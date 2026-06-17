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Thủ tướng thăm nơi sản xuất UAV, trực thăng… tạo ra 10 tỷ USD trên đất Nga

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đây được coi là một trong những khu vực kinh tế phát triển nhất của Liên bang Nga.

Thủ tướng thăm nơi sản xuất UAV, trực thăng… tạo ra 10 tỷ USD trên đất Nga- Ảnh 1.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm Triển lãm "Made in Tatarstan". Ảnh: VGP

Nơi đây là Cộng hòa Tatarstan.

Sáng 17/6 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm ASEAN - Nga và có các hoạt động song phương tại Liên bang Nga, tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm Triển lãm "Made in Tatarstan" (Sản xuất tại Tatarstan).

"Made in Tatarstan" là một thương hiệu chiến lược và là chuỗi triển lãm quan trọng để giới thiệu toàn bộ tiềm lực công nghiệp, công nghệ cao và năng lực sản xuất, xuất khẩu của Cộng hòa Tatarstan.

Triển lãm "Made in Tatarstan" có gì đặc biệt?

Thủ tướng thăm nơi sản xuất UAV, trực thăng… tạo ra 10 tỷ USD trên đất Nga- Ảnh 2.

Triển  lãm "Made in Tatarstan" có nhiều mẫu xe hàng đầu của ngành công nghiệp ô tô và vận tải. Ảnh: VGP

Triển lãm này quy tụ những doanh nghiệp công nghiệp hàng đầu của nước cộng hòa để trình diễn trực quan cho các phái đoàn quốc tế, đặc biệt là về công nghiệp ô tô và vận tải (các dòng xe tải hạng nặng mang tính biểu tượng của KAMAZ, các mẫu xe sang Aurus, các dòng xe thương mại của Sollers), hàng không (máy bay trực thăng hiện đại từ nhà máy trực thăng Kazan).

Đáng chú ý, trong lĩnh vực công nghệ và chuyển đổi số, Triển lãm “Made in Tatarstan" trình diễn các giải pháp IT của đặc khu kinh tế Innopolis, drone giám sát công nghiệp và các trạm sạc xe điện tiên tiến. Ngoài ra, lĩnh vực nông nghiệp và thiết bị chuyên dụng trưng bày các máy móc nông nghiệp từ Kazan-selmash, máy kéo MTZ-Tatarstan, và các dòng xe chuyên dụng của ELAZ, RIAT.

Khu vực ngoài trời của triển lãm còn giới thiệu các sản phẩm công nghiệp, phương tiện và thiết bị do Tatarstan sản xuất. Trong khi đó, khu vực trong nhà giới thiệu lịch sử, thành tựu và thế mạnh của Tatarstan trong các lĩnh vực văn hóa, công nghệ thông tin, công nghiệp, y tế, thể thao và du lịch. Triển lãm "Made in Tatarstan" cũng có các hoạt động văn hóa, trải nghiệm các sản phẩm thủ công, ẩm thực truyền thống dành cho du khách.

Thủ tướng thăm nơi sản xuất UAV, trực thăng… tạo ra 10 tỷ USD trên đất Nga- Ảnh 3.

Triển lãm  quy tụ những doanh nghiệp công nghiệp hàng đầu của Tatarstan. Ảnh: VGP

Ban tổ chức Triển lãm "Made in Tatarstan" nhấn mạnh mỗi lĩnh vực trưng bày đều lựa chọn các công nghệ, sản phẩm và thực hành tiêu biểu, qua đó tạo điều kiện để đại biểu tìm kiếm cơ hội hợp tác và duy trì tiếp xúc sau sự kiện.

Trên thực tế, Triển lãm "Made in Tatarstan" thường được tổ chức bên lề các sự kiện lớn, các kỳ hội nghị thượng đỉnh. Lần này, Triển lãm phục vụ đại biểu tham dự Hội nghị Cấp cao Nga - ASEAN từ ngày 15 - 19/6. Trong hai ngày 20 - 21/6, Triển lãm mở cửa cho người dân và du khách tại Kazan.

Thủ tướng thăm nơi sản xuất UAV, trực thăng… tạo ra 10 tỷ USD trên đất Nga- Ảnh 4.

Thủ tướng nghe giới thiệu tại khu vực hàng không (máy bay trực thăng hiện đại từ nhà máy trực thăng Kazan) của Triển lãm. Ảnh: VGP

Cộng hòa Tatarstan là một trong những khu vực kinh tế phát triển nhất Liên bang Nga, khi có mức độ công nghiệp hóa cao với những ngành công nghiệp mũi nhọn như s ản xuất xe tải KAMAZ, hóa chất, máy bay dân dụng, UAV và trực thăng, hóa thực phẩm, dệt may, sản xuất đồ gỗ. Ngoài ra, địa phương cũng chú trọng phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các khu công nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin tạo ra việc làm cho hơn 45.000 người, với doanh thu 10 tỷ USD/năm.

Việt Nam quan tâm hợp tác với các DN công nghiệp mũi nhọn của Cộng hòa Tatarstan

Thủ tướng thăm nơi sản xuất UAV, trực thăng… tạo ra 10 tỷ USD trên đất Nga- Ảnh 5.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan Rustam Minnikhanov, chiều 16/6. Ảnh: VGP

Trước đó, trong cuộc gặp Thủ tướng Lê Minh Hưng ngày 16/6, người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan Rustam Minnikhanov đánh giá, thời gian qua, quan hệ giữa các địa phương hai nước diễn ra hết sức sôi động. Tuy nhiên, mức độ và đóng góp vào phát triển kinh tế - thương mại song phương vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và nhu cầu mỗi nước, còn nhiều dư địa để địa phương hai nước triển khai hợp tác hiệu quả.

Phía Tatarstan mong muốn thiết lập quan hệ với các địa phương của Việt Nam, không chỉ giới thiệu mô hình phát triển mà còn kết nối các doanh nghiệp để tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Về phía Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ ấn tượng và chúc mừng những kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà Cộng hòa Tatarstan đã đạt được thời gian qua. Thủ tướng khẳng định trong hợp tác song phương Việt Nam - Nga, các địa phương, các doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam quan tâm hợp tác với các doanh nghiệp công nghiệp mũi nhọn của Cộng hòa Tatarstan. Đồng thời, Chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nga, trong đó có doanh nghiệp Tatarstan kinh doanh, làm ăn lâu dài, ổn định tại Việt Nam.

Theo Minh Hằng

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