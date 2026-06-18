Thủ tướng ủng hộ Zarubezhneft khai thác các lô dầu khí mới trên thềm lục địa Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Zarubezhneft. Ảnh: VGP

Cuộc gặp diễn ra ngày 17/6, nhân dịp Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao ASEAN - Nga tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan (Nga).

Zarubezhneft có hơn 40 năm hợp tác với Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cùng 2 liên doanh là Vietsovpetro (tại Việt Nam) và Rusvietpetro (tại Nga) trong việc thăm dò địa chất và khai thác dầu, khí.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của Công ty cổ phần Zarubezhneft trong hoạt động hợp tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam và tại Liên bang Nga trong thời gian qua, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước.

Nhấn mạnh hợp tác năng lượng với Nga là một ưu tiên của Việt Nam, Thủ tướng ủng hộ việc Zarubezhneft tiếp tục nghiên cứu, mở rộng hoạt động đầu tư và ký kết các hợp đồng dầu khí mới đối với các lô mở trên thềm lục địa Việt Nam trên nguyên tắc bảo đảm hiệu quả đầu tư, hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan, tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam cũng như nghiên cứu khả năng, tăng cường hợp tác tại nước thứ ba.

Thủ tướng đề nghị Petrovietnam và Zarubezhneft triển khai có hiệu quả các Nghị định thư sửa đổi Hiệp định liên Chính phủ về Vietsovpetro và Rusvietpetro, cũng như Hiệp định liên Chính phủ trong lĩnh vực dầu khí về mở rộng vùng hoạt động trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam và trên lãnh thổ Nga.

Thủ tướng đề nghị Zarubezhneft xem xét khả năng hợp tác với các doanh nghiệp năng lượng Việt Nam trong lĩnh vực thương mại trên cơ sở dài hạn, ổn định, góp phần bảo đảm an ninh, tự chủ năng lượng và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của Việt Nam. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Petrovietnam/Vietsovpetro nghiên cứu, sớm hoàn thiện đề xuất hình thành cơ sở sản xuất thiết bị điện gió và phát triển chuỗi cung ứng tại Việt Nam.

Thủ tướng cũng đề nghị Zarubezhneft đẩy mạnh hoạt động của Liên doanh Rusvietpetro tại Nga, trong đó có việc mở rộng vùng khai thác và nhận thêm các mỏ dầu khí mới, các lô tiềm năng lân cận khu vực Nhenhetxky để tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng, công nghệ và nhân sự hiện có.

Tổng Giám đốc S. Kudryashov khẳng định sẽ cùng đối tác Việt Nam triển khai các định hướng và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời báo cáo tình hình triển khai, hiệu quả các dự án hợp tác tại Việt Nam và Nga, cũng như phương hướng phát triển của doanh nghiệp thời gian tới.

Ông S. Kudryashov khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực cùng Petrovietnam triển khai các văn kiện đã ký trong chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 5/2025; cho biết hiện nay, Zarubezhneft là doanh nghiệp Nga lớn nhất trong lĩnh vực cung cấp than vào thị trường Việt Nam.

Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác năng lượng giữa hai bên còn rất lớn, Tổng Giám đốc S. Kudryashov đề xuất mở rộng hợp tác với các đối tác Việt Nam trên các lĩnh vực mới, trong đó có chương trình phát triển điện gió ngoài khơi, các dự án năng lượng tái tạo, các dự án chung tại nước thứ ba, đặc biệt là tại các nước mà Việt Nam có uy tín tốt.

Thủ tướng khẳng định sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Zarubezhneft cũng như các doanh nghiệp năng lượng Nga tiếp tục hoạt động và kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam.

Sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng ngành công nghiệp hạt nhân

Cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia (Rosatom) A. Likhachev.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Tổng Giám đốc Rosatom A. Likhachev. Ảnh: VGP

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Rosatom và phía Nga tiếp tục hỗ trợ để kéo dài hoạt động của lò phản ứng Đà Lạt trong giai đoạn chuyển tiếp; ủng hộ triển khai dự án Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân tại Đồng Nai; tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường nội địa hóa thiết bị, tối ưu chi phí đầu tư và phối hợp chặt chẽ, xử lý kịp thời vướng mắc trong triển khai các dự án.

Tổng Giám đốc A. Likhachev khẳng định hợp tác với Việt Nam là một trong những ưu tiên hàng đầu. Báo cáo với Thủ tướng về dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Tổng Giám đốc A. Likhachev nhấn mạnh việc ký Hiệp định về xây dựng Nhà máy có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ hợp tác Việt – Nga. Hiện tập đoàn đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác Việt Nam để triển khai dự án.

Tổng Giám đốc A. Likhachev khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng ngành công nghiệp hạt nhân, xây dựng trung tâm hạt nhân mới hiện đại, sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, đào tạo chuyên gia hạt nhân chất lượng cao...

Ông A. Likhachev cho biết giữa Rosatom và các đối tác Việt Nam còn nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, công nghệ cao, logistics, đóng tàu biển cho vùng Bắc cực và mong muốn hai bên tiếp tục trao đổi để thúc đẩy khả năng hợp tác.