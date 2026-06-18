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Cục Thuế đề nghị người nộp thuế làm việc này trước 30/6

| | Kinh tế số

Cục Thuế gửi Thư ngỏ đề nghị người nộp thuế tham gia khảo sát, góp ý hoàn thiện ứng dụng eTax Mobile.

Cục Thuế vừa có Thư ngỏ đề nghị người nộp thuế tham gia khảo sát, góp ý hoàn thiện ứng dụng eTax Mobile trước ngày 30/6/2026. Người nộp thuế có thể tham gia khảo sát bằng cách quét mã QR được đăng tải kèm theo Thư ngỏ của Cục Thuế dưới đây.

Cục Thuế đề nghị người nộp thuế làm việc này trước 30/6 - Ảnh 1.

Ảnh: Cục Thuế

Theo Cục Thuế, việc lấy ý kiến được thực hiện nhằm phục vụ quá trình phát triển eTax Mobile trở thành một trong những kênh giao dịch số trọng tâm của ngành Thuế, qua đó giúp người nộp thuế thuận tiện hơn trong việc tiếp cận thông tin, sử dụng dịch vụ thuế điện tử và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Trong Thư ngỏ, Cục Thuế cho biết ý kiến góp ý, phản hồi của người nộp thuế là nguồn thông tin thực tiễn quan trọng để đánh giá chất lượng các dịch vụ thuế điện tử, đồng thời phục vụ việc hoàn thiện các tính năng và nâng cao trải nghiệm sử dụng ứng dụng.

Theo Cục Thuế, hoạt động khảo sát được triển khai trong khuôn khổ cuộc vận động cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile với chủ đề "Thuế trong tầm tay".

Thông qua khảo sát, Cục Thuế mong muốn ghi nhận những đánh giá của người nộp thuế về các tính năng, tiện ích và dịch vụ đang được cung cấp trên ứng dụng eTax Mobile, cũng như mức độ thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Bên cạnh đó, người nộp thuế có thể phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh khi cài đặt, đăng nhập, tra cứu thông tin hoặc thực hiện các giao dịch điện tử trên ứng dụng. Các ý kiến đóng góp, đề xuất về việc bổ sung, hoàn thiện tính năng cũng sẽ được Cục Thuế tổng hợp để phục vụ công tác nâng cấp hệ thống trong thời gian tới.

Cục Thuế cho biết việc tiếp nhận ý kiến từ người sử dụng là một trong những cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện eTax Mobile, hướng tới xây dựng một điểm chạm thống nhất, giúp người nộp thuế dễ dàng tiếp cận thông tin, sử dụng dịch vụ thuế điện tử và thực hiện nghĩa vụ thuế mọi lúc, mọi nơi theo phương thức đơn giản, minh bạch và hiệu quả.

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Bích Hường

An ninh tiền tệ

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