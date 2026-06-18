53% người trẻ đang "kiệt sức" vì app hẹn hò và cái giá của việc tìm người yêu bằng... thuật toán

Từ những ứng dụng như Tinder, Bumble hay Facebook Dating, thuật toán đã trở thành "bà mai" quyền năng nhất, phân loại và kết nối con người dựa trên sở thích, vị trí và hàng tá dữ liệu cá nhân.

Thế nhưng, đằng sau sự tiện lợi đầy hứa hẹn ấy là một nghịch lý nhức nhối, rằng khi công nghệ làm cho việc kết nối trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, con người lại càng cảm thấy cô đơn và kiệt sức với tình yêu.

Năm 2026, báo cáo thị trường của SegmentOS chỉ ra rằng hội chứng "kiệt sức vì hẹn hò" (dating app burnout) đã chạm mức cao kỷ lục trong thập kỷ qua, với 53,3% người độc thân chính thức "quay lưng" với các ứng dụng hẹn hò trực tuyến

Câu chuyện từ những người “từng trải”

Thảo My, một sinh viên 20 tuổi đầy năng lượng, là gương mặt đại diện cho thế hệ hẹn hò hiện đại nhưng cũng đầy hoang mang. My chia sẻ: "Em dành hàng giờ mỗi tối để quẹt trái, quẹt phải. Ban đầu, việc được nhiều người nhấn thích mang lại cảm giác hào hứng, như thể mình có hàng tá sự lựa chọn".

Thế nhưng, sự hào hứng ấy nhanh chóng biến mất khi đối diện với thực tế. "Sau ba tháng, em nhận ra mình chỉ đang lướt qua những gương mặt lạ lẫm với những kịch bản trò chuyện nhàm chán lặp đi lặp lại", My bộc bạch.

Lời tâm sự của My phản ánh chính xác trạng thái "bội thực lựa chọn" mà nhà tâm lý học và giáo sư lý thuyết xã hội người Mỹ Barry Schwartz đã từng cảnh báo: “Càng nhiều lựa chọn trông đều khá ổn, ta càng dễ rơi vào trạng thái phân vân”. Khi mọi người được cung cấp quá nhiều lựa chọn, họ không còn tập trung vào việc tìm hiểu một cá nhân cụ thể, mà biến quá trình hẹn hò thành một cuộc "săn tìm" không hồi kết.

Thảo My đang khá phân vân với các ứng dụng hẹn hò trực tuyến

Hệ quả là sự hời hợt lên ngôi, nơi những cuộc trò chuyện bắt đầu bằng sự hào hứng nhưng kết thúc bằng sự im lặng đầy khó hiểu. "Có những người nhắn tin cực kì ngọt ngào, nhưng sau hai ngày thì... im hơi lặng tiếng", My nói, không quên thừa nhận cảm giác trống rỗng: "Cảm giác này giống như đi vào một siêu thị khổng lồ nhưng chẳng mua được món hàng nào ưng ý".

Đối nghịch với sự tò mò, trẻ trung của My là tâm thế buông xuôi của Minh Đức, 35 tuổi, một kỹ sư phần mềm với mức thu nhập ổn định tại một công ty công nghệ thông tin lớn tại Hà Nội. Với Đức, hẹn hò online đã trở thành một "nhiệm vụ" đầy áp lực.

"Ở tuổi này, gia đình thúc giục tôi chuyện cưới hỏi mỗi ngày", anh tâm sự. Dù đã nỗ lực tìm kiếm, nhưng kết quả chỉ là sự thất vọng kéo dài. "Tôi đã thử dùng đủ loại app, cố gắng chỉnh sửa profile sao cho chỉn chu nhất, nhưng kết quả vẫn chỉ là những buổi hẹn hò gượng gạo. Sau một thời gian, tôi cảm thấy nản và quyết định gỡ ứng dụng".

Sự thất bại của Đức không chỉ nằm ở bản thân anh mà nằm ở cấu trúc vận hành của các ứng dụng này. Chúng ta đang sống trong một "nền kinh tế thẩm định", nơi con người đối xử với nhau như những món hàng hóa được niêm yết trên kệ. Đức kết luận một cách cay đắng: "Tôi nhận ra thuật toán có thể ghép cặp về lý thuyết, nhưng nó không thể thay thế sự rung động tự nhiên giữa hai con người thật".

Nghịch lý này không phải là cá biệt, và hiện tượng "tê liệt lựa chọn" (Option Paralysis) chính là nguyên nhân cốt lõi. Khi có quá nhiều đối tượng để lựa chọn, con người có xu hướng không bao giờ cảm thấy hài lòng với lựa chọn hiện tại vì luôn tin rằng "người tốt hơn" đang ở lượt quẹt tiếp theo.

Điều này biến các ứng dụng hẹn hò thành một kiểu "sòng bạc cảm xúc", nơi người dùng liên tục đầu tư thời gian nhưng lại nhận về rất ít sự cam kết chân thành.

Theo Tiến sĩ Paul Eastwick, nhà tâm lý học xã hội người Mỹ, Giáo sư Khoa Tâm lý học tại University of California, Davis, môi trường hẹn hò trực tuyến khiến con người ngày càng có xu hướng sàng lọc và đánh giá đối tượng dựa trên hồ sơ cá nhân, thay vì để cảm xúc và sự kết nối phát triển tự nhiên qua tương tác thực tế.

Người dùng ngày càng hoài nghi và dành nhiều thời gian để 'audit' (kiểm toán) đối phương qua mạng xã hội, thậm chí là LinkedIn để xác minh sự nghiệp và thu nhập trước cả khi gặp mặt. Chính sự thực dụng này đang giết chết sự lãng mạn và tính bất ngờ của tình yêu".

Tuy nhiên, bức tranh về hẹn hò năm 2026 không hoàn toàn là gam màu tối. Các nền tảng công nghệ cũng đang cố gắng xoay chuyển tình thế.

Theo báo cáo "Year in Swipe" của Tinder, người dùng hiện tại đang chuyển dịch sang xu hướng "Clear-Coding", hay có thể hiểu là sự rõ ràng và thẳng thắn.

Thay vì những trò chơi tâm lý, hơn 50% người được khảo sát khao khát những cuộc trò chuyện trung thực và những buổi hẹn hò ít áp lực, như một buổi đi dạo trong công viên thay vì những bữa tối đắt đỏ.

Công nghệ cuối cùng cũng chỉ là công cụ, không phải là đích đến của tình yêu. Dù thuật toán có tinh vi đến đâu, nó cũng không thể thay thế sự nỗ lực, thấu hiểu và lòng can đảm để đối diện với sự tổn thương trong một mối quan hệ thực tế.

Khi cả Thảo My hay Minh Đức đều đang dần tìm về những giá trị kết nối chân thực hơn, có lẽ đã đến lúc chúng ta cần "thoát khỏi" màn hình để lắng nghe nhịp đập thực sự của trái tim, thay vì để những thuật toán vô hồn định đoạt hạnh phúc của mình./