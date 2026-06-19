Hình hài tuyến đường Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy sau gần 3 tháng thi công
Sau gần 3 tháng thi công, tuyến Vành đai 2,5 đoạn qua Cầu Giấy dần hiện rõ hình hài, mở ra kỳ vọng sớm hoàn thiện trục giao thông kết nối Vành đai 2 với Vành đai 3.
- 19-06-2026
- 19-06-2026
- 19-06-2026
Toàn cảnh tuyến đường Vành đai 2,5 đoạn qua Cầu Giấy sau gần 3 tháng thi công
Theo Viên Minh/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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