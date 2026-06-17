GMV toàn sàn dịp "siêu sale 6.6" của Lazada Việt Nam tăng gần gấp 4 lần

Dữ liệu cho thấy người tiêu dùng Việt ngày càng ưa chuộng các sản phẩm chính hãng, đồng thời sức mua hàng quốc tế chất lượng cao tăng rõ rệt.

Toàn sàn tăng tốc với GMV tăng gần 4 lần

Tổng thể, GMV toàn sàn trong dịp "Siêu sale 6.6" của Lazada Việt Nam tăng gần gấp 4 lần (+276%) so với ngày thường. Kết quả này phản ánh tác động cộng hưởng giữa niềm tin vào hàng chính hãng, danh mục sản phẩm đa dạng và các ưu đãi đúng nhu cầu trong mùa mua sắm giữa năm. Trong đó top 5 ngành hàng bán chạy nhất dịp siêu sale vừa qua trên Lazada Việt Nam là đồ uống, điện thoại, sữa bột và đồ ăn trẻ em, mĩ phẩm, phụ kiện máy tính.

Hàng chính hãng lên ngôi, chiếm hơn 3/4 đơn hàng mùa 6.6

Dữ liệu nội bộ cho thấy gian hàng chính hãng LazMall là động lực tăng trưởng quan trọng trong chiến dịch "Siêu sale 6.6". Cụ thể, GMV của LazMall tăng 330% so với ngày thường, riêng top 100 nhà bán hàng LazMall tăng 373% so với ngày thường; phản ánh sức hút mạnh mẽ của các thương hiệu chính hãng. Việt Nam cũng là thị trường có tỷ trọng đơn hàng LazMall cao nhất Đông Nam Á với hơn 3 trong 4 đơn hàng phát sinh (77,5%) đến từ kênh Mall.

Niềm tin của khách hàng với sàn còn được phản ánh qua giá trị đơn hàng trung bình (AOV). So với cùng kì năm trước, giá trị đơn hàng trung bình của Lazada Việt Nam dịp "Siêu sale 6.6" năm nay tăng cao nhất khu vực (61%), riêng AOV của kênh LazMall tăng 38%, thuộc nhóm dẫn đầu khu vực.

Hơn thế, gian hàng chính hãng LazMall còn ghi nhận mức độ gắn bó của người dùng tăng mạnh trong dịp siêu sale này. Cụ thể, số người mua lặp lại (ít nhất hai đơn trong cùng kỳ sale) tại Việt Nam chiếm tới 42,5% người mua LazMall, cao hơn đáng kể so với mức trung bình khu vực.

Hàng quốc tế chính hãng tăng trưởng gần 3 lần, Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu khu vực

Việc tích hợp trực tiếp hai sàn TMĐT hàng đầu châu Á, TMALL và Gmarket, vào ứng dụng Lazada đã mở ra “thiên đường mua sắm” hàng chính hãng chất lượng cao từ châu Á cho người tiêu dùng Việt. Sự hiện diện của các gian hàng và sản phẩm chính hãng đến từ TMALL, kênh mua sắm hàng chính hãng của Taobao, nơi quy tụ các thương hiệu quốc tế và nội địa Trung và Gmarket, một trong những nền tảng hàng đầu tại Hàn Quốc, góp phần làm phong phú thêm hệ sinh thái của LazMall.

Kết quả dịp "Siêu sale 6.6" tại Việt Nam cho thấy đơn hàng từ các gian hàng TMALL và Gmarket trên sàn Lazada tăng gần gấp 3 (+179%) so với ngày thường, đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á. GMV của các gian hàng quốc tế đến từ hai kênh này tăng trưởng 175%, cao hơn mức trung bình toàn khu vực. Top 100 nhà bán hàng từ TMALL và Gmarket cũng ghi nhận mức tăng trưởng 176%, khẳng định nhu cầu mua sắm hàng quốc tế nở rộ của người tiêu dùng Việt Nam và thuộc hàng cao so với khu vực.

Các chỉ số trên cho thấy sức hấp dẫn của nguồn hàng quốc tế phong phú, chất lượng cao, được bảo đảm về trải nghiệm mua sắm như vận chuyển nhanh và đổi trả dễ dàng trong vòng 30 ngày.

Ứng dụng AI nâng tầm trải nghiệm mua sắm của khách hàng

Tận dụng thế mạnh AI từ tập đoàn Alibaba, Lazada đã triển khai nhiều tính năng AI để hỗ trợ trải nghiệm mua sắm cho người dùng. Tiêu biểu như tính năng tìm kiếm (AI Search) giúp người dùng tìm kiếm sản phẩm chính xác hơn theo ngữ cảnh và nhu cầu thực tế; AI đánh giá (AI Review) tổng hợp và phân tích đánh giá từ những người đã mua, giúp người tiêu dùng đưa ra quyết định nhanh và tự tin hơn. Trong khi đó, tính năng AI lựa chọn (AI Pick) đưa ra các gợi ý cho khách hàng dựa trên các xu hướng làm đẹp hiện nay khi chọn mua các sản phẩm thời trang, mĩ phẩm.

Tính năng AI đánh giá (AI Review) tổng hợp các đánh giá sản phẩm, từ đó giúp người dùng nhanh chóng đưa ra quyết định mua hàng

Sự kết hợp giữa dữ liệu hành vi và công nghệ AI đang dần định hình lại cách người tiêu dùng khám phá và lựa chọn sản phẩm, từ việc "lướt xem" thụ động sang trải nghiệm mua sắm được cá nhân hóa, chủ động và hiệu quả hơn.

Khép lại lễ hội "Siêu sale 6.6" năm nay với nhiều kết quả bứt phá như tăng trưởng GMV, mức chi tiêu bình quân và tỉ lệ quay lại mua sắm thường xuyên hơn, Lazada Việt Nam tiếp tục khẳng định là điểm đến mua sắm tin cậy cho người dùng với nhiều lựa chọn hàng hóa phong phú cả trong nước và quốc tế kết hợp với trải nghiệm mua sắm nâng tầm nhờ công nghệ và các dịch vụ hậu mãi.