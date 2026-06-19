Bảo hiểm xã hội có thông báo quan trọng, người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đặc biệt lưu ý

Thông tin từ BHXH TP.HCM cho biết, nhằm bảo đảm việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng được thực hiện đầy đủ, kịp thời, chính xác và an toàn, người đang hưởng các chế độ này cần chủ động thông báo bằng văn bản khi có thay đổi về thông tin nhận tiền, nhất là khi thay đổi tài khoản ngân hàng hoặc nơi cư trú.

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 11 Luật BHXH năm 2024, người hưởng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về trình tự, thủ tục hưởng chế độ BHXH. Điều 82 của Luật này cũng quy định trường hợp người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng có nhu cầu thay đổi hình thức nhận hoặc thay đổi nơi nhận do chuyển nơi cư trú trong nước phải gửi văn bản đến cơ quan BHXH nơi đang thực hiện chi trả.

Trường hợp thay đổi tài khoản nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, người hưởng cần lập Mẫu số 14-HSB, kê khai đầy đủ thông tin tài khoản mới và gửi tới cơ quan BHXH đang thực hiện chi trả. Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc thực hiện trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công theo quy định.

BHXH TP.HCM lưu ý, cơ quan này không tiếp nhận thông tin thay đổi tài khoản nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua điện thoại, tin nhắn, Zalo hay bất kỳ kênh giao tiếp không chính thức nào.

Bên cạnh đó, cơ quan BHXH không yêu cầu người hưởng cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin đăng nhập ứng dụng VssID hoặc thực hiện xác thực tài khoản theo hướng dẫn qua điện thoại, mạng xã hội, đường link hay mã QR.

Việc cập nhật kịp thời thông tin tài khoản nhận tiền giúp cơ quan BHXH chuyển lương hưu, trợ cấp đến đúng người thụ hưởng, đúng tài khoản đăng ký. Qua đó, hạn chế tình trạng tài khoản đã đóng, bị khóa hoặc thay đổi nhưng chưa được thông báo, dẫn đến giao dịch không thành công hoặc chậm nhận chế độ.