Phó Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ vướng mắc về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hoàn thành nghĩa vụ thuế và xuất cảnh. Ảnh: TTXVN.

Trên cơ sở báo cáo của Bộ Tài chính về các phản ánh liên quan đến việc tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương rà soát những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan tại Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế.

Việc hoàn thiện chính sách phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, phù hợp với thực tế triển khai, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Bộ Tài chính được giao trình Chính phủ phương án sửa đổi trước ngày 20/6/2026.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Ngân hàng Nhà nước phối hợp xem xét các kiến nghị của Bộ Tài chính, đề xuất giải pháp phù hợp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Trước phản ánh của một số cơ quan báo chí và mạng xã hội về việc người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế với số tiền nhỏ, ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, qua rà soát dữ liệu quản lý thuế, phần lớn các trường hợp được phản ánh là cá nhân đã bỏ địa chỉ kinh doanh, không thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế theo quy định.

Ông Mai Sơn cho biết cơ quan thuế đã phối hợp với chính quyền địa phương để xác minh doanh nghiệp, người đại diện pháp luật tại địa chỉ đăng ký; đồng thời gửi thông báo về tình hình nợ thuế, liên hệ qua số điện thoại, email đã đăng ký với cơ quan thuế.

Ngoài ra, trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế còn gửi thông báo trước 30 ngày tới tài khoản thuế điện tử của doanh nghiệp và người đại diện pháp luật. Thông báo cũng được gửi tới địa chỉ cư trú đã đăng ký, đồng thời công khai trên cổng thông tin điện tử của ngành Thuế.

Trong thời gian tới, Cục Thuế sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) để nghiên cứu giải pháp nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhanh nhất, theo thời gian thực ngay sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.