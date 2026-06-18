Tất cả người dân đang dùng Bảo hiểm y tế chú ý quy định thanh toán tiền 100% từ 1/7

Cùng với cột mốc điều chỉnh lương cơ sở lên mức 2,53 triệu đồng/tháng bắt đầu từ ngày 1/7, các chính sách và quyền lợi liên quan đến Bảo hiểm y tế (BHYT) cũng có những bước chuyển biến quan trọng. Trong đó, một trong những thay đổi được người dân quan tâm nhất chính là sự thay đổi của mức chuẩn để được miễn hoàn toàn chi phí khám chữa bệnh.

Quyền lợi "BHYT 5 năm liên tục"

Một bộ phận lớn người dân hiện nay vẫn đang lầm tưởng rằng chỉ cần sở hữu tấm thẻ BHYT có dòng chữ "đủ 5 năm liên tục" là mặc nhiên được bệnh viện miễn phí 100% tiền điều trị. Trên thực tế, hành lang pháp lý về BHYT quy định hoàn toàn khác.

Xét theo quy định chung, đa số người dân khi đi khám chữa bệnh chỉ được quỹ BHYT chi trả 80% chi phí trong danh mục, còn bản thân người bệnh phải tự đối ứng 20% (gọi là chi phí cùng chi trả). Chỉ một số nhóm đối tượng ưu tiên đặc biệt mới được bao cấp 95% hoặc 100% ngay từ đầu.

Đối với nhóm số đông (hưởng tỷ lệ 80%), để được nâng mức hưởng lên 100% cho các lần điều trị trong năm, người bệnh bắt buộc phải thỏa mãn đồng thời cả 3 điều kiện sau:

Như vậy, yếu tố thời gian 5 năm mới chỉ là "điều kiện cần", chưa phải là "điều kiện đủ".

Từ 1/7, "hạn mức" tự chi trả tăng lên 15,18 triệu đồng

Do mức lương cơ sở có sự điều chỉnh tăng từ ngày 1/7, công thức tính toán hạn mức tài chính nói trên cũng thay đổi theo:

Ý nghĩa thực tế: Khi người dân đã tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục và đi khám đúng tuyến, họ sẽ tiếp tục tự chi trả 20% chi phí như bình thường. Cho đến thời điểm nào trong năm mà tổng các khoản tự trả này cộng dồn lại vượt quá mốc 15,18 triệu đồng, thì kể từ khoảnh khắc đó trở đi, toàn bộ các lần khám chữa bệnh tiếp theo trong năm sẽ được quỹ BHYT chi trả 100% (trong phạm vi được hưởng).

Điểm nghẽn thủ tục được tháo gỡ: Người bệnh không còn phải tự đi xin hoàn tiền

Trước đây, khi đủ điều kiện vượt ngưỡng, người dân thường phải tự mình thu gom hóa đơn, chứng từ để đến cơ quan BHXH làm thủ tục thanh toán trực tiếp rất mất thời gian. Hiện nay, quy trình rườm rà này đã được bãi bỏ hoàn toàn.

Theo hướng dẫn từ BHXH Việt Nam, một cơ chế phối hợp tự động giữa cơ quan bảo hiểm và các bệnh viện đã được thiết lập để bảo vệ quyền lợi tối đa cho người dân:

Hệ thống công nghệ của cơ quan BHXH sẽ tự động cập nhật, cộng dồn số tiền cùng chi trả của bệnh nhân theo thời gian thực và xác định chính xác thời điểm người bệnh chạm ngưỡng miễn phí. Dữ liệu này được liên thông trực tiếp trên cổng thông tin chung.

Các bệnh viện, cơ sở y tế dựa vào kho dữ liệu điện tử này để chủ động khấu trừ, thực hiện chế độ miễn giảm 20% cho người bệnh ngay tại khâu thu viện phí.

Sự cải cách này giúp người dân trút bỏ được gánh nặng về thủ tục giấy tờ, yên tâm điều trị bệnh mà không lo phải đi lại nộp hồ sơ xét duyệt như trước.