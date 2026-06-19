Bộ Nội vụ: Chưa có quyết định về đề xuất nghỉ thêm 2 ngày dịp Quốc khánh

Phó Cục trưởng Cục Việc làm Chu Thị Hạnh thông tin tại họp báo - Ảnh: VGP/TG

Trả lời câu hỏi về việc quy định ngày nghỉ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Phó Cục trưởng Cục Việc làm Chu Thị Hạnh cho biết, hiện nay Cục Việc làm là cơ quan tham mưu giúp Bộ Nội vụ thực hiện quản lý nhà nước về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, trong đó có đề xuất về ngày làm việc hằng tuần cũng như các ngày nghỉ lễ, Tết.

Theo bà Chu Thị Hạnh, trong quá trình sửa đổi Bộ luật Lao động dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 tới, cơ quan tham mưu đã chủ động nghiên cứu, đề xuất bổ sung quy định nhằm làm rõ hơn việc xác định các ngày nghỉ.

Cụ thể, tại điểm b khoản 5 dự thảo sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động đề xuất quy định: Hằng năm, căn cứ điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại điểm b, điểm d khoản này; giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định.

Lý giải về đề xuất này, đại diện Bộ Nội vụ cho biết, quy định hiện hành tại Khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động đã xác định một số ngày nghỉ lễ, Tết cụ thể. Tuy nhiên, trong thực tế, Thủ tướng Chính phủ hiện mới quy định tổng số ngày nghỉ mà chưa quy định cụ thể từng ngày nghỉ trong một số trường hợp.

“Chúng tôi mong muốn đề xuất sửa đổi để có thể quy định cụ thể, rõ ràng hơn số ngày nghỉ do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ sẽ thực hiện việc thông báo các ngày nghỉ lễ, Tết để người dân, doanh nghiệp chủ động trong tổ chức thực hiện”, đại diện Bộ Nội vụ thông tin.

Liên quan đến đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc nghỉ thêm 2 ngày vào dịp Quốc khánh, bà Chu Thị Hạnh cho biết đây hiện mới là đề xuất của Tổng Liên đoàn trên cơ sở tổng hợp ý kiến của đoàn viên công đoàn, người lao động và chưa có chỉ đạo chính thức liên quan đến nội dung này.

Theo đại diện Cục Việc làm, việc có bổ sung thêm ngày nghỉ hay không cần được đánh giá trên cơ sở tình hình thực tiễn, nhu cầu của người lao động cũng như tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nền kinh tế.

“Qua nắm bắt tình hình thực tiễn và một số thông tin dư luận, chúng tôi nhận thấy đề xuất nghỉ thêm 2 ngày dịp Quốc khánh hiện có nhiều luồng ý kiến khác nhau”, bà Chu Thị Hạnh cho hay.

Trong đó, có ý kiến cho rằng việc nghỉ thêm 2 ngày chưa thực sự cần thiết. Bên cạnh có công đoàn viên muốn nghỉ để đưa con đi khai giảng, thì vẫn có một bộ phận công nhân, người lao động mong muốn duy trì thời gian làm việc để có thêm thu nhập, nhất là trong bối cảnh nhu cầu cải thiện đời sống còn lớn.

Đại diện Cục Việc làm cho biết, cơ quan này đang tiếp tục theo dõi, tổng hợp tình hình, lắng nghe ý kiến từ các bên liên quan và chỉ đạo của các cấp để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phù hợp.

Trước đó, theo báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn gửi đến Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị xem xét bổ sung 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh (để người dân cả nước được nghỉ từ mùng 2/9 đến hết 5/9).

Đề xuất trên nhằm tạo cơ hội cho người lao động được đưa con đến trường trong ngày khai giảng; kết hợp với các giải pháp nâng cao năng suất lao động.