh đạo Tập đoàn của Nga xây “công trình thế kỷ” cho Việt Nam muốn giúp 1 việc ý nghĩa

14:55 , 18/06/2026
Phó Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ vướng mắc về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ vướng mắc về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

14:42 , 18/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên