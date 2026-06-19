Cử tri kiến nghị Hà Nội sớm công bố quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản thông tin kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại tổ đại biểu số 2 (phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hồng Hà), cử tri đề nghị UBND thành phố sớm công bố quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng R5, R6 đoạn qua phường Hồng Hà; sớm xây dựng Quy hoạch đô thị 1/500 để Nhân dân có điều kiện xây sửa, làm sổ đỏ.

Cử tri đề nghị thông tin chi tiết về dự án trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng để người dân nắm rõ, ổn định cuộc sống, tránh các tin đồn thất thiệt gây hoang mang và không để các đối tượng lợi dụng trục lợi đầu cơ mua bán nhà.

Dự án trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng đi quan 17 xã, phường Hà Nội.

Trả lời kiến nghị của cử tri, UBND TP Hà Nội cho biết, quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 được UBND thành phố phê duyệt tại quyết định số 1045; đã tổ chức công bố quy hoạch ngày 5/4/2022. UBND TP Hà Nội đề nghị cử tri liên hệ UBND phường Hồng Hà để được trao đổi, cung cấp thông tin quy hoạch liên quan khi có nhu cầu.

Thực hiện chủ trương của Trung ương và thành phố, UBND TP Hà Nội đang chỉ đạo nghiên cứu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tổng diện tích nghiên cứu khoảng 11.000 ha, diện tích nghiên cứu lập dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng khoảng 7.800 ha (thuộc phạm vi đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000).

Địa điểm thuộc địa bàn 17 xã, phường: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Tây Hồ, Hồng Hà, Lĩnh Nam, Bồ Đề, Long Biên, Ô Diên, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng. Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông, phát triển không gian cảnh quan hai bên sông Hồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của các khu vực dân cư, tạo bộ mặt mới đô thị...

Việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 là cần thiết, làm cơ sở triển khai dự án đầu tư tổng thể theo chỉ đạo của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố; góp phần phát triển du lịch, kinh tế, văn hóa, xã hội Thủ đô; là cơ sở để triển khai lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo UBND TP Hà Nội, điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đang được cơ quan quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc phối hợp cùng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tổ chức lập quy hoạch, thực hiện theo quy trình, quy định.

Sau khi điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được cấp thẩm quyền phê duyệt, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 liên quan đáp ứng phục vụ nhu cầu quản lý đầu tư, xây dựng tại khu vực.