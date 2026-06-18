Một số hạng mục tuyến metro Cát Linh - Hà Đông xuống cấp sau hơn 4 năm vận hành

Đầu tháng 6, một mảng vữa trang trí dày 5 cm từ ga Văn Khê (tuyến Cát Linh - Hà Đông) đã bất ngờ rơi trúng xe buýt BRT làm vỡ kính. Theo Hà Nội Metro, do không có lưới liên kết bên trong nên dưới tác động của thời tiết và rung chấn sau thời gian vận hành, lớp vữa này đã bị nứt và bong tróc, tuy nhiên sự cố không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của nhà ga. Đáng nói, sau sự cố mảng vữa tại ga Văn Khê rơi trúng xe buýt nhanh BRT hôm 9/6.