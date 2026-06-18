CellphoneS gặp chuyện: Hot TikToker lên tiếng khi mua iPhone 17 Pro Max

Sự việc một nữ TikToker sở hữu hàng chục nghìn lượt theo dõi lên tiếng phản ánh về những điểm bất thường trên vỏ hộp chiếc iPhone 17 Pro Max mua tại hệ thống CellphoneS đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng công nghệ.

Chiếc hộp "lạ"

Cụ thể, tài khoản TikTok tusuynxx (Uyen đang học makeup) đã đăng tải video phản ánh về sự khác biệt khó hiểu trên vỏ hộp của chiếc điện thoại iPhone 17 Pro Max, dòng sản phẩm cao cấp và đắt đỏ nhất hiện nay của Apple, mà cô vừa xuống tiền sở hữu tại một cửa hàng thuộc hệ thống CellphoneS.

Theo chia sẻ từ phía nữ TikToker, sau khi sở hữu siêu phẩm mới nhất của nhà Táo, cô phát hiện ra phần vỏ hộp đựng máy có những chi tiết khác biệt rõ rệt so với những tiêu chuẩn thông thường của hãng hoặc so với các sản phẩm cùng dòng khác.

Đối với một sản phẩm thuộc phân khúc xa xỉ có giá trị lên tới hàng chục triệu đồng, bất kỳ một điểm bất thường nào trên bao bì, tem nhãn hay seal niêm phong cũng đủ khiến người tiêu dùng rơi vào trạng thái hoang mang cực độ về nguồn gốc và chất lượng thực sự của thiết bị bên trong.

Ngay sau khi video đầu tiên được đăng tải, làn sóng tranh luận đã bùng nổ dữ dội trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với nữ khách hàng, cho rằng khi đã bỏ ra một số tiền lớn, người mua hoàn toàn có quyền đòi hỏi sự hoàn hảo tuyệt đối từ sản phẩm cho đến bao bì đi kèm.

Ngược lại, cũng có không ít ý kiến trái chiều đặt câu hỏi về quy trình kiểm tra máy tại chỗ của khách hàng cũng như cách xử lý khủng hoảng từ phía đại lý bán lẻ.

Trước sự quan tâm và những tranh cãi ngày một gia tăng từ dư luận, mới đây, nữ TikToker tusuynxx đã chính thức lên tiếng cập nhật tình hình mới nhất về vụ việc. Cô gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cộng đồng mạng vì đã dành sự quan tâm và đồng hành cùng mình trong những ngày qua. Đồng thời, cô cũng tiết lộ tình trạng hiện tại của thiết bị để người theo dõi được an tâm.

Nữ TikToker cho biết hiện tại chiếc iPhone 17 Pro Max của cô đã được đem gửi trực tiếp đến trung tâm bảo hành ủy quyền của hãng Apple để tiến hành kiểm tra, giám định kỹ thuật sâu rộng. Mục đích của việc kiểm tra này là để xác định xem thiết bị có đủ điều kiện để được áp dụng chính sách đổi mới hoàn toàn hay không.

Chia sẻ về nguyện vọng cá nhân, chủ nhân của video khẳng định bản thân chỉ mong muốn nhận lại một chiếc máy chuẩn chỉnh, đúng với giá trị số tiền lớn mà cô đã bỏ ra tích lũy để mua sắm.

Bên cạnh đó, cô cũng bày tỏ kỳ vọng phía hệ thống CellphoneS sẽ sớm đưa ra một câu trả lời chính thức, minh bạch và thực sự thỏa đáng về những điểm khác biệt kỳ lạ xuất hiện trên vỏ hộp sản phẩm khi cô mua trực tiếp tại cửa hàng của họ.

Đáng chú ý, dù đang ở trong tâm điểm của sự bức xúc và lo lắng, nữ TikToker vẫn thể hiện một thái độ vô cùng văn minh và chừng mực. Cô kêu gọi mọi người theo dõi sự việc với tinh thần hoan hỷ, khách quan, đồng thời mong muốn cộng đồng mạng không sử dụng những lời lẽ quá nặng nề hay công kích cá nhân đối với các bên liên quan trong lúc chờ đợi kết quả kiểm định cuối cùng từ phía Apple và phản hồi chính thức từ đại lý bán lẻ.

Hiện phía Cellphones vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Bài học về quản trị trải nghiệm khách hàng

Nhìn từ góc độ kinh doanh và quản trị thương hiệu, vụ việc này là một ví dụ điển hình cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của mạng xã hội đối với uy tín của các chuỗi bán lẻ công nghệ lớn trong kỷ nguyên số. Đối với phân khúc sản phẩm cao cấp như dòng iPhone Pro Max, khách hàng không chỉ mua một thiết bị liên lạc đơn thuần mà họ đang mua cả niềm tin, sự an tâm tuyệt đối và trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp tương xứng.

Khi xảy ra các nghi vấn về tính nguyên bản của sản phẩm hay bao bì, tốc độ phản hồi và sự minh bạch trong quy trình xử lý của nhà bán lẻ đóng vai trò quyết định. Việc phối hợp đưa thiết bị về hãng để kiểm định độc lập được xem là bước đi chuyên nghiệp và cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người tiêu dùng, đồng thời giúp đại lý tự chứng minh sự trong sạch và uy tín của mình trên thị trường.

Hiện tại, cả cộng đồng mạng lẫn giới công nghệ vẫn đang đổ dồn sự chú ý vào kết quả thẩm định từ phía Apple. Liệu đây chỉ là một lỗi thẩm mỹ hy hữu trong khâu đóng gói dây chuyền của hãng, hay có một nguyên nhân sâu xa nào khác? Câu trả lời từ phía CellphoneS trong những ngày tới chắc chắn sẽ là chìa khóa để khép lại vụ việc này một cách êm đẹp hay tiếp tục thổi bùng lên những cuộc thảo luận mới về tiêu chuẩn dịch vụ bán lẻ tại Việt Nam./