Nhận đơn hàng vận chuyển tiền công 5 triệu đồng, người đàn ông chuẩn bị chuyển 136,8 triệu đồng thì "quay xe" đi công an trình báo

Vừa qua, Công an xã Ngọc Đường, tỉnh Tuyên Quang đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, giúp anh L.V.T. (trú tại xã Ngọc Đường, làm nghề lao động tự do) không bị mất số tiền 136,8 triệu đồng.

Trước đó, anh T. nhận được cuộc gọi thuê vận chuyển hàng hóa với tiền công cao. Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng kết bạn Zalo, giới thiệu một hợp đồng vận chuyển và yêu cầu anh T. vận chuyển máy móc từ thành phố Hà Giang (cũ) đi xã Đồng Văn với tiền công là 5 triệu đồng. Sau đó, đối tượng tiếp tục nhờ anh T. liên hệ với một công ty cơ khí để đặt mua lô giường sắt, đồng thời bày cách cho anh nâng khống giá để hưởng chênh lệch, khiến nạn nhân tin rằng đây là một giao dịch làm ăn có lợi nhuận cao.

Hóa đơn bán hàng "ảo" được gửi đến cho người đàn ông để tạo lòng tin. Ảnh: CQCA

Các đối tượng gửi hóa đơn, mã QR và yêu cầu anh chuyển trước 136,8 triệu đồng tiền cọc và hoàn tất thủ tục xuất hàng. Không dừng lại ở đó, các đối tượng tiếp tục sử dụng thủ đoạn thao túng tâm lý khi thông báo rằng số tiền của anh T đang bị "Chi cục thuế tạm giữ" do công ty đang bị điều tra về hành vi trốn thuế và yêu cầu anh phải chuyển thêm tiền để "giải phóng lô hàng" và hứa sẽ hoàn trả toàn bộ chỉ trong 7 phút.

Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, anh T đã đến Công an xã Ngọc Đường trình báo sự việc. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ Công an xã đã nhanh chóng nắm tình hình, kiểm tra nội dung các cuộc gọi, tin nhắn, hóa đơn điện tử và mã QR mà các đối tượng gửi cho anh T.

Qua phân tích phương thức, thủ đoạn hoạt động, Công an xã xác định đây là chiêu trò lừa đảo mới, các đối tượng giả danh khách hàng thuê vận chuyển, kết hợp dựng lên "công ty cung ứng hàng hóa" nhằm dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền đặt cọc, từ đó chiếm đoạt tài sản. Nhờ được tuyên truyền kịp thời, anh T đã dừng mọi giao dịch và không bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên.

Qua vụ việc trên, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác với các giao dịch trên mạng; tuyệt đối không chuyển tiền cho người lạ hoặc theo yêu cầu đặt cọc khi chưa xác minh rõ thông tin. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu nghi vấn hoặc có nguy cơ bị lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ, trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ và ngăn chặn kịp thời.