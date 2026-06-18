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Công an phát thông báo quan trọng liên quan đến thuế tới doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Công an phát thông báo quan trọng liên quan đến thuế tới doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khuyến cáo các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về thuế, nâng cao cảnh giác đối với các hành vi vi phạm đang diễn ra phổ biến hiện nay.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, thời gian qua, cùng với sự phát triển của hoạt động sản xuất, kinh doanh, các hành vi vi phạm pháp luật về thuế của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân diễn ra phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi. Các hành vi này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn làm ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các chủ thể kinh doanh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các cấp đã chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh hiệu quả đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này, qua đó liên tiếp phát hiện nhiều vụ có tính chất phức tạp, quy mô lớn (điển hình như: Ngày 23/1/2026, Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Thị Hồng về tội phát hành, mua bán trái phép hóa đơn; Ngày 13/3/2026, Công an tỉnh Đồng Nai phá chuyên án, bắt giữ 09 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hơn 10.000 tờ hóa đơn với tổng số tiền hơn 6.000 tỷ đồng; Công an TP Đà Nẵng triệt phá thành công đường dây mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép với tổng giá trị giao dịch hơn 200 tỷ đồng...).

Thủ đoạn phạm tội chủ yếu là:

(1) Thuê/mua thông tin căn cước công dân để đăng ký thành lập nhiều doanh nghiệp nhưng không hoạt động sản xuất, kinh doanh (thành lập các công ty “ma”), chỉ thực hiện hành vi mua, phát hành hóa đơn khống nhằm trốn thuế, thu lợi bất chính;

(2) Lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, hạch toán, kê khai không đúng thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh để trốn thuế;

(3) Nâng khống giá nguyên liệu đầu vào để tăng chi phí sản xuất qua đó chiếm đoạt thuế thu nhập cá nhân.

(4) Đặc biệt, tình trạng trốn thuế trong thương mại điện tử (bán hàng qua mạng xã hội, livestream bán hàng và các nền tảng số) diễn ra phổ biến, nhiều cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu lớn nhưng không đăng ký thuế, hoặc không kê khai đầy đủ doanh thu phát sinh từ việc bán hàng trực tuyến, quảng cáo... gây thất thoát lớn nguồn thu về thuế của Nhà nước. Cơ quan chức năng đang tăng cường phối hợp với các ngân hàng, đơn vị trung gian thanh toán và các sàn thương mại điện tử để rà soát, đối chiếu dữ liệu, qua đó phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm về thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Để phòng, tránh những rủi ro về mặt pháp lý do vi phạm pháp luật về thuế, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khuyến cáo các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về thuế, nâng cao cảnh giác đối với các hành vi vi phạm đang diễn ra phổ biến hiện nay.

Đồng thời, thực hiện nghiêm việc đăng ký, kê khai, nộp thuế theo đúng quy định, lập và xuất hóa đơn đầy đủ khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; lưu giữ chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định; tuyệt đối không mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc tiếp tay cho các hành vi gian lận thuế; coi việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế không chỉ là trách nhiệm theo quy định của pháp luật mà còn là nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội.

Việc tuân thủ pháp luật về thuế sẽ góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân và nền kinh tế đất nước.


Ngọc Khánh

An Ninh Tiền Tệ

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