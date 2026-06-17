Tin rất vui: Từ 1/7, toàn bộ người dân Việt Nam được miễn phí một dịch vụ

Sắp tới, người dân và khách du lịch khi đến trung tâm Thủ đô sẽ có cơ hội sử dụng phương tiện giao thông công cộng hoàn toàn không mất phí. Cụ thể, theo Nghị quyết vừa được HĐND TP Hà Nội thông qua, từ ngày 1/7/2026, toàn bộ hành khách sẽ được miễn 100% giá vé xe buýt khi đi lại trong khu vực lõi (Vành đai 1).

Chính sách này áp dụng cho mọi công dân Việt Nam khi sử dụng dịch vụ tại khu vực quy định. Hay nói cách khác, không chỉ người dân mà cả những du khách từ mọi nơi khi đến Thủ đô cũng sẽ được hưởng quyền lợi này. Theo thông tin từ Báo Công lý, đây là một trong những nỗ lực của chính quyền thành phố nhằm xây dựng "vùng phát thải thấp", đồng thời khuyến khích người dân, du khách chuyển đổi sang phương tiện công cộng.

Ảnh: Transerco

Chi tiết dịch vụ và ranh giới khu vực áp dụng

Theo thông tin từ VTV News, chính sách miễn phí vé xe buýt sẽ chính thức có hiệu lực trong vòng một năm, bắt đầu từ ngày 1/7/2026 và kết thúc vào ngày 30/6/2027. Việc miễn 100% giá vé được áp dụng cho tất cả hành khách trên các tuyến buýt công cộng có chuyến đi xuất phát từ, hoặc nằm trọn trong khu vực Vành đai 1. Tuy nhiên, trích dẫn từ quy định của nghị quyết, chính sách ưu đãi này không bao gồm các loại hình xe buýt 2 tầng mui trần phục vụ kinh doanh du lịch.

Để người dân từ các tỉnh thành khác và du khách dễ dàng nhận diện, khu vực Vành đai 1 là tuyến giao thông khép kín bao quanh vùng lõi di sản của Thủ đô. Dựa trên thông tin chi tiết quy hoạch mạng lưới giao thông Thủ đô Hà Nội được đăng tải trên Báo Điện tử Chính phủ, dải ranh giới này đi qua hàng loạt các tuyến đường và tuyến phố nối liền nhau. Lộ trình cụ thể bắt đầu từ đường Trần Khát Chân, qua Đại Cồ Việt, Xã Đàn, Ô Chợ Dừa, Hoàng Cầu, Đê La Thành, kéo tới Cầu Giấy, đường Bưởi, Lạc Long Quân, Âu Cơ, Nghi Tàm, Yên Phụ, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư và khép kín tại Nguyễn Khoái.

Ảnh minh hoạ

Hành trình tham quan trung tâm Hà Nội trở nên dễ dàng hơn

Toàn bộ khu vực Vành đai 1 nói trên bao trọn địa bàn các phường trung tâm thủ đô, bao gồm các quận cũ: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và một phần Tây Hồ. Vì đây là nơi tập trung phần lớn các điểm đến văn hóa, di tích lịch sử của Thủ đô, mạng lưới xe buýt miễn phí mở ra cơ hội lớn để du khách tự thiết kế các chuyến tham quan linh hoạt. Du khách hoàn toàn có thể sắp xếp lịch trình di chuyển giữa các địa danh nổi bật một cách thuận tiện và đa dạng.

Đối với những du khách quan tâm đến lịch sử, việc sử dụng xe buýt để tiếp cận khu vực Ba Đình tham quan Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hoàng Thành Thăng Long là một lựa chọn tối ưu. Sau đó, du khách có thể tiếp tục bắt các tuyến buýt kết nối đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám hoặc tham gia tour thực cảnh tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò.

Trong khi đó, nếu muốn trải nghiệm nhịp sống không gian Phố Cổ, du khách có thể dừng chân tại các trạm quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Đền Ngọc Sơn và Nhà hát Lớn, từ đó đi bộ tham quan mạng lưới 36 phố phường. Ngoài ra, việc tận dụng các tuyến buýt chạy dọc trục đường Thanh Niên, Yên Phụ cũng giúp du khách dễ dàng di chuyển lên khu vực Hồ Tây, kết hợp vãn cảnh Chùa Trấn Quốc và không gian ven hồ trong buổi chiều muộn.

Việc miễn phí xe buýt giúp hành trình tham quan những điểm nổi tiếng của Hà Nội trở nên dễ dàng hơn (Ảnh tổng hợp)

Hướng dẫn sử dụng phương tiện công cộng hiệu quả

Để quá trình trải nghiệm giao thông công cộng diễn ra suôn sẻ, người sử dụng cần lưu ý một số yếu tố thực tiễn. Theo khuyến cáo từ các đơn vị quản lý vận tải hành khách, người dân nên cài đặt ứng dụng "Tìm Buýt" trên điện thoại thông minh. Ứng dụng công nghệ này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về lộ trình tuyến, định vị trạm dừng gần nhất và dự báo thời gian xe đến bến.

Thêm vào đó, thông tin từ thực tế giao thông nội đô cho thấy, để tránh tình trạng ùn tắc và quá tải, hành khách sử dụng xe buýt với mục đích tham quan vãn cảnh nên hạn chế di chuyển vào các khung giờ cao điểm, cụ thể là từ 7h00 đến 8h30 sáng và từ 17h00 đến 18h30 chiều.

Về khâu chuẩn bị cá nhân, người trải nghiệm nên ưu tiên trang phục gọn gàng và sử dụng giày bệt hoặc giày thể thao. Việc kết nối từ các trạm dừng xe buýt đến tận cổng các điểm tham quan, hay việc đi dạo trong không gian phố đi bộ vào dịp cuối tuần luôn yêu cầu hành khách phải di chuyển bộ một quãng đường tương đối dài.

Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

Nhìn chung, việc Hà Nội áp dụng chính sách miễn vé xe buýt tại khu vực Vành đai 1 được đánh giá là một giải pháp thiết thực nhằm hạn chế phương tiện cá nhân, từng bước cải thiện chất lượng không khí đô thị. Đối với người dân trên cả nước và khách du lịch, chính sách này mở ra một điều kiện thuận lợi để tiếp cận hệ thống giao thông công cộng, đồng thời tham quan trung tâm Thủ đô một cách tiết kiệm và hiệu quả.